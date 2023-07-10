https://ukraina.ru/20230710/1047909309.html

Российский военный рассказал о наркоманах в ВСУ

Российский военный рассказал о наркоманах в ВСУ - 10.07.2023 Украина.ру

Российский военный рассказал о наркоманах в ВСУ

Российский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как, находясь в плену, стал свидетелем употребления наркотиков украинскими военными, передает 10 июля РИА Новости

2023-07-10T08:44

2023-07-10T08:44

2023-07-10T09:03

плен

доброволец

новости

украина

всу

наркотики

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"Там DVD-диски лежали, (украинский военнослужащий – ред.) взял один диск, насыпал туда порошка, ну, наркоты. Дураком надо быть, чтобы не понять", - сказал он, добавив, что после этого украинские военные стали вести себя "непонятно".По его словам, украинские силовики регулярно употребляют наркотические средства."Топаз" был взят в плен на Донецком направлении украинским подразделением "Скала". По его словам, в плену украинские силовики его постоянно унижали, избивали и заставляли копать оборонительные сооружения. Затем пришел приказ переместиться на Запорожское направление, где его пустили впереди штурмовой украинской группы, для того чтобы он своими ногами проверил наличие мин на маршруте движения. Во время боевого столкновения "Топаз" был освобожден российскими военнослужащими.

https://ukraina.ru/20230707/1047871416.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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плен, доброволец, новости, украина, всу, наркотики