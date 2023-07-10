https://ukraina.ru/20230710/1047914509.html

Bild: "Важные страны НАТО" блокируют заявку Украины

Bild: "Важные страны НАТО" блокируют заявку Украины - 10.07.2023 Украина.ру

Bild: "Важные страны НАТО" блокируют заявку Украины

Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО, сообщили журналисты издания Bild со ссылкой на высокопоставленный источник

2023-07-10T12:19

2023-07-10T12:19

2023-07-10T12:19

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украина

зарубежье

сша

германия

саммит

владимир зеленский

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Запрос Украины на членство в НАТО намерены блокировать "некоторые важные страны", сообщили журналисты немецкого издания Bild.Британская газета The Telegraph отмечала, что на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что это может привести к войне с Россией. Газета Financial Telegraph сообщала также, что на США и ФРГ давят союзники по альянсу из-за недостаточной поддержки Украины в вопросе её членства в НАТО.Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе хочет попросить принять Украину в НАТО – начать путь, на который потребуются годы и окончание конфликта, сообщило издание Bild.Именно этот запрос намерены блокировать "некоторые важные страны НАТО", прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу. Кроме того, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны-члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции, добавили авторы статьи.В России неоднократно подчеркивали, что именно стремление Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20230703/1047758575.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, зарубежье, сша, германия, саммит, владимир зеленский