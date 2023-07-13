https://ukraina.ru/20230713/1047989801.html

Вашингтон и Сеул хотят обсудить ядерный удар по Северной Корее - СМИ

Вашингтон и Сеул хотят обсудить ядерный удар по Северной Корее - СМИ - 13.07.2023 Украина.ру

Вашингтон и Сеул хотят обсудить ядерный удар по Северной Корее - СМИ

США и Южная Корея собираются в июле обсудить вопрос применения ядерного оружия против КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

2023-07-13T11:58

2023-07-13T11:58

2023-07-13T11:58

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кндр

ядерная безопасность

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ядерное оружие

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Представители США и Южной Кореи на заседании консультативной группы в Сеуле хотят обсудить вопрос применения ядерного оружия против Северной Кореи, говорится в сообщении. Первое заседание группы запланировано на 18 июля.Консультативная группа по ядерному планированию США и Республики Корея станет площадкой для обсуждения планов применения ядерного оружия против КНДР.Под предлогом наращивания "уровня регулярной демонстрации" стратегических средств США постоянно перебрасывают атомные подлодки и стратегические бомбардировщики на Корейский полуостров, говорится в сообщении ЦТАК. Таким образом Штаты доводят ситуацию в регионе до грани небывалой в истории ядерной войны, добавило агентство.13 июля Северная Корея подтвердила, что провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". Запуском руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.Ранее министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй призвала Соединенные Штаты немедленно отказаться от своего решения предоставить Украине спорные кассетные бомбы. Она назвала это "опасным преступным деянием, призванным принести миру новое бедствие".

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новости, кндр, ядерная безопасность, сша, южная корея, ким чен ын, ядерное оружие