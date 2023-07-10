https://ukraina.ru/20230710/1047917239.html
"Министерство правды". Госдеп США указал журналистам, как освещать события в России - СВР
"Министерство правды". Госдеп США указал журналистам, как освещать события в России - СВР - 10.07.2023 Украина.ру
"Министерство правды". Госдеп США указал журналистам, как освещать события в России - СВР
Госдепартамент США предписал крупнейшим медиахолдингам, какую "правду" вещать о России, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора Сергея Нарышкина
2023-07-10T12:59
2023-07-10T12:59
2023-07-10T12:59
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Госдепартамент США направил крупнейшим СМИ указания, как освещать события о России, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора Сергея Нарышкина.Госдепартамент США окончательно превратился в предсказанное Джорджем Оруэллом "министерство правды" и фактически диктует американским СМИ, что именно они должны писать и говорить, отметил Нарышкин. Американское внешнеполитическое ведомство по сути потребовало от некогда авторитетных медиа выстраивать работу на российском направлении в духе подрывных акций.Особое внимание предписано уделить радикализации молодежи и подростков. Западные СМИ должны убеждать их в том, что якобы только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее", заявили в СВР.Американским журналистам настоятельно рекомендуют формировать позитивный и даже героический облик беглых российских оппозиционеров, а также россиян, которые участвуют в диверсионно-террористических действиях против военных и мирных граждан России.Служба внешней разведки сожалеет, что Госдепартамент США превратился в "смердящий полигон информационного мусора".
https://ukraina.ru/20230629/1047680963.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, госдеп сша, зарубежье, свр, сми
Новости, США, Госдеп США, Зарубежье, СВР, СМИ
"Министерство правды". Госдеп США указал журналистам, как освещать события в России - СВР
Госдепартамент США предписал крупнейшим медиахолдингам, какую "правду" вещать о России, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора Сергея Нарышкина
Госдепартамент США направил крупнейшим СМИ указания, как освещать события о России, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора Сергея Нарышкина.
"По имеющимся в СВР данным, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company, указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России", - говорится в сообщении.
Госдепартамент США окончательно превратился в предсказанное Джорджем Оруэллом "министерство правды" и фактически диктует американским СМИ, что именно они должны писать и говорить, отметил Нарышкин. Американское внешнеполитическое ведомство по сути потребовало от некогда авторитетных медиа выстраивать работу на российском направлении в духе подрывных акций.
"Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. С целью вовлечь население в протестные акции предлагается активнее тиражировать измышления о слабости российского государства, его неспособности защитить свои территории, неизбежности поражения в противостоянии с Западом", - отметили в ведомстве.
Особое внимание предписано уделить радикализации молодежи и подростков. Западные СМИ должны убеждать их в том, что якобы только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее", заявили в СВР.
Американским журналистам настоятельно рекомендуют формировать позитивный и даже героический облик беглых российских оппозиционеров, а также россиян, которые участвуют в диверсионно-террористических действиях против военных и мирных граждан России.
"Не удивляет, что администрация США полностью подчинила американские СМИ, превратив их в послушный инструмент внешнеполитической борьбы. Попрание свободы слова на Западе - уже давно не новость", - отметили в СВР.
Служба внешней разведки сожалеет, что Госдепартамент США превратился в "смердящий полигон информационного мусора".