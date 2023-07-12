https://ukraina.ru/20230712/1047969183.html

Столтенберг: победа Путина станет трагедией для Киева и ослабит НАТО

Столтенберг: победа Путина станет трагедией для Киева и ослабит НАТО - 12.07.2023 Украина.ру

Столтенберг: победа Путина станет трагедией для Киева и ослабит НАТО

Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это сделает НАТО более уязвимой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским

2023-07-12T15:13

2023-07-12T15:13

2023-07-12T15:13

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саммит

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Победа России в украинском конфликте станет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой, сказал Столтенберг. Поэтому странам НАТО важно продолжать оказывать помощь Киеву, добавил генсек.Глава Альянса также заявил, что Россия была против каждого расширения НАТО, но не она будет решать, какие страны могут войти в военный блок, а какие – нет.На пресс-конференции с генсеком НАТО президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита, на котором Украину не пригласили в Альянс, "хорошими".Украине следует скрывать свое недовольство и разочарование по поводу формулировок о вступлении в НАТО. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на полях саммита в Вильнюсе, сообщает Politico.В первый день заседания 11 июля страны-члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в Альянс. Приглашение на вступление будет направлено после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока, отметил Столтенберг. Генсек заявил, что предложил отменить для Украины требования о плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО – списку требований, обязательных к выполнению кандидатами в организацию с 1999 г. Итоги первого дня саммита Североатлантического Альянса, который открылся в Вильнюсе, заставили вспомнить об итогах контрнаступления, которое проводит с начала лета украинская армия. Об этом рассказал в статье для издания Украина.ру журналист Александр Сокуренко. Саммит в столице Литвы так и не привел к прорывам – как и украинские атаки на фронте, считает журналист.От Украины отделались новым пакетом стандартных обещаний, которые в целом повторяют прошлые обещания на прошлых натовских саммитах, заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь

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новости, нато, йенс столтенберг, украина, владимир путин, кандидаты, саммит