https://ukraina.ru/20230711/1047925260.html

"Не лезьте в наши дела". Макрон поссорился с Евросоюзом на фоне массовых беспорядков

"Не лезьте в наши дела". Макрон поссорился с Евросоюзом на фоне массовых беспорядков - 11.07.2023 Украина.ру

"Не лезьте в наши дела". Макрон поссорился с Евросоюзом на фоне массовых беспорядков

Беспрецедентная жестокость французской полиции, которая стала причиной массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства подростка, наконец-то вызвала реакцию у руководства Евросоюза

2023-07-11T07:30

2023-07-11T07:30

2023-07-11T08:37

эксклюзив

франция

эммануэль макрон

евросоюз

протесты

бельгия

банкротство

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Вплоть до последнего времени в Брюсселе предпочитали игнорировать ситуацию в расположенном по соседству Париже. Европейские чиновники не осуждали самые жестокие действия Эммануэля Макрона, который подавлял народные протесты с помощью полицейского насилия.Они поддерживали волнения в Иране, в Гонконге, в Венесуэле, Грузии или Мьянме — словом, повсюду, где они отвечали интересам коллективного Запада.Но когда во Франции в очередной раз убивали или калечили участника демонстрации, это не вызвало у европейского истеблишмента никакой реакции — за исключением плохо скрытого одобрения.Однако сейчас эта позиция несколько изменилась. После недельных беспорядков во Франции, которые были подавлены властями с большим трудом при поддержке местных наркоторговцев, в Евросоюзе выступили с неожиданным заявлением и фактически обвинили Макрона в системном нарушении прав человека.Бельгийский политик Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам фундаментальных прав человека, констатировал: французская полиция повышает уровень насилия с каждой новой волной протестов.Он считает, что французское правительство относится к этому с одобрением, и не собирается решать проблему, которая спровоцировала молодежные бунты. Несмотря на то что местные полицейские были неоднократно уличены в расизме.Кроме того, Рейндерс отметил, что во Франции сокращается число независимых изданий, а мейнстримные медиа демонстрируют единообразие мнений, продвигая информационную повестку правительства.По сути дела, еврокомиссар обвинил французские власти в установлении политической цензуры. Между тем сейчас в Париже приняли новые дополнения к законам, направленные на укрепление государственного контроля за интернетом и позволяющие шпионить за гражданами с помощью их собственных гаджетов.Так что уже вскоре информационное «единообразие» станет ощущаться еще сильнее.По словам Рейдерса, Евросоюз не одобряет подобные действия и может внести Францию в список стран, где нарушаются права человека. Эти угрозы шокировали французское руководство и вызвали в Париже немедленную реакцию, которую озвучили в не очень дипломатических выражениях.Как сообщает американское издание Politico госсекретарь по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Лоранс Бун призвал Евросоюз не лезть в вопросы работы французской полиции.«Скажу очень прямо: Дидье Рейндерсу или Еврокомиссии не стоит интересоваться, как Франция руководит своими правоохранителями... Брюсселю не должно быть никакого дела до того, как используется французская полиция во время массовых беспорядков.Любые обвинения в расизме или системной дискриминации со стороны французских правоохранительных органов являются абсолютно безосновательными», — безапелляционно заявил Бун.Демонстративная грубость по адресу еврочиновников свидетельствует о том, что обвинения в нарушении прав человека задели правительство Франции за живое.Французские власти действительно делают ставку на полицейское насилие и цензуру, в ожидании новой волны протестов, которые может вспыхнуть уже в ближайшее время.Премьер-министр Элизабет Борн предупредила о том, что правительство предпринимает беспрецедентные меры безопасности накануне главного национального праздника — Дня взятия Бастилии.Во многих департаментах это празднование вообще отменили, ссылаясь на то, что это делается ради безопасности местных жителей. А на улицы французских городов выйдут десятки тысяч полицейских, которые получат право задерживать подростков в случае малейшего подозрения — например, если у них найдут полностью запрещенные на время праздника петарды и фейерверки.Французские власти осознают, что социальное напряжение в обществе нарастает, и на фоне беспорядков усугубляется экономический кризис, способный спровоцировать еще более массовые волнения.Уровень государственного долга по отношению к национальному ВВП достиг 111,4%. А ежемесячный статистический отчет, который публикует Банк Франции, указывает, что число обанкротившихся предприятий всего за месяц выросло в промышленности на 55,2%, в торговле — на 46,2%, а в ресторанном и отельном бизнесе сразу на 75,9%. Что является предвестником глубокой стагнации.Ситуация в пригородах Парижа, где традиционно начинаются такие волнения, остается критической и продолжает усугубляться. Как показали социологические исследования, уровень бедности в этих гетто в три раза выше, чем в целом по стране, а более половины проживающих в таких районах детей растут в условиях бедности.Глава парижской полиции Лоран Нуньес признал, что по данным МВД в недавних протестах участвовало не более 10% мигрантов, а по оценкам независимых наблюдателей их реальное число было еще более незначительным.В правительстве понимают, что подавляющее большинство участников беспорядков составили не приехавшие в страну иностранцы, а малообеспеченные французы.Социологи уже называют недавние беспорядки «бунтами покупательской способности». Массовые грабежи супермаркетов показали: многие люди забирали оттуда продукты питания, которые стали недоступными вследствие рекордной инфляции.Это подтвердил бывший президент Франсуа Олланд. Он заявил о том, что люди штурмовали магазины, чтобы обеспечить себя товарами первой необходимости. А потом намекнул на то, что подобное может случиться в других государствах Евросоюза, и даже за океаном.«Часть населения стала беднее, и поэтому, когда произошел всплеск насилия, было также желание пойти и получить товары, которые они не могут обычно купить. Это было не политически структурированное движение, это была возможность ворваться в магазины и взять все внутри.Самое распространенное чувство во Франции — это страх... Те люди, которые смотрят на нас с небольшой иронией, должны сказать себе, что у них может произойти то же самое. Картинки беспорядков циркулируют не только между Парижем, Лионом и Марселем, но и в городах Великобритании, Германии, США».Действительно, социальные бунты могут вспыхнуть в разных регионах Европы — например, в той же Бельгии, Великобритании, Швейцарии, Германии и Италии.Европейская молодежь уже пыталась выйти на улицы, копируя действия французов. И когда такие протесты наберут массовость, в Брюсселе будут подавлять их при помощи насилия и цензуры, как это делает президент Макрон — позабыв про слова о демократии и правах человека.

https://ukraina.ru/20230630/1047722323.html

https://ukraina.ru/20230706/1047852193.html

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Александр Савко

эксклюзив, франция, эммануэль макрон, евросоюз, протесты, бельгия, банкротство