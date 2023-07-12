NYT: администрация Байдена тайно обсуждает поставки Украине ракет ATACMS
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Администрация США обсуждает возможность поставки Украине баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на собственные источники
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность поставки Вооружённым силам Украины тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 км. Власти США ведут по этому поводу "тихие дебаты", уточняет газета.
"Два американских и один европейский чиновник описали тайные обсуждения внутри администрации Байдена о том, поставлять ли [Украине] хотя бы несколько управляемых ракет класса "земля-земля", которые зарезервированы для других угроз безопасности", - говорится в материале.
По данным собеседников издания, военные США предупредили, что арсенал баллистических ракет "невелик" и ракеты предназначены "для других военных планов" Пентагона, в том числе на Корейском полуострове.
Источники NYT добавляют, что поставки дальнобойных ракет Киеву поставят "под угрозу готовность в других горячих точках".
Отмечается, что дальность этих ракет составляет около 305 километров, что примерно на 64 километра больше, чем у ракет Storm Shadow, которые поставляют Киеву Франция и Великобритания.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Как сообщил телеканал LCI, речь идет о ракетах Scalp, которые являются аналогами Storm Shadow.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Парижа ошибочным и заявил, что оно "чревато последствиями" для Украины. По словам пресс-секретаря, это вынудит Москву "принимать контрмеры".
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