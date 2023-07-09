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Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину

Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину - 09.07.2023 Украина.ру

Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину

США готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и затем присвоить её ресурсы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor SC

2023-07-09T11:05

2023-07-09T11:05

2023-07-09T11:05

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США хотели использовать Украину для ослабления Россия и присвоения себе её ресурсов, а вместо этого уничтожили украинскую нацию, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.Такие планы США не имели шансов на реализацию, отметил он. Вместо ослабления России и захвата её ресурсов США разрушили Украину и украинскую нацию.По мнению Макгрегора, из этого конфликта нет иного выхода, кроме как признать эту правду, которая на сегодняшний день не очень популярна в Вашингтоне.

https://ukraina.ru/20230704/1047796965.html

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