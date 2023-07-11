Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине - Матвиенко - 11.07.2023 Украина.ру
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Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине - Матвиенко
Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине - Матвиенко - 11.07.2023 Украина.ру
Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине - Матвиенко
Коллективный Запад и НАТО заинтересованы только в эскалации конфликта на Украине. Об этом заявила 11 июля журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко
2023-07-11T14:26
2023-07-11T14:26
конфликт
запад
нато
украина
матвиенко
вооружения
зарубежье
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"Сегодня мы видим, что происходит на Западе. Коллективный Запад, НАТО не заинтересованы ни в каком мирном разрешении конфликта. Они заинтересованы, напротив, в его затягивании, в эскалации. Это подтверждается наращиванием поставок на Украину вооружений", - сказала она.Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
https://ukraina.ru/20230112/1042556658.html
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конфликт, запад, нато, украина, матвиенко, вооружения, зарубежье
конфликт, Запад, НАТО, Украина, Матвиенко, вооружения, Зарубежье

Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине - Матвиенко

14:26 11.07.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Коллективный Запад и НАТО заинтересованы только в эскалации конфликта на Украине. Об этом заявила 11 июля журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко
"Сегодня мы видим, что происходит на Западе. Коллективный Запад, НАТО не заинтересованы ни в каком мирном разрешении конфликта. Они заинтересованы, напротив, в его затягивании, в эскалации. Это подтверждается наращиванием поставок на Украину вооружений", - сказала она.
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 07:20
Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесомЗапад наращиванием помощи Киеву все больше вовлекается в конфликт на Украине, затягивание военных действий является многомиллиардным бизнесом для Штатов и руководства Украины. Об этом заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передает 12 января РИА Новости
 
конфликтЗападНАТОУкраинаМатвиенковооруженияЗарубежье
 
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