Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Вооружённые силы России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, передает 14 июля РИА Новости
"Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой - огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана", - сказал он.
По словам Астафьева, бойцы российского спецназа захватили двоих пленных, основная часть атакующих была уничтожена.