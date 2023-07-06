https://ukraina.ru/20230706/1047858398.html

Луис Касадо о беспорядках во Франции: Робеспьер, проснись! Они сошли с ума

Луис Касадо о беспорядках во Франции: Робеспьер, проснись! Они сошли с ума - 06.07.2023 Украина.ру

Луис Касадо о беспорядках во Франции: Робеспьер, проснись! Они сошли с ума

Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен ничего не решают, поэтому на июльском саммите НАТО произойдёт то, на что будет воля Вашингтона. Перспективы вступления Киева в альянс в интервью изданию Украина.ру оценил французский журналист Луис Касадо

2023-07-06T17:59

2023-07-06T17:59

2023-07-06T17:59

интервью

франция

украина

вильнюс

евросоюз

сша

зарубежье

йенс столтенберг

урсула фон дер ляйен

луис касадо

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Он также объяснил, с какими мыслями выходит Франция из недели хаоса в стране, устроенного представителями диаспор арабского мира.Массовые беспорядки сотрясали Францию с вечера 27 июня в связи с гибелью от рук полицейского 17-летнего водителя Наэля М. Спустя неделю протесты стихают, но впереди саммит НАТО, о котором идут дебаты в европейском обществе.— Луис, как вы оцениваете перспективы членства Украины в НАТО? Будет ли решение принято на саммите 11–12 июля в Вильнюсе?— Как говорил генерал де Голль, НАТО — это своего рода министерство колоний. Евросоюз превратился в вассала Вашингтона. Разве кто-то может сказать и не выглядеть при этом глупо, что Йенс Столтенберг или Урсула фон дер Ляйен что-нибудь действительно решают. Поэтому на июльском саммите НАТО произойдёт то, на что будет воля Вашингтона.— Что думают во Франции по данному вопросу?— Французское население имеет свои заботы — воинственный энтузиазм лидеров ЕС [по поводу конфликта на Украине] никак не отражается на местном населении. Беспорядки во Франции показали, что внутренние проблемы волнуют граждан, но, что касается членства Украины в НАТО, они пока что на улицу не выходят ни за, ни против.— Киев требует представить ему если не членство в НАТО, то хотя бы юридически значимые гарантии. Что может входить в программу таких гарантий безопасности?— Киев ничего не требует, он делает то, что требуют от него. Конфликт был спровоцирован действиями Вашингтона. НАТО должна гарантировать прекращение своей агрессивной политики.Мы понимаем, что действия альянса создают зоны без прав, например, Косово, Донецк и Луганск. Мир в Европе — дело всех европейцев. А что делают США на Украине? Если мы проигнорируем Америку, которая создает по всему миру конфликты, тогда не будет и проблемы.— Украина готовит провокации на Запорожской АЭС. Можно ли такой опасной стране давать вообще какие-то гарантии безопасности?— Думаю, что не стоит ошибаться по поводу того, кто является реальным противником [России]. Правительство США определяют стратегию, готовят провокации, говорят, что надо, а что не надо делать.— Как вы можете прокомментировать итоги недели беспорядков во Франции? Какие выводы из этого должна сделать страна и Евросоюз в целом?— Тяжесть беспорядков, которые пережили пригороды Франции, может быть показана на примере сообщений от Министерства внутренних дел. Первое объявление было о привлечении 1,2 тысяч полицейских; второе — о 4 тысячах; третье объявление сообщало о привлечении 40 тысяч блюстителей закона для обеспечения порядка. Власти угрожали даже обратиться к спецподразделениям полиции, BRI, RAID, GIGN, использующим боевое оружие.При этом именно ультраправый полицейский союз заявил: "Мы воюем против вредителей..." Я не понимаю, как может государственное учреждение, которому делегировано применение общественной силы, заявлять, что оно воюет против собственного народа, который должно защищать?Все началось с того, что с 2017 года в соответствии с законом, предложенным премьер-министром страны Бернаром Казневом, сотрудники полиции могут применять огнестрельное оружие против граждан, которые отказываются им подчиняться. С тех пор количество выстрелов полицией по движущимся автомобилям увеличилось в пять раз в соответствии с так называемым "Законом о разрешении на убийство", как его прозвали французы.Мэр популярной коммуны Трап Али Рабех сказал: "Мальчишки нас ценят, но вопрос в другом. Он в национальной полиции и её насилие, глубоком и широко распространенном [у подростков. — Ред.] чувстве несправедливости, неравенства. Я поражен возрастом протестующих. Новым фактом является то, что дети 14–16 лет, часто не успевающие в школе, пережили как бы взрыв ненависти и мести, потому что они постоянно чувствуют себя униженными. И они говорят нам, что их слушают только тогда, когда все горит".Рабех и другие мэры пытались предупредить власти страны, но их не слушали.— Достаточно ли компетентно действовал Макрон?— Правительство Эммануэля Макрона не понимает ни происхождения беспорядков, ни мотивов тех, кто в них участвует. Становится все более очевидным, что сам Макрон не знает реалий страны, которую возглавляет. Поэтому он предлагает наказать в финансовом отношении родителей протестующих, которые составляют самую скромную часть населения.Единственный ответ властей — репрессии. Будет больше беспорядков, как это бывает циклично, пока справедливость не восторжествует. Тем временем Бернар Казенёв, тот так называемый социалист, который изобрел упомянутый "Закон о разрешении на убийство", готовится стать кандидатом на президентских выборах. Робеспьер, проснись! Они сошли с ума.

https://ukraina.ru/20220610/1034132409.html

https://ukraina.ru/20230704/1047798440.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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