https://ukraina.ru/20230712/1047967992.html

Лидеры НАТО не понимают сути российско-китайских отношений — Песков

Лидеры НАТО не понимают сути российско-китайских отношений — Песков - 12.07.2023 Украина.ру

Лидеры НАТО не понимают сути российско-китайских отношений — Песков

Взаимодействие России и Китая не направлено против третьих стран и каких-либо альянсов. Об этом заявил журналистам 12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-07-12T14:13

2023-07-12T14:13

2023-07-12T14:13

китай

россия (рф)

нато

зарубежье

отношения

новости

дмитрий песков

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"Наши отношения никоим образом не направлены и никогда не были направлены против третьих стран или против каких-то альянсов. Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления", - сказал представитель Кремля.Лидеры НАТО в коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. Песков указал, что подобные заявления говорят о непонимании сути российско-китайских отношений.

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китай, россия (рф), нато, зарубежье, отношения, новости, дмитрий песков