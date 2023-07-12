https://ukraina.ru/20230712/1047970437.html
Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам
Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам - 12.07.2023 Украина.ру
Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам
Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
2023-07-12T15:41
2023-07-12T15:41
2023-07-12T15:41
новости
вооружение
кассетные боеприпасы
украина
ракеты
владимир зеленский
зарубежье
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Зеленский заверил, что поставленные США кассетные боеприпасы будут применяться только для работы по военным объектам. Он добавил, что это будет контролируемый процесс.11 июля ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.Решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов ведёт в ещё большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну", считает экс-президент США Дональд Трамп.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Ранее Великобритания поставила Киеву партию ракет Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещания, что их будут применять только по целям на территории Украины. После этого ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Луганск и ряд других российских городов.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог. После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230712/1047967562.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вооружение, кассетные боеприпасы, украина, ракеты, владимир зеленский, зарубежье
Новости, вооружение, кассетные боеприпасы, Украина, ракеты, Владимир Зеленский, Зарубежье
Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам
Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
Зеленский заверил, что поставленные США кассетные боеприпасы будут применяться только для работы по военным объектам. Он добавил, что это будет контролируемый процесс.
"Ту помощь, которую мы можем получить от США касаемо решения по кассетным снарядам, это для использования исключительно по военным целям, исключительно на временно оккупированных территориях Украины. Это контролируемо и нигде больше не используется", - сказал Зеленский.
11 июля ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.
Решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов ведёт в ещё большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну", считает экс-президент США Дональд Трамп.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Ранее Великобритания поставила Киеву партию ракет Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещания, что их будут применять только по целям на территории Украины. После этого ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Луганск и ряд других российских городов.
В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску.
Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог. После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.