Лидеры НАТО не понимают сути российско-китайских отношений — Песков - 12.07.2023 Украина.ру
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Лидеры НАТО не понимают сути российско-китайских отношений — Песков
Лидеры НАТО не понимают сути российско-китайских отношений — Песков - 12.07.2023 Украина.ру
Лидеры НАТО не понимают сути российско-китайских отношений — Песков
Взаимодействие России и Китая не направлено против третьих стран и каких-либо альянсов. Об этом заявил журналистам 12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-07-12T14:13
2023-07-12T14:13
китай
россия (рф)
нато
зарубежье
отношения
новости
дмитрий песков
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"Наши отношения никоим образом не направлены и никогда не были направлены против третьих стран или против каких-то альянсов. Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления", - сказал представитель Кремля.Лидеры НАТО в коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. Песков указал, что подобные заявления говорят о непонимании сути российско-китайских отношений.
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китай, россия (рф), нато, зарубежье, отношения, новости, дмитрий песков
Китай, Россия (РФ), НАТО, Зарубежье, отношения, Новости, Дмитрий Песков

Лидеры НАТО не понимают сути российско-китайских отношений — Песков

14:13 12.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Взаимодействие России и Китая не направлено против третьих стран и каких-либо альянсов. Об этом заявил журналистам 12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Наши отношения никоим образом не направлены и никогда не были направлены против третьих стран или против каких-то альянсов. Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления", - сказал представитель Кремля.
Лидеры НАТО в коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.
Песков указал, что подобные заявления говорят о непонимании сути российско-китайских отношений.
Ситуация в Чехии в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
29 июня, 10:20
Власти Чехии назвали Россию и Китай главными угрозами для своей безопасностиГлава МИД Чехии Ян Липавский представил документ, согласно которому Россия и Китай представляют главную угрозу для безопасности республики. Об этом сообщили журналисты чешского национального информагентства "ЧТК"
 
КитайРоссия (РФ)НАТОЗарубежьеотношенияНовостиДмитрий Песков
 
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