Bild: "Важные страны НАТО" блокируют заявку Украины - 10.07.2023 Украина.ру
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Bild: "Важные страны НАТО" блокируют заявку Украины
Bild: "Важные страны НАТО" блокируют заявку Украины - 10.07.2023 Украина.ру
Bild: "Важные страны НАТО" блокируют заявку Украины
Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО, сообщили журналисты издания Bild со ссылкой на высокопоставленный источник
2023-07-10T12:19
2023-07-10T12:19
новости
украина
зарубежье
сша
германия
саммит
владимир зеленский
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Запрос Украины на членство в НАТО намерены блокировать "некоторые важные страны", сообщили журналисты немецкого издания Bild.Британская газета The Telegraph отмечала, что на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что это может привести к войне с Россией. Газета Financial Telegraph сообщала также, что на США и ФРГ давят союзники по альянсу из-за недостаточной поддержки Украины в вопросе её членства в НАТО.Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе хочет попросить принять Украину в НАТО – начать путь, на который потребуются годы и окончание конфликта, сообщило издание Bild.Именно этот запрос намерены блокировать "некоторые важные страны НАТО", прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу. Кроме того, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны-члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции, добавили авторы статьи.В России неоднократно подчеркивали, что именно стремление Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, зарубежье, сша, германия, саммит, владимир зеленский
Новости, Украина, Зарубежье, США, Германия, саммит, Владимир Зеленский

Bild: "Важные страны НАТО" блокируют заявку Украины

12:19 10.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО, сообщили журналисты издания Bild со ссылкой на высокопоставленный источник
Запрос Украины на членство в НАТО намерены блокировать "некоторые важные страны", сообщили журналисты немецкого издания Bild.
"Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО", - сообщил источник Bild.
Британская газета The Telegraph отмечала, что на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что это может привести к войне с Россией. Газета Financial Telegraph сообщала также, что на США и ФРГ давят союзники по альянсу из-за недостаточной поддержки Украины в вопросе её членства в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе хочет попросить принять Украину в НАТО – начать путь, на который потребуются годы и окончание конфликта, сообщило издание Bild.
Именно этот запрос намерены блокировать "некоторые важные страны НАТО", прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу. Кроме того, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны-члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции, добавили авторы статьи.
В России неоднократно подчеркивали, что именно стремление Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля, 11:52
Борьба за гарантии. Как и почему наглеет Украина в преддверии саммита НАТОНынешнее украинское контрнаступление вынужденное — Зеленский и дальше бы с ним тянул, но приближается важная дата. 11–12 июля в Вильнюсе пройдёт саммит НАТО, на котором будет решаться будущее евроатлантической интеграции Украины. К этому моменту Украина должна предстать в нормальном товарном виде — побритая и с веночком на голове
 
НовостиУкраинаЗарубежьеСШАГерманиясаммитВладимир Зеленский
 
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