"Рассуждали, что же делать с Украиной". Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в конце июня провёл телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Заявление Нарышкина опубликовали в телеграм-канале "Вы слушали Маяк"
В конце июня у главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина состоялся телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.
"Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной", - заявил Нарышкин.
По мнению главы СВР, предлогом для телефонного разговора по инициативе американской стороны стали события 24 июня.
Нарышкин предположил, что это стало лишь поводом для звонка, так как "основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины".
Отмечается, что беседа между руководителями СВР и ЦРУ продлилась около часа.
2 июля, 07:30Стратегия "перемоги": американский взгляд на планы украинского наступленияУже даже на официальном киевском уровне признано, что темпы наступления ВСУ далеки от запланированных. Разумеется, украинское командование ежедневно отчитывается о продвижении на ряде направлений, но речь идёт о сотнях метров. А отчитываться-то надо!