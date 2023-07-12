https://ukraina.ru/20230712/1047962901.html

Небензя: бездействие Запада по "Северным потокам" - попытка замести следы

Небензя: бездействие Запада по "Северным потокам" - попытка замести следы - 12.07.2023 Украина.ру

Небензя: бездействие Запада по "Северным потокам" - попытка замести следы

Бездействие Запада в расследовании диверсии на "Северных потоках" является попыткой замести следы. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя

2023-07-12T11:59

2023-07-12T11:59

2023-07-12T12:00

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швеция

зарубежье

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Показательное бездействие властей европейских государств можно объяснить попытками затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления, сказал Небензя. Он привел в пример формулировку, посвященную расследованию Швеции. В ней говорится, что подозреваемые будут названы при дальнейшем расследовании. По мнению Небензи, из этого следует следует, что шведские власти с самого начала не ставили перед собой цели найти виновных.Постпред РФ опроверг утверждения представителей Германии, Швеции и Дании о том, что они якобы информировали Россию о ходе их расследований диверсии на "Северных потоках". Он добавил, что данное письмо похоже на отписку и не может заменить полноценный брифинг для членов Совбеза.Заявления независимых журналистов-расследователей Брайса Грина и Джеффри Бродского на заседании СБ ООН подтверждают версию о том, что осуществить диверсии на газопроводах без прямого участия государства было невозможно.Постпред РФ заявил, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток".

https://ukraina.ru/20230706/1047838902.html

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