Российский доброволец рассказал о зверствах ВСУ в отношении пленных - 10.07.2023 Украина.ру
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Российский доброволец рассказал о зверствах ВСУ в отношении пленных
Российский доброволец рассказал о зверствах ВСУ в отношении пленных - 10.07.2023 Украина.ру
Российский доброволец рассказал о зверствах ВСУ в отношении пленных
Российских военнопленных гонят перед наступающими киевскими подразделениями на Запорожском направлении для "разминирования" - чтобы погибали они, а не украинские военные. Об этом рассказал российский доброволец с позывным "Топаз", передает 10 июля РИА Новости
2023-07-10T09:00
2023-07-10T09:25
военный
доброволец
всу
новости
мины
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"Ночью меня подняли, часа в три ночи, и еще одного пленного подняли. И отправили с группой (украинских военнослужащих – ред.) на задание, и нас взяли двоих в качестве разминирования. В качестве какого разминирования? Чтобы мы впереди шли и если вдруг взорвался кто-то, то взорвался я и сзади который за мной идет второй пленный", - рассказал "Топаз".Российские позиции на Запорожском направлении хорошо укреплены и подходы к ним плотно заминированы, из-за этого киевские силовики несут существенные потери.По словам "Топаза", российских пленных без оружия и бронежилетов заставили идти на расстоянии минимум 8 метров перед украинской пехотой. Как объяснил "Топаз", украинскому подразделению была поставлена задача подобраться на максимально близкое расстояние к российским позициям, затем дождаться подкреплений для их последующего штурма. Но украинская разведгруппа и военнопленные были обнаружены. Несколько человек из украинского подразделения "Скала" были уничтожены российскими бойцами в ходе боя. "Топаз" смог сбежать и был освобожден российскими военнослужащими.По словам российского добровольца, второй военнопленный, которого украинцы отправили на "разминирование" вместе с ним, подорвался и погиб на месте."Топаз" был взят в плен на Донецком направлении украинским подразделением "Скала". По его словам, в плену силовики Киева его постоянно унижали, избивали и заставляли копать оборонительные сооружения. Затем подразделению "Скала" пришел приказ переместиться на Запорожское направление. Задачей украинских военных было разведать позиции российских войск на одном из участков фронта.
https://ukraina.ru/20230710/1047909309.html
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военный, доброволец, всу, новости, мины
военный, доброволец, ВСУ, Новости, мины

Российский доброволец рассказал о зверствах ВСУ в отношении пленных

09:00 10.07.2023 (обновлено: 09:25 10.07.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Российских военнопленных гонят перед наступающими киевскими подразделениями на Запорожском направлении для "разминирования" - чтобы погибали они, а не украинские военные. Об этом рассказал российский доброволец с позывным "Топаз", передает 10 июля РИА Новости
"Ночью меня подняли, часа в три ночи, и еще одного пленного подняли. И отправили с группой (украинских военнослужащих – ред.) на задание, и нас взяли двоих в качестве разминирования. В качестве какого разминирования? Чтобы мы впереди шли и если вдруг взорвался кто-то, то взорвался я и сзади который за мной идет второй пленный", - рассказал "Топаз".
Российские позиции на Запорожском направлении хорошо укреплены и подходы к ним плотно заминированы, из-за этого киевские силовики несут существенные потери.
По словам "Топаза", российских пленных без оружия и бронежилетов заставили идти на расстоянии минимум 8 метров перед украинской пехотой.
Как объяснил "Топаз", украинскому подразделению была поставлена задача подобраться на максимально близкое расстояние к российским позициям, затем дождаться подкреплений для их последующего штурма.
Но украинская разведгруппа и военнопленные были обнаружены. Несколько человек из украинского подразделения "Скала" были уничтожены российскими бойцами в ходе боя. "Топаз" смог сбежать и был освобожден российскими военнослужащими.
"Я благодарен "Кузбассу" (позывной российского бойца – ред.). Дай им там бог здоровья, чтобы они вернулись живыми, здоровыми домой, к родителям", - поблагодарил "Топаз" своих освободителей.
По словам российского добровольца, второй военнопленный, которого украинцы отправили на "разминирование" вместе с ним, подорвался и погиб на месте.
"Топаз" был взят в плен на Донецком направлении украинским подразделением "Скала". По его словам, в плену силовики Киева его постоянно унижали, избивали и заставляли копать оборонительные сооружения. Затем подразделению "Скала" пришел приказ переместиться на Запорожское направление. Задачей украинских военных было разведать позиции российских войск на одном из участков фронта.
08:44
Российский военный рассказал о наркоманах в ВСУРоссийский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как, находясь в плену, стал свидетелем употребления наркотиков украинскими военными, передает 10 июля РИА Новости
 
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