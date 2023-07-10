Правительство США не пустит Украину в НАТО — генерал
08:30 10.07.2023 (обновлено: 08:31 10.07.2023)
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
На вильнюсском саммите НАТО Украина не получит гарантий безопасности, которые ей нужны, то есть членства в альянсе. Об этом заявил 9 июля бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью порталу Interia
По его словам, Киеву нужен "конкретный, четкий путь" к членству в НАТО. Однако правительство США предпримет шаги, чтобы избежать этого.
"Я не знаю почему, но они, кажется, не хотят предпринимать никаких действий, направленных на то, чтобы определить этот четкий путь для вступления Украины в НАТО. <...> США и несколько других стран попытаются смягчить разочарование Украины, предложив ей пакет вооружений, который включает ряд вещей, но прежде всего кассетные боеприпасы двойного назначения", - сказал он.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, там соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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