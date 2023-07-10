Правительство США не пустит Украину в НАТО — генерал - 10.07.2023 Украина.ру
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Правительство США не пустит Украину в НАТО — генерал
Правительство США не пустит Украину в НАТО — генерал - 10.07.2023 Украина.ру
Правительство США не пустит Украину в НАТО — генерал
На вильнюсском саммите НАТО Украина не получит гарантий безопасности, которые ей нужны, то есть членства в альянсе. Об этом заявил 9 июля бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью порталу Interia
2023-07-10T08:30
2023-07-10T08:31
нато
украина
генерал
зарубежье
новости
сша
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По его словам, Киеву нужен "конкретный, четкий путь" к членству в НАТО. Однако правительство США предпримет шаги, чтобы избежать этого.Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, там соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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нато, украина, генерал, зарубежье, новости, сша
НАТО, Украина, генерал, Зарубежье, Новости, США

Правительство США не пустит Украину в НАТО — генерал

08:30 10.07.2023 (обновлено: 08:31 10.07.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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На вильнюсском саммите НАТО Украина не получит гарантий безопасности, которые ей нужны, то есть членства в альянсе. Об этом заявил 9 июля бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью порталу Interia
По его словам, Киеву нужен "конкретный, четкий путь" к членству в НАТО. Однако правительство США предпримет шаги, чтобы избежать этого.
"Я не знаю почему, но они, кажется, не хотят предпринимать никаких действий, направленных на то, чтобы определить этот четкий путь для вступления Украины в НАТО. <...> США и несколько других стран попытаются смягчить разочарование Украины, предложив ей пакет вооружений, который включает ряд вещей, но прежде всего кассетные боеприпасы двойного назначения", - сказал он.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, там соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
03:50
Хвост виляет собакой. Почему Украина стала опасной для НАТОНа саммите НАТО в Вильнюсе Украине пообещают многолетний пакет поддержки, но принимать ее в альянс не станут. Украина для НАТО превратилась в капризного ребенка-хулигана, который ни за что не отвечает и может подставить родителя, но которому не запретишь хулиганить, а не то тебя "отменят".
 
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