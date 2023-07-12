Дуда испугался "вагнеровцев" и созывает Совет нацбезопасности после саммита НАТО - 12.07.2023 Украина.ру
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Дуда испугался "вагнеровцев" и созывает Совет нацбезопасности после саммита НАТО
Дуда испугался "вагнеровцев" и созывает Совет нацбезопасности после саммита НАТО - 12.07.2023 Украина.ру
Дуда испугался "вагнеровцев" и созывает Совет нацбезопасности после саммита НАТО
Президент Польши Анджей Дуда созовет Совет национальной безопасности государства после саммита НАТО. Об этом он 12 июля сообщил журналистам Польского агентства печати
2023-07-12T13:15
2023-07-12T13:15
новости
украина
анджей дуда
польша
нато
совбез
чвк "вагнер"
белоруссия
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После возвращения в Польшу Анджей Дуда планирует созвать на совещание постоянных членов Совета национальной безопасности. На нём Дуда планирует доложить о выводах саммита НАТО, а также выслушать мнения коллег по ситуации. Он выразил надежду, что заседание состоится как можно скорее.Президент Польши также сообщил о своей встрече во вторник с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По его словам, она была посвящена вопросам членства Украины в НАТО, поддержки этой страны и совместных польско-британских программ вооружений. Украина будет освобождена от Плана действий по членству – это очень важно, подчеркнул президент Польши и напомнил, что Комиссия НАТО-Украина преобразована в Совет.По его словам, одной из гипотетических угроз на данный момент является потенциальное присутствие в Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер", которые "возможно, призваны создать очередную угрозу для Украины с севера".Членство Украины в Альянсе может привести к войне с Россией из-за пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне. Об этом рассказал президент Польши в интервью Bild.Дуда допустил, что после окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что саммит НАТО не принесёт мира Украине, это агрессивная структура. Она добавила, что если на саммите будут приняты решения, несущие угрозу России, то Москва найдёт на это адекватный ответ.
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новости, украина, анджей дуда, польша, нато, совбез, чвк "вагнер", белоруссия
Новости, Украина, Анджей Дуда, Польша, НАТО, Совбез, ЧВК "Вагнер", Белоруссия

Дуда испугался "вагнеровцев" и созывает Совет нацбезопасности после саммита НАТО

13:15 12.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда созовет Совет национальной безопасности государства после саммита НАТО. Об этом он 12 июля сообщил журналистам Польского агентства печати
После возвращения в Польшу Анджей Дуда планирует созвать на совещание постоянных членов Совета национальной безопасности. На нём Дуда планирует доложить о выводах саммита НАТО, а также выслушать мнения коллег по ситуации. Он выразил надежду, что заседание состоится как можно скорее.
"На мой взгляд, это важно для построения единства польской политической сцены по вопросу, который наиболее важен для наших соотечественников, нашей внутренней и внешней безопасности", - сказал Дуда.
Президент Польши также сообщил о своей встрече во вторник с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По его словам, она была посвящена вопросам членства Украины в НАТО, поддержки этой страны и совместных польско-британских программ вооружений.
Украина будет освобождена от Плана действий по членству – это очень важно, подчеркнул президент Польши и напомнил, что Комиссия НАТО-Украина преобразована в Совет.
"Мы поднимали эту тему, вчера не было долгого обсуждения этого вопроса. Посмотрим сегодня", - сказал президент, отвечая на вопрос про обсуждение ситуации в Белоруссии.
По его словам, одной из гипотетических угроз на данный момент является потенциальное присутствие в Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер", которые "возможно, призваны создать очередную угрозу для Украины с севера".
Членство Украины в Альянсе может привести к войне с Россией из-за пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне. Об этом рассказал президент Польши в интервью Bild.
Дуда допустил, что после окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что саммит НАТО не принесёт мира Украине, это агрессивная структура. Она добавила, что если на саммите будут приняты решения, несущие угрозу России, то Москва найдёт на это адекватный ответ.
День памяти жертв геноцида в Польше - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Сейм Польши принял постановление о памяти жертв Волынской резни 11 июля Сейм Польши принял постановление, посвященное памяти жертв Волынской резни, сообщает Польское агентство печати (PAP)
 
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