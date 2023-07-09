https://ukraina.ru/20230709/1047898283.html

Торжества для "азовцев"*, признание в теракте на Крымском мосту. Главное на Украине на утро 9 июля

Торжества для "азовцев"*, признание в теракте на Крымском мосту. Главное на Украине на утро 9 июля - 09.07.2023 Украина.ру

Торжества для "азовцев"*, признание в теракте на Крымском мосту. Главное на Украине на утро 9 июля

Во Львове торжественно встретили вернувшееся на Украину командование полка "Азов"*, а также других военных, вернувшихся из Турции. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что теракт на Крымском мосту совершила Украина

2023-07-09T09:45

2023-07-09T09:45

2023-07-09T09:45

эксклюзив

хроники

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Торжественная встреча командира полка "Азов"* Дениса Прокопенко, известного под позывным "Редис", его заместителя Святослава Паламаря, известного под позывным "Калина", и.о. Командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, известного под позывным "Волына", а также старшего офицера "Азова"* Олега Хоменко и командира 12-й бригады Национальной гвадии Дениса Шлеги прошла во Львове вечером 8 июля."Сегодня, в 500-й день войны мы вернули домой, в Украину пятерых наших героев, Героев Украины, командиров защиты Мариуполя и "Азовстали" - Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлегу. Они воевали ради Украины, героически воевали, абсолютно. Они прошли через российский плен, потом более 300 дней они были в Турции, им пора быть дома", - заявил президент Украины Владимир Зеленский, с которым и прибыли в страну "азовцы"* и другие украинские силовики.Зеленский лично поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкую сторону за возвращение тех, кто должен был до конца боевых действий оставаться за пределами Украины, домой.Кроме того, Зеленский поблагодарил главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, министру внутренних дел Игорю Клименко, главе Фонда госимущества Рустему Умерову и всей Службе безопасности Украины.Позже слово взял Прокопенко."Я глубоко уверен, что армия – это командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно свое слово ещё скажем в бою", - заявил он.По словам командира "Азова"* ВСУ якобы перехватили стратегическую инициативу на линии фронта и продвигаются по всем направлениям."Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс, и чтобы война дошла до своего логического завершения", - отметил Прокопенко.Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он принимать участие в боевых действиях, Прокопенко ответил утвердительно."Конечно. Для этого мы вернулись в Украину. Это наша самая главная цель", - подчеркнул он.Его заместитель Паламарь также заявил о присоединении к действующим военным."Мы вернулись и дальше мы будем делать свою работу. Мы военные, мы давали присягу", - сказал Паламарь.Такие заявления, противоречащие достигнутым договорённостям между Турцией, Россией и Украиной, возмутили многих в РФ, как и сам факт выдачи Киеву "азовцев"* и их соратников.В Кремле заявили, что Турция и Украина нарушили договорённости."Возвращение из Турции на Украину главарей "азовцев"* является ничем иным, как прямым нарушением условий договорённостей, имевшихся договорённостей. Причём в данном случае эти условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона. Нас никто не ставил в известность об этом", - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА "Новости".Он напомнил, что по условиям вернувшиеся на Украину 8 июля силовики должны были находиться на территории Турции "до момента окончания конфликта"."Безусловно, это решение выдать главарей "азовцев"* Зеленскому и в нарушение существующих договорённостей вернуть их на Украину, связано напрямую с провалами в контрнаступлениями — провалами, с которыми каждый день сталкиваются войска киевского режима. Разумеется, идёт подготовка к саммиту НАТО и разумеется в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление, а сама Турция, конечно же, таким образом будучи членом НАТО проявляет свою солидарность с Североатлантическим альянсом. Мы это всё прекрасно понимаем. Но, конечно, такое нарушение действующих договорённостей никого не красит", - заявил Песков.Тем временем в сети осторожно предполагают, что следующим шагом Турции может стать передача Украине новейшей системы ПВО российского производства С-400."Как пишут оппозиционные турецкие ресурсы, процесс, начавшийся вчера с освобождением командиров "Азова"*, чтобы обеспечить их участие в решающем наступлении, может закончиться передачей ЗРС С-400 в США или на Украину", - сообщил популярный телеграм-канал "Милитарист".Пока власти Турции официально не прокомментировали нарушение договорённостей с Россией.Чистосердечное признаниеЗамминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что это именно её страна совершила теракт на Крымском мосту. 8 июля в честь 500-го дня со дня начала спецоперации ВС РФ у себя в телеграм-канале она опубликовала запись с перечислением заслуг украинцев. Среди них был и теракт на Крымском мосту."273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику", - писала она.Примечательно, что ранее украинские власти официально отрицали своё участие в теракте на Крымском мосту, хотя различные украинские журналисты и политики намекали, что за этим стоят либо ГУР МОУ, либо СБУ. В мае глава СБУ Василий Малюк косвенно признался в вине Украины в произошедшем."Это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, — определённые такие меры, соответственно, осуществлялись", - заявил он тогда.Тем временем в Крыму задумались о привлечении Зеленского к ответственности за организованные Украиной на полуострове теракты и диверсии. Об этом утром 9 июля в комментарии РИА "Новости" заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Зеленский и его команда наркоманов-нацистов - это новая история, новые преступления. Здесь, помимо нанесенного нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершенные ими террористические акты против Крыма, убийства, совершённые ими в Крыму. Речь идёт, в первую очередь, об их беспилотниках, которые они направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов", — рассказал Константинов.По его мнению, Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму должны понести наказание.* - запрещённая в РФ организация

https://ukraina.ru/20230708/1047896169.html

https://ukraina.ru/20230708/1047889747.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники