Небензя: бездействие Запада по "Северным потокам" - попытка замести следы
11:59 12.07.2023 (обновлено: 12:00 12.07.2023)
© Nord Stream 2 / Nikolai RyutinСеверный поток 2
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Бездействие Запада в расследовании диверсии на "Северных потоках" является попыткой замести следы. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя
Показательное бездействие властей европейских государств можно объяснить попытками затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления, сказал Небензя.
Он привел в пример формулировку, посвященную расследованию Швеции. В ней говорится, что подозреваемые будут названы при дальнейшем расследовании. По мнению Небензи, из этого следует следует, что шведские власти с самого начала не ставили перед собой цели найти виновных.
"Разумеется, ни о какой неотвратимости наказания в этих обстоятельствах речи не идет. Это особенно показательно с учетом того, что именно шведы первыми прибыли на место происшествия", - добавил Небензя.
Постпред РФ опроверг утверждения представителей Германии, Швеции и Дании о том, что они якобы информировали Россию о ходе их расследований диверсии на "Северных потоках". Он добавил, что данное письмо похоже на отписку и не может заменить полноценный брифинг для членов Совбеза.
"Никакой информации о ходе расследования у Совета безопасности и в целом у международного сообщества не было до вчерашнего дня. Немецкие, датские, шведские власти упорно не предоставляли никакой вразумительной реакции на наши запросы и обращения", — указал постпред.
Заявления независимых журналистов-расследователей Брайса Грина и Джеффри Бродского на заседании СБ ООН подтверждают версию о том, что осуществить диверсии на газопроводах без прямого участия государства было невозможно.
Постпред РФ заявил, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток".
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