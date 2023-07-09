Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину - 09.07.2023 Украина.ру
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Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину
Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину - 09.07.2023 Украина.ру
Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину
США готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и затем присвоить её ресурсы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor SC
2023-07-09T11:05
2023-07-09T11:05
новости
сша
украина
россия (рф)
зарубежье
дуглас макгрегор
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США хотели использовать Украину для ослабления Россия и присвоения себе её ресурсов, а вместо этого уничтожили украинскую нацию, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.Такие планы США не имели шансов на реализацию, отметил он. Вместо ослабления России и захвата её ресурсов США разрушили Украину и украинскую нацию.По мнению Макгрегора, из этого конфликта нет иного выхода, кроме как признать эту правду, которая на сегодняшний день не очень популярна в Вашингтоне.
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новости, сша, украина, россия (рф), зарубежье, дуглас макгрегор
Новости, США, Украина, Россия (РФ), Зарубежье, Дуглас Макгрегор

Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину

11:05 09.07.2023
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP / J. Scott Applewhite
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США готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и затем присвоить её ресурсы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor SC
США хотели использовать Украину для ослабления Россия и присвоения себе её ресурсов, а вместо этого уничтожили украинскую нацию, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
“Мы не были заинтересованы в Украине. В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить её войска, разрушить ее экономику, а затем распределить её ресурсы в послевоенной обстановке", — заявил эксперт.
Такие планы США не имели шансов на реализацию, отметил он. Вместо ослабления России и захвата её ресурсов США разрушили Украину и украинскую нацию.
По мнению Макгрегора, из этого конфликта нет иного выхода, кроме как признать эту правду, которая на сегодняшний день не очень популярна в Вашингтоне.
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