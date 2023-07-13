Российские силы взяли под контроль часть трассы под Купянском
Вооруженные силы России взяли под контроль часть трассы под Купянском. Об этом сообщил 13 июля подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
Так, под огневой контроль российских сил взят участок трассы Н 26 Чугуев - Старобельск - Меловое.
По словам военного эксперта, украинские силы использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых. Поэтому теперь, а также из-за погоды, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) затруднена логистика.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы из группировки "Запад" сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях на Купянском направлении. Удары по позициям противника наносились в районе населенных пунктов Тимковка и Новомлынск.