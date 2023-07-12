"Пусть покажет, что Украина принадлежит НАТО". Запад ждет от Зеленского благодарности - Уоллес - 12.07.2023 Украина.ру
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"Пусть покажет, что Украина принадлежит НАТО". Запад ждет от Зеленского благодарности - Уоллес
"Пусть покажет, что Украина принадлежит НАТО". Запад ждет от Зеленского благодарности - Уоллес - 12.07.2023 Украина.ру
"Пусть покажет, что Украина принадлежит НАТО". Запад ждет от Зеленского благодарности - Уоллес
Украине следует скрывать свое недовольство и разочарование по поводу формулировок о вступлении в НАТО. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе, пишут журналисты издания Politico
2023-07-12T13:59
2023-07-12T13:59
новости
владимир зеленский
нато
бен уоллес
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Президент Украины Владимир Зеленский должен благодарить коллективный Запад за военные поставки, и это то, что от него ждут. Такой совет дал членам украинского правительства министр обороны Великобритании Бен Уоллес. "Здесь есть небольшое предостережение: нравится вам это или нет, люди хотят видеть благодарность", - сказал он. Украина, по его словам, получила от НАТО четкое послание о том, что Киеву принадлежит законное место в Североатлантическом альянсе. Военные успехи Украины в НАТО будут рассматривать как "культурное признание того, что Украина принадлежит НАТО". Украина должна выразить благодарность союзникам, несмотря на разочарование по поводу неясных перспектив будущего членства в НАТО, заявил Уоллес. Благодарность - залог долгосрочной общественной и политической поддержки Запада. В 2024 году в США состоятся выборы президента. Многие законодатели, которые делали крупные военные пожертвования, могут получить политические проблемы из-за недовольства Украины. Уоллес посетовал на существующие в Европе опасения, что выборы может выиграть скептически настроенный к НАТО Дональд Трамп. По словам Уоллеса, ему приходится убеждать американских законодателей и политиков из других стран в необходимости поддержки Украины. Они хотят знать, что "оно того стоит, и что они за это что-то получают", добавил Уоллес.
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новости, владимир зеленский, нато, бен уоллес
Новости, Владимир Зеленский, НАТО, Бен Уоллес

"Пусть покажет, что Украина принадлежит НАТО". Запад ждет от Зеленского благодарности - Уоллес

13:59 12.07.2023
 
Зеленский Уоллес
Зеленский Уоллес
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Украине следует скрывать свое недовольство и разочарование по поводу формулировок о вступлении в НАТО. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе, пишут журналисты издания Politico
Президент Украины Владимир Зеленский должен благодарить коллективный Запад за военные поставки, и это то, что от него ждут. Такой совет дал членам украинского правительства министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Здесь есть небольшое предостережение: нравится вам это или нет, люди хотят видеть благодарность", - сказал он.
Украина, по его словам, получила от НАТО четкое послание о том, что Киеву принадлежит законное место в Североатлантическом альянсе. Военные успехи Украины в НАТО будут рассматривать как "культурное признание того, что Украина принадлежит НАТО".
Украина должна выразить благодарность союзникам, несмотря на разочарование по поводу неясных перспектив будущего членства в НАТО, заявил Уоллес. Благодарность - залог долгосрочной общественной и политической поддержки Запада.
В 2024 году в США состоятся выборы президента. Многие законодатели, которые делали крупные военные пожертвования, могут получить политические проблемы из-за недовольства Украины. Уоллес посетовал на существующие в Европе опасения, что выборы может выиграть скептически настроенный к НАТО Дональд Трамп.
По словам Уоллеса, ему приходится убеждать американских законодателей и политиков из других стран в необходимости поддержки Украины. Они хотят знать, что "оно того стоит, и что они за это что-то получают", добавил Уоллес.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Вчера, 17:30
"Маловато будет". Зеленский потребовал переписать итоговую декларацию НАТОВладимир Зеленский обвинил лидеров НАТО в проявлении неуважения к Украине за отказ назвать дату, когда Киев пригласят присоединиться к Альянсу. Теперь он пытается убедить союзников переписать текст коммюнике, сообщил корреспондент The Guardian, который находится в Вильнюсе
 
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