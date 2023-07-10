https://ukraina.ru/20230710/1047909128.html

Правительство США не пустит Украину в НАТО — генерал

Правительство США не пустит Украину в НАТО — генерал - 10.07.2023 Украина.ру

Правительство США не пустит Украину в НАТО — генерал

На вильнюсском саммите НАТО Украина не получит гарантий безопасности, которые ей нужны, то есть членства в альянсе. Об этом заявил 9 июля бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью порталу Interia

2023-07-10T08:30

2023-07-10T08:30

2023-07-10T08:31

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украина

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По его словам, Киеву нужен "конкретный, четкий путь" к членству в НАТО. Однако правительство США предпримет шаги, чтобы избежать этого.Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, там соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ukraina.ru/20230710/1047905853.html

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нато, украина, генерал, зарубежье, новости, сша