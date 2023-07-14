https://ukraina.ru/20230714/1048008816.html

"Угодники идут легко, пророки — неохотно..." Как неонацисты Зеленского добивают украинское православие

"Угодники идут легко, пророки — неохотно..." Как неонацисты Зеленского добивают украинское православие - 14.07.2023 Украина.ру

"Угодники идут легко, пророки — неохотно..." Как неонацисты Зеленского добивают украинское православие

Очередную атаку на каноническое украинское православие из Украинской православной церкви (УПЦ) неонацистский режим президента Владимира Зеленского выбрал крайне удачно — накануне саммита НАТО в Вильнюсе

2023-07-14T12:25

2023-07-14T12:25

2023-07-14T12:43

эксклюзив

владимир скачко

украина

упц

владимир зеленский

киево-печерская лавра

православие

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И широкое общественное внимание было отвлечено на более важное геополитическое событие, где как бы решалась судьба Украины — быть ей или не быть членом Альянса. И на самом саммите можно было отчитаться о проделанной работе — о разрыве последней нравственно-духовной скрепы, объединяющей Украину и Россию и их народы.Саммит НАТО, как известно, прошел 11-12 июля сего года, а все дни перед этим президент Зеленский провел в европейском турне и в Турции, а в самой Украине его подельники интенсивно, бесцеремонно и системно продолжили бесчинства, направленные против УПЦ.Захват и ставропигияВ первую очередь это, конечно же, коснулось Киево-Печерской лавры, из которой нынешняя украинская власть вознамерилась окончательно убрать даже следы УПЦ. Там представители министерства культуры Украины при помощи силовиков, которые блокировали действия монахов и прихожан, пришедших им на помощь, лишили действующий монастырь УПЦ доступа к нескольким важным лаврским корпусам.Выступая, как представители национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", насильники под охраной сотрудников правоохранительных органов 4-6 июля 2023 года опечатали пять объектов лаврского комплекса, в том числе резиденцию Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, где проходили заседания Священного Синода УПЦ с целью передачи их нацзаповеднику. Как заявили в Минкульте, речь шла об "освобожденных корпусах Нижней Лавры, которые не задействованы в религиозной деятельности монастыря".Полиция просто перекрыла доступ в Нижнюю Лавру и отсекла прихожан. И юридический отдел УПЦ заявил: "В результате противоправных и самоуправных действий, без соответствующего решения суда, представителями заповедника выломаны замки и повреждены двери в 70-м корпусе, являющемся резиденцией Предстоятеля УПЦ, и 69-м корпусе, в которые работники заповедника проникли внутрь, заменили замки и опечатали данные корпуса. Также, путем повреждения дверей, опечатан 71-й корпус, в который представители заповедника уже не проникали".По данным мецената УПЦ, экс-нардепа и бизнесмена Украины Вадима Новинского, захват продолжится, и следующая на очереди -- лаврская гостиница для паломников, в которой после начала спецвоенной операции (СВО) России проживали беженцы.Сделано все это до решения Хозяйственного суда Киева, который рассматривает иск УПЦ на подобные незаконные действия по захвату Лавры, которые случились еще весной этого года. Тогда, в мае, насильникам и комиссии Минкульта по приему-передачи имущества после нескольких неудачных попыток удалось провести, как они утверждают, "ревизию" и "передать 16 корпусов лаврского комплекса, пребывающих в "удовлетворительном состоянии", заповеднику.Сейчас Минкульт тоже пользуется моментом. Политолог Вадим Карасев рассказал украинскому изданию "Страна", что власть почувствовала: страсти вокруг Лавры -- в сравнении с весной -- улеглись, и можно действовать. УПЦ настаивает на незаконности действий Минкульта. Но неонацистские культуртрегеры действуют по-своему и приступили к новому окончательному захвату. И понятно почему. С одной стороны, Киево-Печерская лавра -- древнейший монастырь Святой Руси и третий Удел Богородицы на земле. Один из четырех уделов Богоматери (первый — Иверия, что на территории современной Грузии, второй — на святой горе Афон, в Греции, четвертый — Серафимо-Дивеевский монастырь, в Нижегородской области). И потому гонители украинского канонического православия бьют в самое сердце церкви, по главному его символу.С другой – поджимают сроки, и нужно отчитываться о проделанной работе хоть в чем-то. Например, в передаче Киево-Печерской лавры либо раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году, чтобы убрать из Украины "московских попов", либо под крыло -- в ставропигию -- Константинопольского Вселенского патриарха Варфоломея, к которому в Стамбул перед саммитом НАТО и ломанулся Зеленский и был там принят. Сам он написал, что посетил поминальный молебен по жертвам войны в Украине в храме Святого Георгия в Стамбуле, где встретился с Варфоломеем, поблагодарив его "за духовную поддержку Украины", разместив свое фото с ним.Но все уверены: о завершающем этапе и формах окончательного погрома православия они там и договаривались. И ставропигия – монастырь, независимый от местной епархиальной власти и подчиненный непосредственно патриарху или синоду – это действительно вполне законный метод передачи Киево-Печерской лавры Варфоломею. Компромиссный вариант, потому что снимает многие церковно-юридические недоразумения и разночтения, которые возникли бы, если бы состоялась передача Лавры раскольничьей и мало кем признанной ПЦУ.ОграблениеЕще один метод уничтожения украинского православия – это узаконенное ограбления его святынь. Под видом обеспечения их сохранности во время, как утверждают в Киеве, "русско-украинской войны".Издание "Комсомольская правда" уже рассказала, что в Париже, в Лувре в середине июля идет выставка древних византийских икон, среди которых четыре из шестнадцати шедевров являются первыми в истории человечества свидетельствами иконописного искусства. И, как подтвердила директор Лувра Лоранс де Кар перед открытием выставки, их привезли в Париж из Киева.Лувр уже поблагодарил французское посольство в Киеве за помощь в отборе и транспортировке ценностей в Париж. И заверил: демонстрация православных святынь продолжится, ибо только в фондах киевского Музея имени Ханенко, откуда иконы увезли в Париж, насчитывается более 25 тыс. предметов всякого, в том числе и православного искусства.Кроме того, в пресс-служба Лувра "Комсомолке" подтвердили, что в Париже иконы оказались, благодаря "успешной секретной операции, беспрецедентной по своему характеру и размаху". В музее их будут не только выставлять, но и "подвергать глубокому анализу и изучению". Зато не знают, когда их вернут. На прямой вопрос в Лувре ответили коротко: "Это секрет!". Но точно -- "до окончания военного конфликта".И, ясное дело, секрет. Но поражают и масштабы аппетитов западных музейщиков, которые уже потирают руки в предвкушении культурной добычи. В ЮНЕСКО и в Киеве опровергли заявления Службы внешней разведки России (СВР) о том, что достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей и передаче их западным странам, в том числе Франции.Но 13 июля сего года на портале СВР появилось заявление о другой напасти: "По по­ступающей в Службу информации, киевский режим и патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей ведут переговоры о подключении Фанара к вывозу из Украины хри­стианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничто­жения из-за российских бомбардировок".Вывоз планируют оформить, как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих. Так Киев сможет и нажиться, и избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчали­вом согласии внешних партнеров и международных организа­ций, включая ЮНЕСКО.СВР утверждает: Зеленский и Варфоломей договорились "согласовать список предметов для предстоящей передачи на "хранение" в храмах Константинопольской православной церкви в странах ее присутствия".Ресурс 5-tv.ru подготовил список православных реликвий, которых может лишиться и Киев—Печерская лавра и вообще Украина. В первую очередь это мощи великих православных святых. В пещерах Киево-Печерской лавры сегодня покоятся нетленные мощи более чем ста подвижников, живших в X–XVIII веках: богатыря Ильи Муромца, автора "Повести временных лет" Нестора Летописца, самого создателя монастыря, "начальника всех русских монахов" — преподобного Антония Печерского (983—1073), святых Симона и его ученика Поликарпа, из-под пера которых в XIII веке вышел "Киево-Печерский патерик", повествующий о жизни древних подвижников лавры, преподобного Алипия-иконописца, врача Агапита. А еще -- главы безымянных угодников Божиих, одна из чудесных святынь пещеры, которая время от времени источают миро, от которого исцеляется множество людей, с верой притекающих к ним.За ними пойдут музейные ценности Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, самого большого и богатого музейного комплекса Украины. В нем сосредоточены 144 сооружения, 122 из которых — памятники истории и культуры. Среди них — два уникальных подземных комплекса, храмы, памятники архитектуры XI–XIX столетий и выставочные помещения. Там и экспонируются исторические ценности эпохи Киевской Руси и шедевры декоративно-прикладного искусства XVI–XX веков.Например, коллекция об истории книжного дела, охватывающая период со времен Киевской Руси по наши дни. Она насчитывает целых 56 тысяч экспонатов. Также в фондах музея представлены ювелирные изделия мастеров из России, Украины, Средней Азии, Закавказья, Западной Европы, образцы культового серебра еврейского народа начала XVIII — 20-е годы XX века, ювелирные изделия современных мастеров Украины.Потом на очереди чтимые иконы Киево-Печерской лавры:- два старинных списка Свенской (Печерской) иконы Божией Матери XVII и XIX веков, по преданию, кисти преподобного Алипия Печерского, первого в истории русского иконописца;- чудотворный образ — "Похвала Печерская", которая заключает в себе частицы двадцати величайших христианских святынь, в том числе каплю Крови Иисуса Христа, часть Древа Животворящего Креста Господня, часть ризы Пресвятой Богородицы, часть ризы Христа Спасителя и других. По преданию, святыню в подарок лавре преподнес император Петр I;- Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы, которую, по легенде, сама Пресвятая Богородица во Влахернском храме Константинополя вручила четырем строителям Успенского собора лавры, которые в 1073 году и принесли ее преподобным Антонию и Феодосию Печерским, основавшим Киево-Печерский монастырь;- икона Божией матери "Черниговская" ("Гефсиманская"), которая находится в напольных киотах в храме в честь всех преподобных Печерских;- икона Божией матери "Всецарица" ("Пантанасса");- Киево-Барская икона Пресвятой Богородицы и другие, всего девять образов.И вот все это, что хранилась в Лавре и вообще в Украине веками, планируется разместить в музеях Италии, Германии и Ватикана. И, как всегда, под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".Как пророчески пел Владимир Высоцкий:Таскают - кто иконостас,Кто - крестик, кто - иконку,-Так веру в Господа от насУвозят потихоньку.И на поездки в далеко -Навек, бесповоротно -Угодники идут легко,Пророки - неохотно.Уничтожение до концаТо, что не планируют вывозить или продавать, гонители православия, как истые сатанисты, сектанты и раскольники, просто уничтожают – взрывают, ломают жгут.Например, накануне встречи Зеленского с Варфоломеем, "в ночь с 6 на 7 июля 2023 года неизвестные лица совершили акт вандализма возле Святого источника в селе Будятичи Волынской области. В результате инцидента была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Будятичевская", молитва, которая была прикреплена рядом, а также уничтожена входная дверь часовни, которая находится на территории возле источника".И как сообщила УПЦ, это не первый случай надругательства над святыней. Потому что продолжается надругательство над всей церковью. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".И это все – "свобода вероисповедания" и "демократическая веротерпимость" по-неонацистски. И бесы не остановятся, пока не доведут свое дело до конца. Не зря во время визита Зеленского в Болгарию тамошние полицейские еле успели перехватить священника, который бросился наперерез кортежу украинского доморощенного фюрера с криком "Анафема, Зеленский! Анафема, сатанисты!"А в полиции священник обвинил Зеленского в фашизме, упомянув ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры…Вместо резюмеИ в так называемом "демократическом мире" знают, что творит с православием их протеже. Но молчат, потому что он выполняет задание.А настоятель храма, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), выступавший в Совете безопасности ООН, сказал: "…Сейчас на Украине попирается православие, попираются все мыслимые и немыслимые права человека! У нас есть все доказательства того, как они в храмах танцевали, издевались над людьми… Когда Господь хочет наказать человека, он отбирает у него разум. А на Западе и Украине сейчас не что иное, как всеобщий психоз. При этом психоз даже не у западного или американского народа, а именно у политиков, которые и принимают, к сожалению, решения. Именно это, на мой взгляд, и мешает им услышать и принять происходящее".

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