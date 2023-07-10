https://ukraina.ru/20230710/1047917239.html

"Министерство правды". Госдеп США указал журналистам, как освещать события в России - СВР

"Министерство правды". Госдеп США указал журналистам, как освещать события в России - СВР - 10.07.2023 Украина.ру

"Министерство правды". Госдеп США указал журналистам, как освещать события в России - СВР

Госдепартамент США предписал крупнейшим медиахолдингам, какую "правду" вещать о России, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора Сергея Нарышкина

2023-07-10T12:59

2023-07-10T12:59

2023-07-10T12:59

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Госдепартамент США направил крупнейшим СМИ указания, как освещать события о России, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора Сергея Нарышкина.Госдепартамент США окончательно превратился в предсказанное Джорджем Оруэллом "министерство правды" и фактически диктует американским СМИ, что именно они должны писать и говорить, отметил Нарышкин. Американское внешнеполитическое ведомство по сути потребовало от некогда авторитетных медиа выстраивать работу на российском направлении в духе подрывных акций.Особое внимание предписано уделить радикализации молодежи и подростков. Западные СМИ должны убеждать их в том, что якобы только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее", заявили в СВР.Американским журналистам настоятельно рекомендуют формировать позитивный и даже героический облик беглых российских оппозиционеров, а также россиян, которые участвуют в диверсионно-террористических действиях против военных и мирных граждан России.Служба внешней разведки сожалеет, что Госдепартамент США превратился в "смердящий полигон информационного мусора".

https://ukraina.ru/20230629/1047680963.html

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