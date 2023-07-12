https://ukraina.ru/20230712/1047968596.html

"Рассуждали, что же делать с Украиной". Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ

"Рассуждали, что же делать с Украиной". Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ - 12.07.2023 Украина.ру

"Рассуждали, что же делать с Украиной". Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в конце июня провёл телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Заявление Нарышкина опубликовали в телеграм-канале "Вы слушали Маяк"

2023-07-12T14:36

2023-07-12T14:36

2023-07-12T14:36

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В конце июня у главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина состоялся телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.По мнению главы СВР, предлогом для телефонного разговора по инициативе американской стороны стали события 24 июня.Нарышкин предположил, что это стало лишь поводом для звонка, так как "основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины".Отмечается, что беседа между руководителями СВР и ЦРУ продлилась около часа.

https://ukraina.ru/20230702/1047739777.html

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новости, россия (рф), сша, цру, свр, нарышкин, уильям джозеф бернс, украина