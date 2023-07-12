Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters - 12.07.2023 Украина.ру
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Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters
Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters - 12.07.2023 Украина.ру
Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters
Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Румыния и Польша, сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на неназванных чиновников
2023-07-12T12:05
2023-07-12T12:05
новости
зарубежье
украина
польша
румыния
гарантии безопасности
киев
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Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Румыния и Польша, сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на неназванных чиновниковИнициатива будет открыта для других стран, если они решат заявить о своих собственных двусторонних обязательствах, отмечает агентство.Телеканал Sky News сообщал, что декларация "Группы семи" о гарантиях безопасности Украине также может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе."Группа семи", в которую входят США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Европейский Союз, встретятся на полях саммита НАТО 12 июля, чтобы объявить об этой инициативе.
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новости, зарубежье, украина, польша, румыния, гарантии безопасности, киев
Новости, Зарубежье, Украина, Польша, Румыния, гарантии безопасности, Киев

Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters

12:05 12.07.2023
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP / Mindaugas Kulbis
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Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Румыния и Польша, сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на неназванных чиновников
Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Румыния и Польша, сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на неназванных чиновников

"Такие страны, как Польша и Румыния, также, вероятно, подпишут в среду (декларацию. - Ред.)", - приводит агентство слова чиновников.

Инициатива будет открыта для других стран, если они решат заявить о своих собственных двусторонних обязательствах, отмечает агентство.
Телеканал Sky News сообщал, что декларация "Группы семи" о гарантиях безопасности Украине также может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
"В совместной декларации, которую, как ожидается, подпишут все члены G7, будет указано, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне и сдержать и отреагировать на любое будущее нападение", — говорится в заявлении британского правительства.
"Группа семи", в которую входят США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Европейский Союз, встретятся на полях саммита НАТО 12 июля, чтобы объявить об этой инициативе.
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