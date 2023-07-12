https://ukraina.ru/20230712/1047966584.html
Литовский парламентарий назвал условия приема Украины в НАТО "сказкой без конца"
Литовский парламентарий назвал условия приема Украины в НАТО "сказкой без конца" - 12.07.2023 Украина.ру
Литовский парламентарий назвал условия приема Украины в НАТО "сказкой без конца"
Условия, которые Украина должна выполнить для вступления в НАТО, не конкретизированы в коммюнике его саммита. Об этом 12 июля заявил председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по внешней политике Жигимантас Павилёнис в эфире радиостанции Žinių radijas
2023-07-12T13:20
2023-07-12T13:20
2023-07-12T13:20
нато
украина
зарубежье
саммит
литва
новости
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"Можно говорить о сокращении пути Украины в НАТО, но нам не хватает ясности. В положении [коммюнике саммита] включены какие-то неназванные условия. Что-то сказано о демократии, реформах в сфере безопасности, о совместимости действий… Это может стать сказкой без конца", - посетовал он.Согласно итоговому заявлению после первого рабочего дня саммита, его участники приняли решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО. При этом лидеры альянса пообещали пригласить Киев в него, когда будут выполнены все условия, но только после завершения конфликта.
https://ukraina.ru/20230712/1047963999.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, зарубежье, саммит, литва, новости
НАТО, Украина, Зарубежье, саммит, Литва, Новости
Литовский парламентарий назвал условия приема Украины в НАТО "сказкой без конца"
Условия, которые Украина должна выполнить для вступления в НАТО, не конкретизированы в коммюнике его саммита. Об этом 12 июля заявил председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по внешней политике Жигимантас Павилёнис в эфире радиостанции Žinių radijas