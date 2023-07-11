https://ukraina.ru/20230711/1047942015.html

Окно возможностей Украины в военном плане закроется к концу года - президент Чехии

Окно возможностей Украины в военном плане закроется к концу года - президент Чехии - 11.07.2023 Украина.ру

Окно возможностей Украины в военном плане закроется к концу года - президент Чехии

У украинских властей есть возможность достичь прогресса в военном плане только до конца 2023 года. После этого Киев будет менее интересен главам европейских государств из-за предстоящих выборов. Такое мнение высказал 11 июля президент Чехии Петр Павел на полях саммита НАТО в Вильнюсе

2023-07-11T13:52

2023-07-11T13:52

2023-07-11T13:52

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Окно возможностей Украины для достижения военного прогресса закроется к концу 2023 года, заявил президент Чехии Петр Павел на полях саммита НАТО. По его словам, это связано с предстоящими выборами в США и других странах. Союзники не готовы поддерживать нынешний уровень финансирования Украины, считает он. "Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров", - сказал он.К 2024 году, продолжил Павел, в Европе в очередной раз понизится готовность массово поддерживать Украину оружием.

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новости, чехия, поставки, украина, саммит, нато