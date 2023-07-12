Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО - 12.07.2023 Украина.ру
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Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО
Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО - 12.07.2023 Украина.ру
Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале помогла министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе разобраться в требованиях НАТО к Украине
2023-07-12T13:09
2023-07-12T13:09
новости
россия (рф)
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захарова
мария захарова
дмитрий кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не понял, какие условия выдвинули в НАТО для вступления Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова помогла украинскому дипломату разобраться в столь запутанном вопросе.Захарова разъяснила украинскому министру, как устроен мировой порядок.Захарова порекомендовала Кулебе получить образование в сфере внешнеполитической деятельности, например, в Дипломатической академии МИД РФ, где есть программа дистанционного образования, которая ему подойдёт.Ранее Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимой победе Украины.
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новости, россия (рф), украина, нато, захарова, мария захарова, дмитрий кулеба
Новости, Россия (РФ), Украина, НАТО, Захарова, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба

Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО

13:09 12.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале помогла министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе разобраться в требованиях НАТО к Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не понял, какие условия выдвинули в НАТО для вступления Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова помогла украинскому дипломату разобраться в столь запутанном вопросе.
"Глупыш, правила надо узнавать до начала игры, а не после", - написала Захарова.
Захарова разъяснила украинскому министру, как устроен мировой порядок.
"Это и есть придуманный западниками "миропорядок, основанный на правилах". Кто поумнее, в нём не участвует, так как правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата. Альтернатива – международное право, в поддержку которого выступает большинство здравомыслящих", - добавила она.
Захарова порекомендовала Кулебе получить образование в сфере внешнеполитической деятельности, например, в Дипломатической академии МИД РФ, где есть программа дистанционного образования, которая ему подойдёт.
Ранее Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимой победе Украины.
"Столтенберг: Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять. Фейл-саммит, когда членство не стоит", - написала она.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12:21
Кулеба так и не понял, какие условия поставили в НАТО перед УкраинойПока нет ясности относительно условий будущего членства Украины в НАТО. Об этом заявил в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
 
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