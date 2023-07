https://ukraina.ru/20230711/1047927473.html

Никакого шампанского, никакого триумфа: чего Украине ждать от саммита НАТО в Вильнюсе

Никакого шампанского, никакого триумфа: чего Украине ждать от саммита НАТО в Вильнюсе

В преддверии саммита в Вильнюсе НАТО решила главный для себя вопрос — кто же будет генеральным секретарём Альянса, ведь полномочия Йенса Столтенберга истекают уже осенью? Ответ — Йенс Столтенберг

Йенс всему головаХотя он неоднократно заверял, что не собирается оставаться на этом посту дольше — в его планах возглавить Центробанк своей родной Норвегии, но в итоге как минимум до 1 октября 2024 года будет возглавлять военно-политический блок. Таким образом, Столтенберг пробудет генеральным секретарём НАТО 10 лет, став вторым по этому показателю, впереди только нидерландец Йозеф Лунс со стажем 13 лет.Решение продлить срок полномочий Столтенберга (который истёк вообще ещё в 2022 году, но из-за украинского кризиса его продлевали уже не раз) высокопоставленный представитель НАТО, пожелавший остаться неизвестным, объяснил журналистам тем, что, во-первых, «неразумно менять капитанов во время шторма», во-вторых, смена главы Альянса в разгар конфликта на Украине может снизить градус поддержки Киева. Но пожалуй, главная причина — отсутствие подходящего преемника. Его кандидатуру единогласно должны одобрить все государства-члены, а тут вылезают собственные интересы и приоритеты: так, против кандидатов из Польши и стран Балтии (в качестве потенциальных сменщиков Столтенберга называли премьер-министров Эстонии и Литвы — Каю Каллас и Ингриду Шимоните) категорически против Западная Европа, опасаясь ещё большего обострения отношений с Россией, и эти опасения небеспочвенны — Варшава и прибалтийцы как раз таки настаивают на жёстком курсе НАТО относительно Москвы. ЕС настаивает, чтобы новым генеральным секретарём НАТО стал представитель Евросоюза, а США и Великобритания не исключали кандидата от Соединённого Королевства.Одним из главных претендентов на этот почётный пост считался министр обороны Великобритании Бен Уоллес, но его кандидатуру зарубили, кто бы мог подумать, американцы и, кто бы мог подумать из-за чего — из-за чрезмерной поддержки Украины.«Вашингтон был встревожен, когда Британия заявила о планах обучать украинских пилотов и скоординировать международные усилия по вооружению Украины самолётами американского производства F-16 без поддержки самих США. Источник заявил, что этот шаг привёл к тому, что последняя надежда на то, что кандидатура Уоллеса найдёт поддержку у Байдена, "испарилась"», — рассказали источники газеты The Telegraph.Президент США Джо Байден расхваливал Столтенберга, ставил ему в заслугу сплочённость Альянса, коей не было ранее. Нынешний руководитель НАТО сыграл большую роль в организации военной помощи Киеву со стороны Запада, в т. ч. поставках танков, артиллерии, ракет.«США нравится солдат Столтенберг. Он послушен и эффективен в своей задаче, поэтому они предпочитают, чтобы он остался на какое-то время, дав им больше времени для поиска идеальной замены, и ушёл с ответственностью за полупровал на Украине», — считает бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро.Другим фаворитом в борьбе за кресло Столтенберга называли председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, возглавлявшую в 2013–2019 годах министерство обороны Германии. По информации The Telegraph, именно её поддерживают США, однако высокопоставленные чиновники на условиях анонимности рассказали изданию The Times, что кандидатура фон дер Ляйен в контексте НАТО действительно обсуждалась, но не нашла поддержки у Байдена.Да и сама она ранее говорила, что не может возглавить НАТО, поскольку её полномочия в Еврокомиссии истекают только в 2024 году.Триумфа не получилосьЗападные и украинские чиновники рассчитывали на саммите в Вильнюсе торжественно заявить об успехах ВСУ в ходе контрнаступления, так широко рекламируемого на протяжении нескольких месяцев.Это имеет не только имиджевый эффект.«Контрнаступление ВСУ использует ту же технику и ту же тактику, на которых строятся подготовленные к саммиту НАТО новые военные планы альянса. Эти планы впервые после холодной войны готовят НАТО к крупномасштабному военному конфликту в Европе, а не к операциям по проецированию силы на отдалённые регионы путём активности на ограниченных театрах военных действий. Украинское контрнаступление, которое было начато за 5 недель до саммита НАТО, должно зримо продемонстрировать боевую состоятельность военной техники и тактики альянса в реальном конфликте с наиболее вероятным противником. В случае провала наступления под сомнение будут поставлены принципы, лежащие в основе только что созданных новых военных планов», — сказал представитель военного экспертного сообщества Брюсселя на условиях анонимности.А похвастаться украинской армии нечем. Наоборот, Запад разочарован сложившейся ситуацией на поле боя, прежде всего из-за больших потерь поставленной им военной техники. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ 3 июля, только за месяц, т. е. с начала контрнаступления, в Донбассе и Запорожской области российские войска уничтожили 920 единиц бронетехники ВСУ, включая 16 танков Leopard, что сопоставимо с количеством танков этой модели, поставленных Польшей и Португалией.Уничтожение ВС РФ целого ряда танков Leopard-2 стало очередным отрезвляющим моментом для Запада, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.Разочаровывают союзников Украины и темпы положение ВСУ в целом, причём говорят об этом прямым текстом, как, например, заместитель главы Пентагона Колин Каль, который заявил 7 июля, что контрнаступление идёт медленнее, чем надеялись США. А украинские военные в беседе с корреспондентом немецкой газеты Bild посетовали, что в СМИ говорят о возможности продвигаться быстрее, но в реальности это не так — ситуация сложная, ВСУ не хватает техники, а дроны российских войск представляют для них особую опасность.Членство Украины в НАТО: быть или не быть?При всём при этом президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы его стране незамедлительно предоставили членство в НАТО.3 июля в интервью телеканалу CNN он заявил: именно Байден принимает решение, станет ли Украина членом НАТО.И что же сказал Байден по этому поводу?«Я думаю, что сейчас преждевременно выносить на голосование [вопрос о членстве Украины в НАТО], потому что есть другие требования, в том числе в части демократизации», — заявил президент США тому же CNN 7 июля.Кроме того, Байден отметил, что среди членов НАТО нет консенсуса насчёт приглашения Украины в Альянс «в разгар войны», так как это будет означать для них всех вступление в конфликт с Россией.По словам обозревателя издания Politico Лили Байер, на Западе серьёзно обеспокоены из-за дискуссий о принятии Украины в НАТО, и по этому поводу распространены «невысказанные сомнения». Как сказал изданию европейский дипломат на условиях анонимности, «если бы решение принять Украину было неизбежным, это стало бы большой печалью».Тем временем, по информации газеты Financial Times, под сильным давлением со стороны других союзников, требующих большей поддержки возможного членства Украины в НАТО, оказались два государства — Германия и, кто бы мог подумать, США. Как рассказали источники, остальные были буквально застигнуты врасплох «консервативной» позицией Берлина и Вашингтона, недостаточно активно агитирующих за вступление Украины в Альянс.«Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО», — заявил источник немецкого издания Bild.Канцлер ФРГ Олаф Шольц ещё в мае говорил, что Украина не соответствует критериям НАТО, поэтому не станет её членом в обозримом будущем. А неделю назад британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО сообщала, что на саммите в Вильнюсе Германия будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией.В свою очередь американская газета The Washington Post ранее писала: «США, имеющие наибольшее влияние на решения альянса, состоящего из 31 члена, на протяжении нескольких месяцев пытались снизить ожидания Киева, сосредоточив разговор на гарантиях безопасности, а не на членстве в ближайшей перспективе».При этом давление оказывает и сама Украина. Российская сторона знает, что киевский режим пытается оказать на всех давление самыми различными способами с тем, чтобы как можно больше стран в преддверии саммита продемонстрировали солидарность по вопросу приглашения Украины в НАТО, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Поскольку вступление Украины в НАТО на фоне продолжающегося вооружённого конфликта невозможно, что осознают и в самом Киеве, накануне саммита прозвучала идея о принятии страны в Альянс частями. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен не стал исключать такой вариант, напомнив о вступлении в Альянс Западной Германии в 1955 году, но тут же подчеркнул, что в случае с сегодняшней Украиной есть множество отличий. В качестве выхода из этой ситуации он предложил закрепить договорённость о том, что в случае применения 5 статьи Устава НАТО о коллективной безопасности, её действие распространялось бы исключительно на подконтрольные Киеву регионы.«Замысел принимать Украину в НАТО частями, отражает сложное положение, в которое попали западные сторонники приёма Украины в Альянс. <...> Но даже такой невероятный, прямо скажем, приём означал бы, что Альянс в любом случае должен был бы вступить в войну на стороне Украины — или расписаться в неспособности выполнить свои обязательства перед ней как своим членом. А значит, признать свою недееспособность. При этом сценарии, имеющем целью избежать вопроса о территориях, над которыми Киев утратил контроль, Запад попадает в другую ловушку, которой избежать не удастся. Её суть можно выразить формулой "воевать нельзя отказаться". Где бы руководство НАТО ни поставило в этой формуле запятую, оба решения в случае членства Украины в Альянсе неприемлемы для НАТО», — пояснил сенатор Алексей Пушков.Если не членство в НАТО, то что?То, что мечты Украины о торжественном приглашении её вступить в ряды НАТО на саммите в Вильнюсе не сбудутся, очевидно уже для всех. Но не может же Запад? так скажем, прокатить Киев, поддержка которого дорого обходится и финансово, и репутационно. На протяжении последних недель звучало много вариантов, что же Альянс может предложить Украине вместо членства.Так, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в колонке для издания Politico выдвинул 3 версии:1. НАТО предоставит Украине все возможности, которые включает членство в НАТО — от снабжения и полного участия в программах по оружию и оборудованию до подготовки, тренировки и участия в учениях, — но без официального членства в Альянсе;2. Двустороннее сотрудничество прежде всего США, Канады и европейских стран с Украиной, что предусматривает готовность западных партнёров оказывать долгосрочную финансовую и военную поддержку. Что-то по типу отношений Запада с Израилем;3. «Оборонная эскалация»: НАТО могла бы обещать, что каждый предполагаемый российский удар по целям на Украине будет приводить к конкретным западным ответам — от предоставления боеприпасов и вооружений до поставок более современных баллистических или дальнобойных систем.Прямо накануне открытия саммита чиновники сообщили Financial Times, страны НАТО собираются принять многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами в отношении Украины. По мнению президента Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяны Пархалиной, гарантии от ядерных держав, Франции и Великобритании, могут заключаться в предоставлении «ядерного зонтика». Кроме того, речь может идти о наделении Украины статусом основного союзника вне НАТО, как с Израиль и Южная Корея, что включало бы серьёзные многолетние поставки вооружения, но не вводило бы в действие 5-ю статью Устава НАТО.«Это что-то вроде "утешительного приза": принимать в НАТО не хотят, а обещают поддержать. Но фактически это мягкая форма отказа Украине в членстве в НАТО. Это решение — создание некой многопрофильной структуры по поддержке Украины — означает, что вопрос о членстве в НАТО закрыт для Украины, если не навсегда, то на ближайшее время. Более того, даже не обсуждается та формула, о которой украинская власть говорила очень долго и много: так называемый израильский вариант, то есть вариант "эксклюзивных" отношений США и Украины в военной сфере. Решение, о котором говорит Financial Times, — это ни к чему не обязывающая ни США, ни НАТО некая формула коллективного оказания помощи Украине для продолжения военных действий. А на самом деле — коллективная безответственность», — заявил политолог Владимир Шаповалов.Но ведь в Киеве рассчитывали совершенно на другое.«Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что саммит "должен закончиться" тем, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "стоят рядом друг с другом" и говорят: "Сегодня мы достигли исторического решения. Сегодня мы пригласили Украину в НАТО". "И все пьют шампанское", — сказал Сак". Но совсем не ясно, раздастся ли хлопки от пробок и вообще есть ли бутылки, которые нужно ставить в лёд для охлаждения. Вместо этого появляются вопросы о том, какие варианты останутся у Украины, если её надежды не оправдаются, что, вероятно, так и будет», — писала американская газета The Washington Post 7 июля.

