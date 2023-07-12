https://ukraina.ru/20230712/1047963470.html
Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters
Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters - 12.07.2023 Украина.ру
Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters
Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Румыния и Польша, сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на неназванных чиновников
2023-07-12T12:05
2023-07-12T12:05
2023-07-12T12:05
новости
зарубежье
украина
польша
румыния
гарантии безопасности
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047931472_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0151b3e2d41836b20f67c425028bd805.jpg
Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Румыния и Польша, сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на неназванных чиновниковИнициатива будет открыта для других стран, если они решат заявить о своих собственных двусторонних обязательствах, отмечает агентство.Телеканал Sky News сообщал, что декларация "Группы семи" о гарантиях безопасности Украине также может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе."Группа семи", в которую входят США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Европейский Союз, встретятся на полях саммита НАТО 12 июля, чтобы объявить об этой инициативе.
https://ukraina.ru/20230711/1047938693.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047931472_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7797f834b5d028cfdfc85c656256895.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, украина, польша, румыния, гарантии безопасности, киев
Новости, Зарубежье, Украина, Польша, Румыния, гарантии безопасности, Киев
Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters
Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Румыния и Польша, сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на неназванных чиновников
Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Румыния и Польша, сообщили журналисты агентства Reuters
со ссылкой на неназванных чиновников
"Такие страны, как Польша и Румыния, также, вероятно, подпишут в среду (декларацию. - Ред.)", - приводит агентство слова чиновников.
Инициатива будет открыта для других стран, если они решат заявить о своих собственных двусторонних обязательствах, отмечает агентство.
Телеканал Sky News
сообщал, что декларация "Группы семи" о гарантиях безопасности Украине также может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
"В совместной декларации, которую, как ожидается, подпишут все члены G7, будет указано, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне и сдержать и отреагировать на любое будущее нападение", — говорится в заявлении британского правительства.
"Группа семи", в которую входят США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Европейский Союз, встретятся на полях саммита НАТО 12 июля, чтобы объявить об этой инициативе.