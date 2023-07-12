https://ukraina.ru/20230712/1047964896.html

Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО

Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО - 12.07.2023 Украина.ру

Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале помогла министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе разобраться в требованиях НАТО к Украине

2023-07-12T13:09

2023-07-12T13:09

2023-07-12T13:09

новости

россия (рф)

украина

нато

захарова

мария захарова

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039479792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a782922171e34175994d8953cad237cd.jpg

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не понял, какие условия выдвинули в НАТО для вступления Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова помогла украинскому дипломату разобраться в столь запутанном вопросе.Захарова разъяснила украинскому министру, как устроен мировой порядок.Захарова порекомендовала Кулебе получить образование в сфере внешнеполитической деятельности, например, в Дипломатической академии МИД РФ, где есть программа дистанционного образования, которая ему подойдёт.Ранее Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимой победе Украины.

https://ukraina.ru/20230712/1047963769.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия (рф), украина, нато, захарова, мария захарова, дмитрий кулеба