Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой - 14.07.2023 Украина.ру
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Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой - 14.07.2023 Украина.ру
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
Вооружённые силы России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, передает 14 июля РИА Новости
2023-07-14T07:27
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"Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой - огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана", - сказал он.По словам Астафьева, бойцы российского спецназа захватили двоих пленных, основная часть атакующих была уничтожена.
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вс рф, новости, всу, днр, наступление
ВС РФ, Новости, ВСУ, ДНР, наступление

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

07:27 14.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вооружённые силы России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, передает 14 июля РИА Новости
"Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой - огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана", - сказал он.
По словам Астафьева, бойцы российского спецназа захватили двоих пленных, основная часть атакующих была уничтожена.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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