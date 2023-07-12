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Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО
Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО - 12.07.2023 Украина.ру
Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале помогла министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе разобраться в требованиях НАТО к Украине
2023-07-12T13:09
2023-07-12T13:09
2023-07-12T13:09
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не понял, какие условия выдвинули в НАТО для вступления Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова помогла украинскому дипломату разобраться в столь запутанном вопросе.Захарова разъяснила украинскому министру, как устроен мировой порядок.Захарова порекомендовала Кулебе получить образование в сфере внешнеполитической деятельности, например, в Дипломатической академии МИД РФ, где есть программа дистанционного образования, которая ему подойдёт.Ранее Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимой победе Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), украина, нато, захарова, мария захарова, дмитрий кулеба
Новости, Россия (РФ), Украина, НАТО, Захарова, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба
Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале помогла министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе разобраться в требованиях НАТО к Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не понял, какие условия выдвинули в НАТО для вступления Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова помогла украинскому дипломату разобраться в столь запутанном вопросе.
"Глупыш, правила надо узнавать до начала игры, а не после", - написала Захарова.
Захарова разъяснила украинскому министру, как устроен мировой порядок.
"Это и есть придуманный западниками "миропорядок, основанный на правилах". Кто поумнее, в нём не участвует, так как правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата. Альтернатива – международное право, в поддержку которого выступает большинство здравомыслящих", - добавила она.
Захарова порекомендовала Кулебе получить образование в сфере внешнеполитической деятельности, например, в Дипломатической академии МИД РФ, где есть программа дистанционного образования, которая ему подойдёт.
Ранее Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимой победе Украины.
"Столтенберг: Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять. Фейл-саммит, когда членство не стоит", - написала она.