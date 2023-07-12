Сейм Польши принял постановление о памяти жертв Волынской резни - 12.07.2023 Украина.ру
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Сейм Польши принял постановление о памяти жертв Волынской резни
Сейм Польши принял постановление о памяти жертв Волынской резни - 12.07.2023 Украина.ру
Сейм Польши принял постановление о памяти жертв Волынской резни
11 июля Сейм Польши принял постановление, посвященное памяти жертв Волынской резни, сообщает Польское агентство печати (PAP)
2023-07-12T10:53
2023-07-12T10:53
новости
зарубежье
польша
украина
волынская резня
сейм
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Сейм Польши 11 июля принял постановление, посвященное памяти жертв Волынской резни. Заседание парламента состоялось в день 80-й годовщиной трагедии на Волыни, когда украинские националисты зверски убили десятки тысяч мирных жителей. Об этом сообщило польское агентство печати.В голосовании приняли участие 440 депутатов, которые единогласно проголосовали за принятие постановления."11 июля 1943 года на Волыни произошло кровавое воскресенье - кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного лидерами Организации украинских националистов* (ОУН*), призванного привести к уничтожению поляков в юго-восточных краях, частях Полесья, Люблинщины и Подкарпатья", - говорится в резолюции.Как отмечается, "в этот день украинские войска под знаком ОУН* и Украинской повстанческой армии* (УПА*), неоднократно поддерживаемые украинским мирным населением, атаковали 99 населенных пунктов на территории бывшего Волынского воеводства поляков и убили значительную часть их жителей".Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек призвал Украину прекратить фальсифицировать историю и позволить эксгумировать останки людей, зверски убитых украинскими националистами в Волынской резне.По его словам, украинцы не хотят принимать то, что делали их предки. "Это было ужасное преступление, скотство, с которым трудно столкнуться на протяжении всей истории человечества. Зверским образом было убито 100 тысяч человек", - подчеркнул Чарнек.Министр напомнил, что в польском городе Хелм планируется создать музей памяти жертв Волынской резни и Центр правды и примирения имени Леха Качиньского. По мнению Чарнека, именно правительство Качиньского первым назвало Волынскую резню геноцидом.Сенатор Российской Федерации Григорий Карасин провёл параллель, что саммит НАТО совпал с 80-й годовщиной Волынской резни, во время которой украинские националисты, которых сейчас восхваляет киевский режим, зверски убили десятки тысяч человек.Президент Украины Владимир Зеленский тем временем прибыл на саммит НАТО на польском президентском самолёте, сообщили литовские СМИ.* Запрещенные в России экстремистские организации
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Новости, Зарубежье, Польша, Украина, Волынская резня, сейм

Сейм Польши принял постановление о памяти жертв Волынской резни

10:53 12.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДень памяти жертв геноцида в Польше
День памяти жертв геноцида в Польше - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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11 июля Сейм Польши принял постановление, посвященное памяти жертв Волынской резни, сообщает Польское агентство печати (PAP)
Сейм Польши 11 июля принял постановление, посвященное памяти жертв Волынской резни. Заседание парламента состоялось в день 80-й годовщиной трагедии на Волыни, когда украинские националисты зверски убили десятки тысяч мирных жителей. Об этом сообщило польское агентство печати.
"Крайне важно провести эксгумацию, достойно похоронить и увековечить память всех жертв геноцида на восточных границах", - подчеркивается в резолюции, принятой Сеймом.
В голосовании приняли участие 440 депутатов, которые единогласно проголосовали за принятие постановления.
"11 июля 1943 года на Волыни произошло кровавое воскресенье - кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного лидерами Организации украинских националистов* (ОУН*), призванного привести к уничтожению поляков в юго-восточных краях, частях Полесья, Люблинщины и Подкарпатья", - говорится в резолюции.
Как отмечается, "в этот день украинские войска под знаком ОУН* и Украинской повстанческой армии* (УПА*), неоднократно поддерживаемые украинским мирным населением, атаковали 99 населенных пунктов на территории бывшего Волынского воеводства поляков и убили значительную часть их жителей".
"Согласно планам руководителей ОУН* на территории Второй Речи Посполитой, населенной совместно польским и украинским населением, поляки должны были быть убиты или запуганы и вынуждены бежать", - говорится в сообщении.
Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек призвал Украину прекратить фальсифицировать историю и позволить эксгумировать останки людей, зверски убитых украинскими националистами в Волынской резне.
По его словам, украинцы не хотят принимать то, что делали их предки. "Это было ужасное преступление, скотство, с которым трудно столкнуться на протяжении всей истории человечества. Зверским образом было убито 100 тысяч человек", - подчеркнул Чарнек.
Министр напомнил, что в польском городе Хелм планируется создать музей памяти жертв Волынской резни и Центр правды и примирения имени Леха Качиньского. По мнению Чарнека, именно правительство Качиньского первым назвало Волынскую резню геноцидом.
Сенатор Российской Федерации Григорий Карасин провёл параллель, что саммит НАТО совпал с 80-й годовщиной Волынской резни, во время которой украинские националисты, которых сейчас восхваляет киевский режим, зверски убили десятки тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский тем временем прибыл на саммит НАТО на польском президентском самолёте, сообщили литовские СМИ.
* Запрещенные в России экстремистские организации
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Вчера, 12:01
Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне?Саммит НАТО открылся в годовщину Волынской резни, во время которой украинские националисты зверски убили десятки тысяч человек, отметил сенатор Российской Федерации Григорий Карасин в своём телеграм-канале
 
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