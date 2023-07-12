https://ukraina.ru/20230712/1047963470.html

Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters

Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters - 12.07.2023 Украина.ру

Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters

Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Румыния и Польша, сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на неназванных чиновников

2023-07-12T12:05

2023-07-12T12:05

2023-07-12T12:05

новости

зарубежье

украина

польша

румыния

гарантии безопасности

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047931472_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0151b3e2d41836b20f67c425028bd805.jpg

Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Румыния и Польша, сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на неназванных чиновниковИнициатива будет открыта для других стран, если они решат заявить о своих собственных двусторонних обязательствах, отмечает агентство.Телеканал Sky News сообщал, что декларация "Группы семи" о гарантиях безопасности Украине также может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе."Группа семи", в которую входят США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Европейский Союз, встретятся на полях саммита НАТО 12 июля, чтобы объявить об этой инициативе.

https://ukraina.ru/20230711/1047938693.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, украина, польша, румыния, гарантии безопасности, киев