https://ukraina.ru/20230714/1048006493.html

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой - 14.07.2023 Украина.ру

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

Вооружённые силы России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, передает 14 июля РИА Новости

2023-07-14T07:27

2023-07-14T07:27

2023-07-14T07:27

вс рф

новости

всу

днр

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046432250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53fc4ee5af6b23101ff15f758508beb3.jpg

"Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой - огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана", - сказал он.По словам Астафьева, бойцы российского спецназа захватили двоих пленных, основная часть атакующих была уничтожена.

https://ukraina.ru/20230711/1047930208.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вс рф, новости, всу, днр, наступление