Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине - Матвиенко
Коллективный Запад и НАТО заинтересованы только в эскалации конфликта на Украине. Об этом заявила 11 июля журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко
"Сегодня мы видим, что происходит на Западе. Коллективный Запад, НАТО не заинтересованы ни в каком мирном разрешении конфликта. Они заинтересованы, напротив, в его затягивании, в эскалации. Это подтверждается наращиванием поставок на Украину вооружений", - сказала она.
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
12 января, 07:20Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесомЗапад наращиванием помощи Киеву все больше вовлекается в конфликт на Украине, затягивание военных действий является многомиллиардным бизнесом для Штатов и руководства Украины. Об этом заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передает 12 января РИА Новости