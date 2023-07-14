https://ukraina.ru/20230714/1048013481.html
Боксер Усик заявил о намерении стать президентом Украины
Боксер Усик заявил о намерении стать президентом Украины - 14.07.2023 Украина.ру
Боксер Усик заявил о намерении стать президентом Украины
Украинский боксёр Александр Усик заявил о своём желании баллотироваться на пост президента Украины после завершения карьеры. Видео с заявлением Усика распространилось в Сети 14 июля
2023-07-14T12:48
2023-07-14T12:48
2023-07-14T12:48
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украина
александр усик
владимир зеленский
президент украины
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Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик в саркастической форме заявил, что после завершения карьеры будет баллотироваться в президенты Украины. Усик родился в Симферополе и называл Крым своим домом. Украинские журналисты неоднократно задавали спортсмену вопрос о принадлежности Крыма. В 2016 году он ответил: "Крым – это Крым". Позже он называл вопрос "собачьим", а задающих его – "провокаторами".Усик называл себя православным христианином, а Крым - "Божьим". Однако за последние месяцы Усик вставал не на защиту канонической Украинской православной церкви, а на защиту её гонителей – украинских властей.Следующие президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сообщил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.Во время президентской гонки в 2019 году Зеленский заявил, что не пойдёт на второй срок. А в ноябре 2021 года уже говорил, что пока не принял решение о втором сроке. По его словам, он пойдёт на второй срок, если его поддержит народ Украины.
https://ukraina.ru/20230629/1047664922.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр усик, владимир зеленский, президент украины, президентские выборы
Новости, Украина, Александр Усик, Владимир Зеленский, президент Украины, президентские выборы
Боксер Усик заявил о намерении стать президентом Украины
Украинский боксёр Александр Усик заявил о своём желании баллотироваться на пост президента Украины после завершения карьеры. Видео с заявлением Усика распространилось в Сети 14 июля
Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик в саркастической форме заявил, что после завершения карьеры будет баллотироваться в президенты Украины.
"Далее пойду в крузервейт, ещё раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты", - сказал боксёр.
Усик родился в Симферополе и называл Крым своим домом. Украинские журналисты неоднократно задавали спортсмену вопрос о принадлежности Крыма. В 2016 году он ответил: "Крым – это Крым". Позже он называл вопрос "собачьим", а задающих его – "провокаторами".
Усик называл себя православным христианином, а Крым - "Божьим". Однако за последние месяцы Усик вставал не на защиту канонической Украинской православной церкви, а на защиту её гонителей – украинских властей.
Следующие президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сообщил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.
Во время президентской гонки в 2019 году Зеленский заявил, что не пойдёт на второй срок. А в ноябре 2021 года уже говорил, что пока не принял решение о втором сроке. По его словам, он пойдёт на второй срок, если его поддержит народ Украины.