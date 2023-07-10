Российский военный рассказал о наркоманах в ВСУ - 10.07.2023 Украина.ру
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Российский военный рассказал о наркоманах в ВСУ
Российский военный рассказал о наркоманах в ВСУ - 10.07.2023 Украина.ру
Российский военный рассказал о наркоманах в ВСУ
Российский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как, находясь в плену, стал свидетелем употребления наркотиков украинскими военными, передает 10 июля РИА Новости
2023-07-10T08:44
2023-07-10T09:03
плен
доброволец
новости
украина
всу
наркотики
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"Там DVD-диски лежали, (украинский военнослужащий – ред.) взял один диск, насыпал туда порошка, ну, наркоты. Дураком надо быть, чтобы не понять", - сказал он, добавив, что после этого украинские военные стали вести себя "непонятно".По его словам, украинские силовики регулярно употребляют наркотические средства."Топаз" был взят в плен на Донецком направлении украинским подразделением "Скала". По его словам, в плену украинские силовики его постоянно унижали, избивали и заставляли копать оборонительные сооружения. Затем пришел приказ переместиться на Запорожское направление, где его пустили впереди штурмовой украинской группы, для того чтобы он своими ногами проверил наличие мин на маршруте движения. Во время боевого столкновения "Топаз" был освобожден российскими военнослужащими.
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плен, доброволец, новости, украина, всу, наркотики
плен, доброволец, Новости, Украина, ВСУ, наркотики

Российский военный рассказал о наркоманах в ВСУ

08:44 10.07.2023 (обновлено: 09:03 10.07.2023)
 
© courtney mandryk / flickr
© courtney mandryk / flickr
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Российский доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как, находясь в плену, стал свидетелем употребления наркотиков украинскими военными, передает 10 июля РИА Новости
"Там DVD-диски лежали, (украинский военнослужащий – ред.) взял один диск, насыпал туда порошка, ну, наркоты. Дураком надо быть, чтобы не понять", - сказал он, добавив, что после этого украинские военные стали вести себя "непонятно".
По его словам, украинские силовики регулярно употребляют наркотические средства.
"Все на этом сидят,... под наркотой действуют" - рассказал "Топаз", уточнив, что неоднократно своими глазами видел случаи употребления наркотиков украинскими военными.
"Топаз" был взят в плен на Донецком направлении украинским подразделением "Скала". По его словам, в плену украинские силовики его постоянно унижали, избивали и заставляли копать оборонительные сооружения. Затем пришел приказ переместиться на Запорожское направление, где его пустили впереди штурмовой украинской группы, для того чтобы он своими ногами проверил наличие мин на маршруте движения.
Во время боевого столкновения "Топаз" был освобожден российскими военнослужащими.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
7 июля, 13:17
Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федор Миранчук рассказал о "сумасшедших" потерях в подразделениях националистов, передает 7 июля телеграм-канал Минобороны России
 
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