Вашингтон и Сеул хотят обсудить ядерный удар по Северной Корее - СМИ
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
США и Южная Корея собираются в июле обсудить вопрос применения ядерного оружия против КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
Представители США и Южной Кореи на заседании консультативной группы в Сеуле хотят обсудить вопрос применения ядерного оружия против Северной Кореи, говорится в сообщении. Первое заседание группы запланировано на 18 июля.
Консультативная группа по ядерному планированию США и Республики Корея станет площадкой для обсуждения планов применения ядерного оружия против КНДР.
"В апреле США подготовили Вашингтонскую декларацию — программу ядерного противостояния с КНДР. Они открыто планируют обсудить вопрос о применении ядерного оружия против нашего государства на заседании американо-южнокорейской ядерной консультативной группы", — говорится в сообщении агентства.
Под предлогом наращивания "уровня регулярной демонстрации" стратегических средств США постоянно перебрасывают атомные подлодки и стратегические бомбардировщики на Корейский полуостров, говорится в сообщении ЦТАК. Таким образом Штаты доводят ситуацию в регионе до грани небывалой в истории ядерной войны, добавило агентство.
13 июля Северная Корея подтвердила, что провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". Запуском руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Ранее министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй призвала Соединенные Штаты немедленно отказаться от своего решения предоставить Украине спорные кассетные бомбы. Она назвала это "опасным преступным деянием, призванным принести миру новое бедствие".
"Я от имени правительства КНДР решительно осуждаю решение США предоставить Украине оружие массового уничтожения как опасный преступный акт, призванный принести миру новое бедствие, и настоятельно требую, чтобы США немедленно отозвали это решение", — заявила глава МИД.