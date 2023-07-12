Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам - 12.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230712/1047970437.html
Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам
Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам - 12.07.2023 Украина.ру
Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам
Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
2023-07-12T15:41
2023-07-12T15:41
новости
вооружение
кассетные боеприпасы
украина
ракеты
владимир зеленский
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910305_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_3830c2fb05bf49c0043b056714224d5f.jpg.webp
Зеленский заверил, что поставленные США кассетные боеприпасы будут применяться только для работы по военным объектам. Он добавил, что это будет контролируемый процесс.11 июля ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.Решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов ведёт в ещё большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну", считает экс-президент США Дональд Трамп.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Ранее Великобритания поставила Киеву партию ракет Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещания, что их будут применять только по целям на территории Украины. После этого ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Луганск и ряд других российских городов.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог. После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230712/1047967562.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910305_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_f6146978ffb2fdb80a575cd724123f86.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооружение, кассетные боеприпасы, украина, ракеты, владимир зеленский, зарубежье
Новости, вооружение, кассетные боеприпасы, Украина, ракеты, Владимир Зеленский, Зарубежье

Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам

15:41 12.07.2023
 
© AP / Sven Kaestner
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP / Sven Kaestner
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
Зеленский заверил, что поставленные США кассетные боеприпасы будут применяться только для работы по военным объектам. Он добавил, что это будет контролируемый процесс.
"Ту помощь, которую мы можем получить от США касаемо решения по кассетным снарядам, это для использования исключительно по военным целям, исключительно на временно оккупированных территориях Украины. Это контролируемо и нигде больше не используется", - сказал Зеленский.
11 июля ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.
Решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов ведёт в ещё большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну", считает экс-президент США Дональд Трамп.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Ранее Великобритания поставила Киеву партию ракет Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещания, что их будут применять только по целям на территории Украины. После этого ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Луганск и ряд других российских городов.
В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску.
Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог. После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
13:41
NYT: администрация Байдена тайно обсуждает поставки Украине ракет ATACMSАдминистрация США обсуждает возможность поставки Украине баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на собственные источники
 
Новостивооружениекассетные боеприпасыУкраинаракетыВладимир ЗеленскийЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны
17:11Владимир Джаралла о туристическом сезоне в Крыму и ценах на топливо в регионе
17:10Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракет
17:00Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы
16:54Кирилл Фролов: кто он
16:43Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
16:30Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
16:24"США знают гораздо больше, чем раскрывают". В Совбезе ООН поспорили о диверсиях на "Северных потоках"
16:22Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан
16:08Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта
15:55Больной вопрос. Варшава потребовала от Киева признания вины за геноцид поляков на Волыни
15:41Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам
15:33Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократились
15:32Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве
15:27"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах
15:13Столтенберг: победа Путина станет трагедией для Киева и ослабит НАТО
15:11Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина
15:09Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео
14:53Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов
14:36"Рассуждали, что же делать с Украиной". Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ
Лента новостейМолния