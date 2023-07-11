https://ukraina.ru/20230711/1047943148.html

Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине - Матвиенко

Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине - Матвиенко - 11.07.2023 Украина.ру

Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине - Матвиенко

Коллективный Запад и НАТО заинтересованы только в эскалации конфликта на Украине. Об этом заявила 11 июля журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко

2023-07-11T14:26

2023-07-11T14:26

2023-07-11T14:26

конфликт

запад

нато

украина

матвиенко

вооружения

зарубежье

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"Сегодня мы видим, что происходит на Западе. Коллективный Запад, НАТО не заинтересованы ни в каком мирном разрешении конфликта. Они заинтересованы, напротив, в его затягивании, в эскалации. Это подтверждается наращиванием поставок на Украину вооружений", - сказала она.Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.

https://ukraina.ru/20230112/1042556658.html

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конфликт, запад, нато, украина, матвиенко, вооружения, зарубежье