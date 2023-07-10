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Почему Эрдоган отдал "азовцев": выводы экспертов

Почему Эрдоган отдал "азовцев": выводы экспертов - 10.07.2023 Украина.ру

Почему Эрдоган отдал "азовцев": выводы экспертов

Освобождение командиров батальона "Азова"* вопреки изначальным договоренностям сторон вызвало однозначную трактовку в российском политическом поле.

2023-07-10T04:16

2023-07-10T04:16

2023-07-10T04:16

эксклюзив

украина

турция

россия (рф)

эксперты

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Позицию озвучил РИА Новостям Дмитрий Песков, заявив, что возвращение из Турции на Украину главарей террористического "Азова"* является нарушением условий имевшихся договоренностей, условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев.Также по сообщению МИД РФ, Сергей Лавров созвонился с главой МИД Турции и обсудил региональную повестку с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением "главарей Азова"* из Стамбула. Также Сергей Лавров отметил деструктивность курса на продолжение поставок военной техники Киеву. Это официальная позиция. А вот почему Турция нарушила договоренности, что пообещал взамен Зеленский Эрдогану и каковы перспективы дальнейших двухсторонних отношений России и Турции уже анализировали политологи в своих соцсетях.Политолог Александр НосовичЭрдоган, милующийся с Зеленским и азовцами, для меня - символ того самого многополярного мира, который Россия строила, строила и наконец построила. Тут как с коммунизмом. Философ Зиновьев доказывал, что в Советском Союзе партия таки построила коммунизм. Поздний советский строй - это был коммунизм. А то, что это не был рай не Земле, так у Карла Маркса нигде не сказано, что коммунизм - это рай на земле. Просто ещё один общественный строй, со своими плюсами и минусами, преимуществами и недостатками при сравнении с альтернативами.Так и с многополярным миром. Мало кто всерьез задумывался над тем, что для России этот мир не будет раем в международной политике. Но альтернативы хуже. Мировое господство США или раздел мира между США и Китаем - это альтернативы "оба хуже". Потому что монополия убивает и попадание в монопольную зависимость всегда плохо.Так что я сомневаюсь, что Москва станет чересчур нервно реагировать на Эрдогана с азовцами. Для Москвы жучила Эрдоган всяко лучше, чем Эрдоган, подобный вступившему сегодня в должность президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, который с ученической старательностью реализует антироссийский курс по методичке из-за океанаПолитолог Сергей МарковКонспирологическая версия - почему Эрдоган внезапно отпустил азовцев?Ключ к пониманию - время действий. За неделю до окончания Зерновой сделки.Как могли развиваться события?Сначала Эрдоган понял, что Зерновая сделка, которая очень важна для него и политически и экономически, не будет продлена Россией, потому что Запад не выполняет ее.Потом, Эрдоган понимает, что он будет обвинен соперниками, что его не уважают, что, не смотря на то, что Турция так много сделала для России, Россия ликвидирует Зерновую сделку.Далее, чтобы уйти от этой будущей кампании позора, Эрдоган решает, что выгодно "показать зубы", то есть самому первому оскорбить Россию, чтобы потом отказ России от Зерновой сделки подать как ответ оскорбленной России на его, Эрдогана, смелый самостоятельный шаг.Таким образом, освобождая азовцев первым, Эрдоган выглядит в глазах турецкого и мирового общественного мнения как смелый политик, который не боится бросить вызов самому Путину.Депутат ГД, тележурналист Евгений ПоповГадкая ситуация? Конечно. Выглядит унижением? Плевать. Влияет на ситуацию на фронте? Нет. Влияет на экономику? Нет. От этого зависят жизни и судьбы наших людей? Нет. Противник в восторге? Кто как. Одни в восторге, другие гибнут сотнями в день. Да и родные остальных мариупольских людоедов знатно приуныли. Напомню, там в плен попали ~ 2000. Обменяны 500. Будут ли менять остальных? Конечно. Но цена, как вы понимаете, значительно возросла. А как же Эрдоган? Он вам сват или брат? Он нам нужен как перевалочная/переговорная/торговая база, транспортный хаб, ну и канал там для прохода в море. Зеленский смеется и открывает шампанское? Смеется тот, кто смеется последним. Ну а мы обязательно выпьем. Только потом. Так что, проехали. Делаем своё дело. Каждый на своём месте.Журналист Олег ЯсинскийНе знаю, попытается ли Эрдоган когда-нибудь откупиться от России за вчерашнее, как несколько лет назад за сбитый Турцией самолет и погибшего летчика. Наверняка это, как и все, будет продиктовано исключительно базарными соображениями. На рынке российско-турецких отношений нет ни друзей, ни врагов, есть только жуликоватые зазывалы, вкусный кофе и огромный выбор нужного и ненужного хлама для ценителей уцененной экзотики. Если растрачивать наши негодования и обиды на любого очередного торговца - никакой нервной системы не хватит. Потому что Эрдоган не друг и не враг, а именно это. Но Аллах с ним, и не в нем дело.В истории с турецкими каникулами для азовцев (напомню для забывчивых, что это не просто захваченные в плен военные, а лидеры вооруженных нацистов, которых было обещано не освобождать ни при каких обстоятельствах), как и в случае с привлечением и государственным финансированием ВЧК "Вагнер" совершена одна и те же ошибка - во имя быстрого и эффективного конъюнктурного решения сложной задачи, в жертву одновременно приносились и принципы и последствия. Эрдогана можно и нужно использовать в благих целях. Но не называя "другом" и только после стопроцентной предоплаты. Жаль, что по сути отказавшись от информационной войны, российские медийные власти продолжают дарить нацистским СМИ праздничные сюжеты.Теперь о главном. Российские спасатели помогали разгребать завалы турецких городов после страшного землетрясения и спасали тысячи жизней. Некоторые братья по разуму Эрдогана из российских сетей базарно ставят сегодня эту помощь под вопрос, называя "помощь Турции ошибкой, пока она помогает убивать наших". Спасение жизней людей (особенно мирных, и всегда когда это возможно, военных тоже) русских, украинцев, турок, курдов, израильтян, палестинцев, американцев, кубинцев и всех остальных - никогда и ни при каких обстоятельствах не бывает ошибкой. Это первейший долг всех межгосударственных и человеческих отношений. Уверен, что работавшие в Турции спасители, вытаскивая людей из-под завалов, думали не о турецком султане, а о спасаемых ими жизнях, и при первой необходимости вернулись бы туда, какая бы тварь ни находилась там у власти.Зачинщики нынешней войны против человечества, для успеха своей затеи стремиться чтобы мы вернулись к средневековым нормам ненависти между странами и культурами, превращая во врагов наши народы. Умоляю ни при каких обстоятельствах не забывать о бесконечной разнице между народами и их правительствами.Украинский политический аналитик Михаил ЧаплыгаЧем ближе Саммит НАТО тем больше интересных вещей происходит... Домой вернулись Азовцы*. И не просто вернулись, а чтоб снова защищать Украину на поле боя. Сказать, что РФ раскол в обществе из-за этого - не сказать ничего... По силе эффекта сравнимо с недомятежом Пригожина. Их аж типает там.Маляр официально впервые заявляет, что крымский мост взорвали мы. Это заявление нужно будет анализировать отдельно ибо значение его последствий выходит далеко за рамки обычной победной реляции...Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24, сообщает газета Wall Street Journal... И это сразу после сообщения Чехии о передаче нам вертолетов... А на поле боя вертолеты - это ключ к взлому обороны противника...Резников: "Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем. Два корабля противоминных стоят в Британии под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов. Остаются подводные лодки"..И это сразу после заявления Зеленского о флоте наших морских дронов в акватории ЧМ.Бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку дополнительных боеприпасов для САУ Panzerhaubitze 2000, боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma, которые будут направлены на ... поддержку Украины.Наусенда грозится наложить вето на решение НАТО в Вильнюсе, если там будут неустраивающие нас формулировки...США невзирая на позицию Лондона и Канады, дают нам кассетные боеприпасы...Премьер Нидерландов согласовал с Зеленским старт обучения пилотов...Все это вместе рождает... предвкушение. Ощущение подготовки второго этапа нашего наступления после прощупывания позиций РФ и разминирования минных полей.Значит в августе будет второй этап. И он скорей всего будет и с поддержкой вертолетов и с активными действиями в Крыму и Севестополе и с активными действиями в БНР... а игла "кощея" в Крыму и позиция Турции к нам благосклонна.Слова Зе и Буданова начинают обретать реальные очертания.Украинский политический эксперт Елена МаркосянПредупреждала сразу после победы Эрдогана на выборах, что его первым шагом в отношениях с Россией, будет антироссийский шаг.1. Это естественно. Слишком велика была роль России в его победе и Эрдоган не хочет, чтобы Турция выглядела пророссийской в благодарность Путину. Он не хочет, чтобы она выглядела и проамериканской, потому что слишком очевидны антиамериканские настроения в обществе. А протурецкой Турции нужна новая экономическая смысловая концепция развития, рамки которой не сформулированы.2. Зерновая сделка, давшая большой плюс и бизнесу Турции, и электоральным симпатиям, закончилась. Эрдоган должен либо принять этот удар на свой счет, либо перенести его на Россию и не оставить без ответа. Решение со встречей с Зеленским в такой ситуации самое логичное. Это ответ, который устроит всех, в том числе и Россию.3. Результаты выборов в Турции можно описать соотношением 50/50. За этим либо раскол Турции на провосточную и прозападную стороны, в ситуации, когда в обеих негативов больше, чем позитивов.4. Укрепление ШОС делает весьма сложно достижимой для Турции её идею стать цивилизационным центром этого региона. Поэтому задача проявления и утверждения во всем своей независимой (от России, США и ЕС) позиции будет актуальна и в крупных вопросах международной политики и во внутренней политике так же.5. Грядущий раздел Украины, который активно обсуждается на Западе, интересует Турцию. Эрдоган понимает, что участвовать в этом будут только две стороны: США и Россия. Он заинтересован в участии в этом процессе. И не только в разделе Украины, но и в переделе европейского бизнеса (и территорий, если так сложится ситуация). Сделать его участвующей стороной может только США. Россия ничего делить с Турцией на территории Украины не собирается, а говорить о европейском переделе считает преждевременным. Штатам есть, что предложить Турции. России тоже есть, но сейчас она не будет этого делать, чтобы сохранить силу своей позиции.Азовцы*.Российская армия значительно проредила ряды командного состава украинской армии. Её моральный дух и отношение украинского общества слишком быстро меняются не в пользу киевских нарративов. И теоретически, и практически армия, которой командуют иностранцы, кишащая наемниками отовсюду, по определению не может быть эффективной. Придать ей национальный колорит призваны "герои" сдавшие Мариуполь. Других не осталось.Кстати, у азовцев* в Турции был шанс дожить до конца конфликта. Теперь у них этого шанса нет. Они вернулись, чтобы вернуться на фронт. Думаю, что их возвращение на фронт, было условием их экстрадиции.Вывод:1. Всё логично. Никакой трагедии не случилось. Нет предательства "дорогого друга". Есть новая реальность многополярного мира, в которой "дружба против" перестает быть эффективным инструментом решения внутренних проблем.2. Экономическая концепция нового мира становится самой актуальной проектной разработкой на ближайшие пару лет. Сейчас под неё закладывается базис финансового, логистического и правового разнообразия.Так что, друзья, не стоит паниковать и возмущаться тому, что мир в эпоху перемен непонятен и непредсказуем. Сам факт того, что мы современники этого процесса - подарок судьбы. Ему нужно соответствовать: меняться и не бояться перемен.Политик Олег ЦаревРазговаривал со знакомыми бизнесменами из Турции. Они тоже в шоке. Они работают с Россией, они заинтересованы в том, чтобы бизнес был в порядке, ведь именно с Россией они зарабатывают деньги. Они говорят о том, что Эрдоган переизбрался и теперь может себе позволить вот так себя вести по отношению к России. И они не знают, чем Россия ответит, переживают. Действительно, всё так и есть. Некрасиво. В который раз нас обманули.И в этой ситуации надо отдать должное нашим врагам на Украине. Они пиарят эту тему, создают красивую картинку, у Зеленского опять победа, "перемога". Но тем не менее стратегически ситуация у него очень сложная. Он в крайне сложном положении, и перспективы очень нехорошие, в отличие от России. Я точно знаю, что сейчас идут активные переговоры. Переговоры о том, какая будет Украина, как будут выходить из конфликта Россия и Запад, как будут делить Украину. В этих переговорах Украина не участвует.Я глубоко убежден, что эта провокация, которую сделали через Турцию (вполне возможно, что это были британцы), как раз нацелена на то, чтобы сорвать те переговоры, которые идут сейчас с Соединенными Штатами и странами Европы. Дедлайн — март 2024. До марта месяца ситуация по Украине должна быть разрешена. И нынешняя ситуация, и перспективы Зеленского и его команды очень нехорошие.И дай Бог нашему руководству терпения, чтобы в этой ситуации принимать взвешенные решения. Стратегически сейчас всё за Россию.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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эксклюзив, украина, турция, россия (рф), эксперты