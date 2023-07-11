Окно возможностей Украины в военном плане закроется к концу года - президент Чехии - 11.07.2023 Украина.ру
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Окно возможностей Украины в военном плане закроется к концу года - президент Чехии
Окно возможностей Украины в военном плане закроется к концу года - президент Чехии - 11.07.2023 Украина.ру
Окно возможностей Украины в военном плане закроется к концу года - президент Чехии
У украинских властей есть возможность достичь прогресса в военном плане только до конца 2023 года. После этого Киев будет менее интересен главам европейских государств из-за предстоящих выборов. Такое мнение высказал 11 июля президент Чехии Петр Павел на полях саммита НАТО в Вильнюсе
2023-07-11T13:52
2023-07-11T13:52
новости
чехия
поставки
украина
саммит
нато
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Окно возможностей Украины для достижения военного прогресса закроется к концу 2023 года, заявил президент Чехии Петр Павел на полях саммита НАТО. По его словам, это связано с предстоящими выборами в США и других странах. Союзники не готовы поддерживать нынешний уровень финансирования Украины, считает он. "Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров", - сказал он.К 2024 году, продолжил Павел, в Европе в очередной раз понизится готовность массово поддерживать Украину оружием.
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новости, чехия, поставки, украина, саммит, нато
Новости, Чехия, поставки, Украина, саммит, НАТО

Окно возможностей Украины в военном плане закроется к концу года - президент Чехии

13:52 11.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скришот видео Генштаба ВСУВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скришот видео Генштаба ВСУ
Читать в
У украинских властей есть возможность достичь прогресса в военном плане только до конца 2023 года. После этого Киев будет менее интересен главам европейских государств из-за предстоящих выборов. Такое мнение высказал 11 июля президент Чехии Петр Павел на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Окно возможностей Украины для достижения военного прогресса закроется к концу 2023 года, заявил президент Чехии Петр Павел на полях саммита НАТО. По его словам, это связано с предстоящими выборами в США и других странах. Союзники не готовы поддерживать нынешний уровень финансирования Украины, считает он.
"Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров", - сказал он.
К 2024 году, продолжил Павел, в Европе в очередной раз понизится готовность массово поддерживать Украину оружием.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
12:37
Столтенберг отменил План действий по членству в НАТО для УкраиныПлан действий по членству в НАТО будет отменён для Украины, чтобы ускорить её вступление в Альянс. Об этом 11 июля заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг
 
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