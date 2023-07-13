https://ukraina.ru/20230713/1047985335.html

От геноцида к геноциду. Вслед за Украиной идентичность потеряет Польша

От геноцида к геноциду. Вслед за Украиной идентичность потеряет Польша - 13.07.2023 Украина.ру

От геноцида к геноциду. Вслед за Украиной идентичность потеряет Польша

Принятие 11 июля 2023 года Польским сеймом резолюции, требующей от нынешних украинских властей осудить участников Волынской резни 1943 года — Организацию украинских националистов и ее боевой отряд Украинскую повстанческую армию (запрещенные в России ОУН-УПА) — показало всю суть украинско-польского сближения и перспективы обоих государств

2023-07-13T09:55

2023-07-13T09:55

2023-07-13T11:29

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украина

польша

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То есть Украины и Польши, которые, по мнению многих, стоят на пороге новой Варшавской унии — возможного объединения Польши с какой-то частью Украины. Украина же таким образом сможет не только попытаться спасти свою государственность и национальную идентичность в виде равноправной автономной части единого польско-украинского государства, но и автоматически стать членом и НАТО, и Евросоюза.Этому событию даже было посвящено совместное богослужение президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Луцке, посвященное скорбной дате — 80-летию начала Волынской резни.Однако, как говорится в таких случаях, хорошо было на бумаге, да забыли про овраги. Во-первых, сразу после этого последовало указанное в самом начале статьи решение Сейма, которое сразу поставило все на свои места и расставило точки над «i» — речь идет не о равноправном слиянии двух государств, а о поглощении части Украины Польшей. То есть очередной Речью Посполитой, о которой бредят в Варшаве нынешние польские вожди.И потому еще, что украинские территории были названы в документе «Восточными окраинами», а никакой не Украиной. То есть «Всходними Кресами», как Украина и называлась в составе Речи Посполитой. Так в решении Сейма и было записано: «Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и поминовение жертв Второй мировой войны. Необходимо провести эксгумацию и достойное захоронение всех жертв геноцида в Восточных окраинах».Для украинских националистов, помешанных на отстаивании и утверждение украинской же национальной идентичности, более оскорбительным является только еще одно названии Украины — Малопольша. Так поляки тоже называли эти земли официально, но сейчас, видимо, для этого время еще не подоспело. Сейчас играются, походу, в «завлекалочки».И разумеется, потому все сложно, что долгая история украинско-польских слияний гласит: Польше никакая равноправная Украина не нужна. Посудите сами: первая Речь Посполита была создана Люблинской унией в 1569 году, и Украина вошла в единое государство как часть Великого княжества Литовского.В 1573 году была создана Варшавская конфедерация, в которой была предпринята попытка в едином государстве установить религиозную терпимость и равноправие всех религий — польского католичества, местного же протестантизма и украинского православия. Этот акт Варшавской конфедерации вообще считается первым таким документов в Европе. Но он так и остался на бумаге, потому что католические епископы отказались его подписывать. С формулировкой, дескать, Варшавская конфедерация «оскорбляет величие бога, разрушает основы польской государственности, поскольку провозглашает свободу всем иноверцам, магометанам, иудеям, протестантам и другим схизматикам».А потом в Бресте в 1596 году была заключена церковная уния, которая создала Украинскую греко-католическую церковь (УГКЦ), напрямую подчиненную католическому Ватикану и фактически уничтожавшую православие.Подобное отношение к вере вызвало национально-освободительную войну 1648–1654 годов под предводительством Богдана Хмельницкого, которая закончилась уходом «Всходних Кресов», или «Малопольши», под «восточного православного царя» — Алексея Михайловича Романова, в Московское царство, в будущую Россию.Причем когда в 1658 году гетман-предатель Иван Выговский попытался переиграть наследие умершего Хмельницкого и подписал с Речью Посполитой Гадячский договор, по которому Украина возвращалась в единое польско-литовское государство как равноправная третья часть — «Великое Княжество Русское», то документ прокатили именно в Польском сейме. Там просто и слышать не захотели ни о каком «Княжестве русском», равноправном и православном, и при ратификации выхолостили неугодные статьи.Разница же между теми временами и нынешними только в том, что тогда, 350 лет назад, уничтожение православия было заключительной частью геополитического марлезонского балета. А вот сейчас поглощение Украины Польшей и вообще западным миром начали с жесткого и бескомпромиссного уничтожения украинского канонического православия. То есть фактического уничтожения канонической Украинкой православной церкви (УПЦ) и замены ее раскольничьей и неканонической Православной церковью Украины (ПЦУ), цель которой — увести украинских православных от Русской православной церкви и подчинить их или Вселенскому патриарху Варфоломею в Стамбуле, или католическому папе римскому в Ватикане.Тут уж как у них получится, но цель одна — навсегда оторвать православие Украины от России и от материнской церкви, доделать то, что не получилось в XVI–XVII веках и позже. Тогда начали с убийства государственности и попытались закончить запретом религии. Сейчас начали с убийства православия, чтобы покончить с украинской государственностью и идентичностью. Начали с другого конца, но с одинаковой целью.Во-вторых, вся эта ситуация показывает, как сначала жесткая политическая целесообразность вызывает к жизни двойные стандарты и двойную мораль. А потом двойная мораль в политике ведет к разрушению нравственности народа и ведет его к потере национальной идентичности и в конечном итоге национальной же государственности.Нынешнее польско-украинское псевдопримирение и слияние в одно государство — это фактически насильственное насаждение аморального беспамятства с чисто политическими целями: не просто любой ценой вывести Украину из зоны геополитического влияния, но и натравить украинцев на русских, превратить Украину в инструмент войны против России.Оба народа фактически заставляют переступить через историческую память и забыть свою историю, щедро и взаимно политую кровью предков. Забыть, что история двух народов – это фактически непрекращающаяся война взаимных геноцидов. Поляки всегда пытались подчинить и ассимилировать украинцев, растворяя их в себе, огнем и мечом подавляя любой недовольство. А украинцы всегда отвечали взаимной жестокостью. И украинские националисты в Волынской резне прибегли к фактическому геноциду польского населения.Издание Украина.ру уже цитировало вождей бандеровской части ОУН, которые приказывали своим боевикам очистить украинские земли от поляков и прочих "инородцев", ибо "во времена хаоса и смятения РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИКВИДАЦИЯ (выделено мною. – Авт.) нежелательных польских, русских и еврейских активистов, особенно сторонников большевистского российского империализма".А самый авторитетный специалист по польско-украинским отношениям, профессор Гжегож Мотыка, приводит слова одного из руководителей ОУН(б): "Что касается польского вопроса, то это не военная проблема, а проблема меньшинства. Мы решим его, как Гитлер решил еврейский вопрос. Разве что они уберутся сами". Кто был этот украинский фюрер-каннибал, Мотыка не говорит, но речь идет однозначно о геноциде поляков.Вся история украинско-польских отношений после Второй мировой войны свелась к попыткам примирить два народа и два государства. Сначала по "доктрине Ежи Гедройца", которая предлагала Польше и Украине забыть прежние обиды и под лозунгом" "За нашу и вашу свободу" совместно бороться с СССР, а теперь с Россией.Потом на смену пришел призыв примириться по формуле "Просим прощения и прощаем сами". Было предложено историю отдать историкам, а в повседневной политике исходить из взаимного и уважительного почитания памяти о взаимных жертвах. При президентах Украины и Польши Леониде Кучме и Александре Квасьневском многое даже получалось, потому что лидеры от имени своих народов и государств демонстративно и публично извинялись за былые взаимные преступления и обиды.С памятью о Волынской резне, с попытками взаимно переступить через кровь предков всегда было сложно. И когда в вначале III тысячелетия опять понадобилась возгонка украинского и польского национализма в борьбе с Россией эта проблема вновь отравляет жизнь и Польши с Украиной, становясь фактором и внутриполитической борьбы в обеих странах, и международной геополитической возни.Понятно же, что патриотизм, граничащий с национализмом, сегодня используется польской правящей партией "Право и справедливость" (ПиС) для очередной победы на парламентских выборах уже осенью этого года. Поэтому и понадобилось упомянутое решение Сейма принятое 11 июля, в Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польши украинскими националистами. Это день был установлен официально 22 июля 2016 года, и тогда за него проголосовали 432 депутата сейма при 10 воздержавшихся.В это году от Украины уже требовали извинений и покаяния все 440 депутатов Сейма, единогласно. И это голосование и покажет, каким будет украинское "равноправие" в случае новой Варшавской унии о слиянии Польши и части Украины.Понятно и то, что украинский патриотизм, уже переродившийся даже не в национализм, а в оголтелый неонацизм, стал государственной идеологией, оправдывающий участие Украины в войне против России, как говорится, до последнего украинца. На это есть хорошо проплаченный и мотивированный заказ коллективного Запада.Но и это ведь еще не все. Даже если предположить, что Украина не исчезнет как государство по итогам спецвоенной операции (СВО) России, а частично сольется с Польшей, то это все равно не спасет украинскую идентичность и самих украинцев. Равно как и поляков с их польской идентичностью. Потому что в борьбе с Россией за мировое господство, в войне на выживание, в которой Запада намеревается обязательно победить, следующей жертвой, обреченной на заклание во имя западных же интересов, станет Польша. Вместе с поляками и влившимися в них украинцами.Такова логика этого геополитического противостояния, чреватого даже использованием ядерного оружия, о чем уже многие говорят открыто. И не зря в этом году 80-летие геноцида поляков в Волынской резне совпало с саммитом НАТО, который вырабатывал план борьбы с Россией до победного конца. Чем не намек полякам, что они будут следующими за последним украинцем?…И полякам, равно как и многим на Западе же следует помнить, какими словами заканчивается фильм "Огнем и мечом" замечательного польского режиссера Ежи Гофмана: "Войны еще долго продолжались. Опустела Речь Посполита, опустела Украина. Ненависть поселилась в сердцах и отравила кровь народов-побратимов. А 150 лет спустя Екатерина Вторая, российская царица, покорила крымского хана, уничтожила Запорожскую Сечь и весьма способствовала развалу Речи Посполитой".И кто скажет теперь, что она неправильно сделала, принеся мир на эти земли и сохранив, кстати, и украинскую, и польскую идентичность?..

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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