Польские депутаты призвали Киев "отречься от нацистской символики" - 12.07.2023 Украина.ру
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Польские депутаты призвали Киев "отречься от нацистской символики"
Польские депутаты призвали Киев "отречься от нацистской символики" - 12.07.2023 Украина.ру
Польские депутаты призвали Киев "отречься от нацистской символики"
Депутаты польского сейма призвали украинские власти отречься от символики националистов, совершивших Волынскую резню. Об этом 12 июля сообщает Польское агентство печати (PAP)
2023-07-12T11:57
2023-07-12T11:58
новости
зарубежье
польша
сейм
волынская резня
украина
украинские националисты
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11 июля, в 80-ю годовщину Волынской резни, польский Сейм принял постановление, посвященное памяти жертв трагедии, сообщило польское агентство печати. "За" проголосовали единогласно 440 депутатов.В дебатах перед голосованием приняли участие депутаты от разных партий: "Право и справедливость" (PiS), "Конфедерация", "Гражданская платформа" (PO), "Польская Народная Партия" (PSL), "Польша, 2050", "Польские дела" (PS).Она подчеркнула, что "потомки жертв всё ещё ждут эксгумации и справедливого захоронения своих близких".Депутат Паулина Матисяк указала, что с Волынской резни прошло 80 лет, "сегодня поляки и украинцы живут бок о бок в мире, сотрудничают и создают семьи", но "о преступлении на Волыни нельзя легко забыть".Депутат от "Конфедерации" Кшиштоф Босак оценил, что в принятом постановлении есть много правильных вещей, но также и существенные недостатки. "Оказалось, что в этой палате нет консенсуса, чтобы осудить культ преступников. Кто-то здесь боится сформулировать ожидания польской стороны, что мы хотим, чтобы наши партнеры соседней Украины перестали изображать в качестве героев людей, ответственных за зверское убийство более 100 тысяч мирных, беззащитных человек", - заявил Босак."Но польско-украинская дружба не будет полной без памяти, чествования и символического урегулирования геноцида на Волыни. Сегодня это очень важно", - отметил Павел Залевский (Польша, 2050).11 июля - День памяти жертв Волынской резни. В ночь на 11 июля 1943 года украинские националисты уничтожили десятки тысяч мирных жителей Западной Украины.Поляков сжигали заживо, забивали топорами и вилами, топили в колодцах. Зверства подтверждены архивными документами, свидетельствами очевидцев, показаниями преступников. Убийства совершали члены Организации украинских националистов (ОУН)* и её военного подразделения —Украинской повстанческой армии (УПА)*, напомнил Володин.Сегодня киевский режим возвёл в герои совершавших эти кровавые преступления Степана Бандеру и его подручных. Поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Странам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают, поддерживая киевский режим, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.* Запрещенные в России экстремистские организации
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Новости, Зарубежье, Польша, сейм, Волынская резня, Украина, украинские националисты

Польские депутаты призвали Киев "отречься от нацистской символики"

11:57 12.07.2023 (обновлено: 11:58 12.07.2023)
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкУкраинские националисты прошли маршем по центру Львова
Украинские националисты прошли маршем по центру Львова - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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Депутаты польского сейма призвали украинские власти отречься от символики националистов, совершивших Волынскую резню. Об этом 12 июля сообщает Польское агентство печати (PAP)
11 июля, в 80-ю годовщину Волынской резни, польский Сейм принял постановление, посвященное памяти жертв трагедии, сообщило польское агентство печати. "За" проголосовали единогласно 440 депутатов.
В дебатах перед голосованием приняли участие депутаты от разных партий: "Право и справедливость" (PiS), "Конфедерация", "Гражданская платформа" (PO), "Польская Народная Партия" (PSL), "Польша, 2050", "Польские дела" (PS).
"Ни один народ не построил и не построит свое истинное величие на геноциде, нигде и никогда", - сказала депутат Анна Домбровская-Банашек (PiS).
Она подчеркнула, что "потомки жертв всё ещё ждут эксгумации и справедливого захоронения своих близких".
Депутат Паулина Матисяк указала, что с Волынской резни прошло 80 лет, "сегодня поляки и украинцы живут бок о бок в мире, сотрудничают и создают семьи", но "о преступлении на Волыни нельзя легко забыть".
Депутат от "Конфедерации" Кшиштоф Босак оценил, что в принятом постановлении есть много правильных вещей, но также и существенные недостатки. "Оказалось, что в этой палате нет консенсуса, чтобы осудить культ преступников. Кто-то здесь боится сформулировать ожидания польской стороны, что мы хотим, чтобы наши партнеры соседней Украины перестали изображать в качестве героев людей, ответственных за зверское убийство более 100 тысяч мирных, беззащитных человек", - заявил Босак.
"Мы также требуем, чтобы компетентные украинские власти смогли осудить это преступление и отречься от символики, относящейся к тем, кто подпитывал эти преступления", - заявил депутат Збигнев Гирзинский (PS).
"Но польско-украинская дружба не будет полной без памяти, чествования и символического урегулирования геноцида на Волыни. Сегодня это очень важно", - отметил Павел Залевский (Польша, 2050).
11 июля - День памяти жертв Волынской резни. В ночь на 11 июля 1943 года украинские националисты уничтожили десятки тысяч мирных жителей Западной Украины.
Поляков сжигали заживо, забивали топорами и вилами, топили в колодцах. Зверства подтверждены архивными документами, свидетельствами очевидцев, показаниями преступников. Убийства совершали члены Организации украинских националистов (ОУН)* и её военного подразделения —Украинской повстанческой армии (УПА)*, напомнил Володин.
Сегодня киевский режим возвёл в герои совершавших эти кровавые преступления Степана Бандеру и его подручных.
Поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Странам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают, поддерживая киевский режим, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
* Запрещенные в России экстремистские организации
День памяти жертв геноцида в Польше - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Вчера, 08:00История
Как началась "Волынская резня"В "кровавое воскресенье" 11 июля 1943 года украинские националисты начали массовую резню польского населения на Волыни, в которой погибли более 50 тысяч человек. Произошедшее можно однозначно квалифицировать как этническую чистку, но украинские идеологи это всячески отрицают
 
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