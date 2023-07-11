https://ukraina.ru/20230711/1047929758.html

"Эрдоган хочет вернуться к Западу": что движет президентом Турции, когда он идет против России

"Эрдоган хочет вернуться к Западу": что движет президентом Турции, когда он идет против России - 11.07.2023 Украина.ру

"Эрдоган хочет вернуться к Западу": что движет президентом Турции, когда он идет против России

Реджеп Тайип Эрдоган выдал Украине находившихся в Турции главарей "Азова" (деятельность организации запрещена на территории РФ) и других захваченных в подземельях завода "Азовсталь" командиров украинских вооружённых формирований.

2023-07-11T08:40

2023-07-11T08:40

2023-07-11T08:41

эксклюзив

турция

эрдоган

зарубежье

россия (рф)

украина

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/09/1033960963_0:0:3367:1894_1920x0_80_0_0_855a6d57e043a3c16d738abffbddaef6.jpg

Это было сделано в нарушение действующих договорённостей, согласно которым "азовцы" Денис Прокопенко, Святослав Паламар и Олег Хоменко, а также возглавлявшие 36 бригаду морской пехоты Сергей Волынский и 12 бригаду Нацгвардии Денис Шлега должны были оставаться на турецкой территории до конца вооружённой фазы украинского кризиса.Президент Украины Владимир Зеленский организовал из прошедшей во Львове встречи "азовцев" целый перфоманс. Денис Прокопенко уже успел заявить о скором возвращении вчерашних пленников на фронт.Напомним, завод "Азовсталь" с его подземными помещениями, в которых засели "азовцы" и другие украинские боевики, перешёл под контроль ВС РФ в мае 2022 года, ознаменовав окончание освобождения Мариуполя. По заключённым тогда договорённостям командиры "Азова" " (деятельность организации запрещена на территории РФ), а также Волынский и Шлега отправились в Турцию, где они должны были пребывать во вполне комфортных условиях до окончания боевых действий.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона понимает, какое давление оказывается на Турцию. При этом, по его словам, произошедшее является нарушением имеющихся соглашений, и Эрдоган не ставил Москву в известность по поводу своих намерений. По словам Пескова, Москва намерена обсудить сложившуюся ситуацию с Анкарой. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что РФ будет и дальше развивать отношения с Турцией, назвав их "многогранными".Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в свою очередь, утверждает, что действия Турции свидетельствуют о её превращении из нейтральной страны в недружественную. Что касается реакции Киева, то посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Анкара не выдвигала украинским властям никаких условий, связанных с возвращением лидеров боевиков.Напомним, 17 июля истекает срок "зерновой сделки", которую Турция очень хочет продлить. Ранее в Анкаре заявили, что она должна быть продлена сразу на два года. Со своей стороны, официальная Москва в последнее время заявляла об отсутствии причин к её продлению, так как условия России в рамках данной сделки выполнять никто не собирается. РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщает, что последним шансом для продления соглашения являются будущие переговоры президентов РФ и Турции. Эрдоган по этому поводу уже сообщил, что он ожидает от Москвы "конструктивной реакции", добавив, что Украина уже согласилась продлить сделку.На фоне этого глава украинского министерства стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине уже началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. По словам генерального директора компании Baykar Халука Байрактара, это производство планируется начать в 2025 году.В чём заключаются причины нынешних действий Анкары? Турецкий политолог, директор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу отметил, что Эрдоган оказался в сложном положении из-за экономической ситуации в Турции. В интервью Украине.ру эксперт заявил, что недавние выборы в стране прошли на фоне больших проблем с госбюджетом. "Бюджет был на нуле", - сообщил Асалыоглу.По его словам, перед выборами Эрдоган дал народу много разных обещаний, касающихся размеров зарплат, инфляции, и т.д. "А через семь месяцев будут ещё одни выборы, местные. Если Эрдоган за это время не улучшит ситуации в экономике, он потеряет доверие народа. Ему нужна финансовая поддержка, и в настоящее время её может предоставить только Запад – США, Британия, Евросоюз. Поэтому он и делает такие вещи", - считает политолог.Асалыоглу перечислил такие действия Эрдогана, как передача "азовцев" Украине, общение с Зеленским, операции на севере Сирии, допуск Финляндии к вступлению в НАТО и аналогичные переговоры по Швеции. "Эрдоган хочет показать, что он хочет улучшить отношения с Западом. Сегодня, улетая на саммит НАТО, он дал в аэропорту пресс-конференцию, на которой сказал, что если Евросоюз даст нам ещё один шанс на вступление в свои ряды, то мы дадим шанс Швеции вступить в НАТО. То есть он торгуется, потому что ему нужно побыстрее выйти из экономического кризиса", - подчеркнул эксперт."Второй важный нюанс заключается в том, что после выборов Эрдоган создал новый кабинет министров, все члены которого – "западные" люди. Кто-то из них постоянно жил на Западе, кто-то окончил там университет, магистратуру или аспирантуру, кто-то является гражданином другой страны. Все понимают, что Эрдоган проводит на своём посту последние пять лет – и по возрасту, и по закону. В течение этих пяти лет он хочет вернуться обратно к Евросоюзу, к Западу", - резюмировал Ариф Асалыоглу.Как ситуация вокруг возвращения главарей "Азова" (деятельность организации запрещена на территории РФ) на Украину повлияет на дальнейшее развитие российско-турецких отношений? Автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев в интервью Украине.ру отметил, что со стороны РФ по поводу произошедшего прозвучали как достаточно резкие, так и сдержанные заявления. "Всё будет зависеть от того, как завершится встреча в Вильнюсе", - считает эксперт."Насколько мы видим, Турция не особенно комментирует произошедшее. Видимо, там полагают, что Россия всё же проявит некое понимание из-за того, что на Анкару оказывается очень сильное давление. Турция хочет показать партнёрам по НАТО, что она привержена ценностям Североатлантического альянса", - подчеркнул Ниязбаев.Говоря о перспективах продления "зерновой сделки", он отметил, что с учётом ситуации вокруг "Азова" (деятельность организации запрещена на территории РФ) эти перспективы стали ещё более туманны.

https://ukraina.ru/20230711/1047928107.html

https://ukraina.ru/20230710/1047922460.html

https://ukraina.ru/20230710/1047921074.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

эксклюзив, турция, эрдоган, зарубежье, россия (рф), украина, "азов"