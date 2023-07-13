Российские силы взяли под контроль часть трассы под Купянском - 13.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230713/1047984964.html
Российские силы взяли под контроль часть трассы под Купянском
Российские силы взяли под контроль часть трассы под Купянском - 13.07.2023 Украина.ру
Российские силы взяли под контроль часть трассы под Купянском
Вооруженные силы России взяли под контроль часть трассы под Купянском. Об этом сообщил 13 июля подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
2023-07-13T08:59
2023-07-13T08:59
всу
купянск
новости
андрей марочко
трасса
россия (рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/15/1033711525_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_497bf3c70a4fa1a9b50c8c7ac44e2b58.jpg
Так, под огневой контроль российских сил взят участок трассы Н 26 Чугуев - Старобельск - Меловое.По словам военного эксперта, украинские силы использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых. Поэтому теперь, а также из-за погоды, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) затруднена логистика.Ранее сообщалось, что российские артиллеристы из группировки "Запад" сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях на Купянском направлении. Удары по позициям противника наносились в районе населенных пунктов Тимковка и Новомлынск.
https://ukraina.ru/20230711/1047930208.html
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/15/1033711525_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_d23949fa3c4525c253e1ff27d43f23ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, купянск, новости, андрей марочко, трасса, россия (рф)
ВСУ, Купянск, Новости, Андрей Марочко, трасса, Россия (РФ)

Российские силы взяли под контроль часть трассы под Купянском

08:59 13.07.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь
Сотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные силы России взяли под контроль часть трассы под Купянском. Об этом сообщил 13 июля подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
Так, под огневой контроль российских сил взят участок трассы Н 26 Чугуев - Старобельск - Меловое.
По словам военного эксперта, украинские силы использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых. Поэтому теперь, а также из-за погоды, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) затруднена логистика.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы из группировки "Запад" сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях на Купянском направлении. Удары по позициям противника наносились в районе населенных пунктов Тимковка и Новомлынск.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
11 июля, 09:00
"Спектакль" на саммите, успехи ВС РФ, избавление от кассетных бомб. Главное на Украине на утро 11 июля
 
ВСУКупянскНовостиАндрей МарочкотрассаРоссия (РФ)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43Американский политолог: Украина после победы России превратится в государство-обрубок
10:30В Орле сотрудники ФСБ задержали трансгендера за госизмену
10:22Александр Полищук: Отправляя отъявленных нацистов на убой, НАТО помогает России денацифицировать Украину
10:10"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео
10:08Эрдоган: если поступит предложение, Турция готова быть посредником по Украине
10:07Макрону прислали письмо с человеческим пальцем - СМИ
10:06Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армией
10:04В Феодосии возле многоэтажки взорвали мопед с поражающими элементами
09:55От геноцида к геноциду. Вслед за Украиной идентичность потеряет Польша
09:39Отставка командующего, тайны НАТО. Главное на Украине на утро 13 июля
09:38Вьетнамский и корейский сценарии. НАТО предлагает Киеву два пути
08:59Российские силы взяли под контроль часть трассы под Купянском
08:43Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую АЭС
08:28МИД России рассказал о роли Киева в развязанной НАТО гибридной войне с РФ
08:12Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров
08:00Украинцы в межвоенной Польше и их политическое представительство
07:57Захарова объяснила хамство Зеленского в отношении министра обороны Британии
07:40ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - Сальдо
07:24Осуждение Волынской резни. Будет ли Киев сворачивать культ УПА
07:22Косачев иронично похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине
Лента новостейМолния