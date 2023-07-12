Лидеры НАТО не понимают сути российско-китайских отношений — Песков
Взаимодействие России и Китая не направлено против третьих стран и каких-либо альянсов. Об этом заявил журналистам 12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Наши отношения никоим образом не направлены и никогда не были направлены против третьих стран или против каких-то альянсов. Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления", - сказал представитель Кремля.
Лидеры НАТО в коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.
Песков указал, что подобные заявления говорят о непонимании сути российско-китайских отношений.
29 июня, 10:20Власти Чехии назвали Россию и Китай главными угрозами для своей безопасностиГлава МИД Чехии Ян Липавский представил документ, согласно которому Россия и Китай представляют главную угрозу для безопасности республики. Об этом сообщили журналисты чешского национального информагентства "ЧТК"