https://ukraina.ru/20230709/1047898950.html
Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину
Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину - 09.07.2023 Украина.ру
Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину
США готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и затем присвоить её ресурсы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor SC
2023-07-09T11:05
2023-07-09T11:05
2023-07-09T11:05
новости
сша
украина
россия (рф)
зарубежье
дуглас макгрегор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_e8129229e539aee79a1d92a0a56ec462.jpg
США хотели использовать Украину для ослабления Россия и присвоения себе её ресурсов, а вместо этого уничтожили украинскую нацию, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.Такие планы США не имели шансов на реализацию, отметил он. Вместо ослабления России и захвата её ресурсов США разрушили Украину и украинскую нацию.По мнению Макгрегора, из этого конфликта нет иного выхода, кроме как признать эту правду, которая на сегодняшний день не очень популярна в Вашингтоне.
https://ukraina.ru/20230704/1047796965.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b0d4048dc2220c35bae38e1c4a984e3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, россия (рф), зарубежье, дуглас макгрегор
Новости, США, Украина, Россия (РФ), Зарубежье, Дуглас Макгрегор
Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину
США готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и затем присвоить её ресурсы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor SC