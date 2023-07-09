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Чей Чигирин? Борьба за гетманскую столицу

Чей Чигирин? Борьба за гетманскую столицу - 09.07.2023 Украина.ру

Чей Чигирин? Борьба за гетманскую столицу

Борьба за гетманскую столицу Чигирин (сейчас – небольшой городок в Черкасской области) была одним из ярких эпизодов Руины – гражданской война, развернувшейся на Гетманщине после смерти Богдана Хмельницкого. Конкуренты в борьбе за власть привлекали на свою сторону армии соседей и зачастую стычка двух гетманов выглядела как война великих держав

2023-07-09T07:55

2023-07-09T07:55

2023-07-09T07:55

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В начале 1677 года султан Мехмет IV узнал, что его вассал гетман Пётр Дорошенко заключил с Москвой мир, и в столице Гетманщины Чигирине расположился русский гарнизон. Султан решил наказать казаков, захватить Чигирин и восстановить свою власть на Правобережной Украине, правителем которой формально считался гетман Юрий Хмельницкий (в литературе того времени – Юрась Хмельниченко), сын покойного Богдана Хмельницкого.В конце июня османская армия под командованием Ибрагим-паши, численностью до 60 тыс. человек, выступила с Дуная на Чигирин. По разным данным у турок было от 28 до 60 орудий, их сопровождали 12-19 тыс. валахов и до 10 000 татар Белгородской орды. На штурм Чигирина отправился и Юрий Хмельницкий с несколькими сотнями казаков.В столице Гетманщины располагался 12-тысячный гарнизон, а в стоявшем на горе Чигиринском замке еще 5 тыс. русских стрельцов. На стенах города и замка стояли порядка 50 орудий.Передовые отряды появились под Чигирином 30 июля, а к 3 августа подошло уже все османское войско. Ибрагим-паша направил коменданту Чигирина ультиматум с требованием сдаться, но получил отказ. 4 августа османы приступили к сооружению осадных укреплений. Они заняли старый городской вал и установили на нём батареи. Уже 6 августа османы оказались на расстоянии всего 100 шагов от верхнего замка. Вылазки осаждённых 6 и 7 августа нанесли осаждавшим чувствительный ущерб.10 августа к Ибрагим-паше присоединились порядка 10 000 татар во главе с крымским ханом Селим-Гиреем I. Османы вели сильный пушечный обстрел Чигирина и начали подводить под его стены подкопы. Им удалось устроить несколько взрывов мин под стенами крепости, но эти взрывы либо не наносили большого вреда, либо разрушенные укрепления быстро чинились осаждёнными.На помощь Чигирину шло русское войско воеводы Белгородского полка князя Григория Григорьевича Ромодановского численностью 32 тыс. человек при 126 пушках. Две трети войска составляли "полки нового строя", то есть пехотные, рейтарские и драгунские полки европейского образца. Кроме того 10 августа к Ромодановскому присоединилось войско левобережного гетмана Ивана Самойловича численностью порядка 25 тыс. казаков. Через неделю после этого в Чигирин форсированным маршем отправился полк сердюков – гвардейцев гетмана, 1 000 казаков и 800 русских драгун. Отряд, переправившись на правый берег Днепра, ночью прошёл через османскую линию осады (она не была сплошной) и 20 августа вошёл в Чигирин. Ибрагим-паша был вынужден послать татар во главе с ханом Селим-Гиреем I и часть османской пехоты на Днепр, чтобы воспрепятствовать деблокаде Чигирина главными силами Ромодановского и Самойловича.25 августа объединённое войско подошло к Днепру и выбило заслон татар с острова посреди реки. Оттуда войско в ночь с 26 на 27 августа переправилось на правый берег Днепра близ Бужина (городок на правом берегу Днепра, ныне затоплен Кременчугским водохранилищем). Ибрагим-паша вынужден был усилить Селим-Герея, отправив ему из-под Чигирина до 50 тыс. солдат с несколькими пушками.28 августа в решительном бою османы и татары были разбиты, потеряв убитыми 4 тыс. солдат. Объединённая армия преследовала врага "в течение 5 верст". Вернувшись под Чигирин, Ибрагим-паша приказал усилить обстрел города, и в ночь на 29 августа под этим прикрытием организовал эвакуацию лагеря и отступление. 5 сентября войско Ромодановского и Самойловича подошло к Чигирину.Потери объединенного русско-казацкого войска и чигиринского гарнизона составили 3 500 убитыми и 6 000 ранеными. Потери турок оценивают в 20 000 убитых, раненых и дезертиров. За неудачу под Чигирином султан Мехмет IV приказал заключить Ибрагим-пашу под стражу и сверг Селим-Гирея I с ханского трона, заменив его Мурад-Гиреем.Султан не смирился с неудачей и решил на следующий год послать на Чигирин ещё большее войско. Во главе он поставил своего визиря Кара-Мустафу. Москва попыталась договориться с Мехметом IV о мире, но безуспешно. Оказавшись перед перспективой нового еще более крупного нашествия осман царь Алексей Михайлович принял меры.Полуразрушенный после первой осады Чигирин укрепили, обеспечили запасами и усилили гарнизон, во главе которого встал окольничий воевода Иван Ржевский, оказавшийся, впрочем, крайне нерасторопным администратором. Восстановление чигиринских укреплений пошло полным ходом лишь в июне 1678 года под руководством шотландского инженера-наёмника Патрика Гордона (в будущем – воинского наставника Петра I). Кроме того, провели эвакуацию большинства мирного населения города. Артиллерия крепости насчитывала теперь 86 орудий и мортир разного калибра: 69 в замке и 17 в Нижнем городе. Гарнизон Чигирина, по состоянию на июль 1678 года, стал насчитывать 13 500 человек, но в ходе последовавшей в августе осады он вырос до 30 000 человек.На штурм крепости Кара-Мустафа отправился с войском, насчитывавшим, по разным данным, от 90 до 120 тыс. человек и 117-175 орудий включая и 25 тяжёлых. Под Чигирин турецкое войско прибыло 8 июля 1678 года. На следующий день турки вручили коменданту города требование капитулировать. Сразу после отказа начался обстрел, копание шанцев и подкопов под стены (их тогда называли "минами") и непрерывные атаки. В тот же день в Чигирин прибыло подкрепление в 2 200 человек из 10-тысячного отряда генерал-майора Григория Косагова, засевшего в укреплённом лагере в 3 милях от Чигирина. Поскольку брод через реку Тясмин (приток Днепра) был оставлен гарнизоном и Косаговым без охраны, на северный берег Тясмина перешли 10 000 татар, затруднив помощь Чигирину со стороны объединённых войск Ромодановского и Самойловича.Перед началом боевых действий 1678 года войско Ромодановского насчитывало 50 тыс., Самойловича — до 30 тыс. человек. Царь приказал Ромодановскому дождаться подхода отряда князя Каспулата-Черкасского с кабардинцами и калмыками, прежде чем давать бой турецкой армии. 6 июля соединенное войско подошло к Бужину и начало переправляться на правый берег Днепра. Переправа ещё не закончилась, когда к Чигирину подошла армия Кара-Мустафы.10 и 11 июля татары, перешедшие на северный берег Тясмина, атаковали часть русского войска, однако были отбиты. Все силы Ромодановского и Самойловича переправились через Днепр 12 июля. 13 июля их атаковала орда во главе с ханом Мурад-Гиреем и 20 тыс. османов, но без артиллерии. Сильный вражеский напор вызвал у пехоты замешательство, но атаку осман остановили ​​умелыми действиями пушкарей, и в результате контратаки османы и татары отступили. 15 июля объединенная армия снова успешно атаковала османов и татар.Более 2 недель потерял Ромодановский, ожидая отряд князя Черкасского. 28 или 29 июля тот, наконец, прибыл, но его численность оказалась всего 4 тыс. человек – гораздо меньше ожидаемого. Только тогда Ромодановский выступил в Чигирин. За это время османы смогли укрепить высоты на подступах к Тясмину.31 июля произошла стычка передовых отрядов враждующих армий на рубеже Тясмина. Войско не смогло прорвать оборону осман. В ходе тяжелых и упорных боев 1-3 августа русско-казацкая овладела только Стрельниковой горой, отбросила армию осман за Тясмин, захватила 30 турецких орудий и установила связь с осажденным Чигиринским гарнизоном. 3 августа комендант города воевода Ржевский погиб и гарнизон возглавил его заместитель Гордон. Ромодановский и Самойлович смогли помочь ему, заменив часть сил истощенного гарнизона свежими войсками. Однако эта помощь оказалась "медвежьей услугой" – новые люди оказались непривычными к условиям постоянных обстрелов и штурмов, и сразу же впали в упадническое состояние.Тем временем османы усилили бомбардировки и 11 августа во второй половине дня взорвали несколько подкопов, подведенных под стены Нижнего города у Тясмина.В бреши бросилась турецкая пехота. Одновременно начался штурм замка. От взрывов строения Нижнего города загорелись, казаки из отрядов Нижнего города начали отступать к переправе через Тясмин. Контратака гарнизона Верхнего замка на время остановила наступление османов и даже заставила их отступить, но Кара-Мустафа ввёл в бой свежие силы. Казаки Нижнего города запаниковали и бросились бежать по мосту через реку. Мост проломился, и сотни казаков, в том числе и несколько полковников утонули.Часть казаков смогла закрепиться в районе Нижнего города возле замка и сохранить контроль над дамбой через Тясмин. Гарнизон замка также продолжал успешно защищаться. В ночь с 11 на 12 августа уличные бои стихли. Ромодановский решил, что удерживать Чигирин нет ни смысла, ни возможности. Гордон считал по-другому и заявил, что покинет замок только после получения письменного приказа. Получив его, он вывел гарнизон Чигирина по плотине на берег Тясмина и поджёг замок. Атака османов, которые хотели помешать эвакуации, была отражена. Уцелевшая часть защитников Чигирина присоединилась к основным силам, и на рассвете армия, преследуемая врагом, двинулась к Днепру.Попытка Кара-Мустафы разгромить ее окончилась неудачей. 14 августа армия Ромодановского и Самойловича заняла свой старый укрепленный лагерь на берегу Днепра. В бою 19 августа туркам не удалось сломить оборону объединённых войск, и на следующий день начался отход османских войск.27 августа войско Ромодановского и Самойловича переправилось на левый берег Днепра, окончив чигиринскую кампанию 1678 года – турки пошли на юг, только Хмельницкий со своими сторонниками занял часть Правобережья и совершил ещё несколько нападений на города ЛевобережьяЗадокументированные потери объединенного войска историки считают заниженными и оценивают в 10 тыс. убитыми и более 15 тыс. ранеными. Турецкие потери неизвестны, но, по разным оценкам, составили от 30 до 60 тыс. убитыми и ранеными – в то время войска несли больше потерь от болезней и голода, особенно при осадах, чем от сабель, ядер и пуль.Султан Мехмет IV по результатам похода 1678 года мог считать, что достиг своей цели: Чигирин был добыт, русские войска эвакуировали Правобережье, за ​​исключением Киева и его окрестностей, вассал султана Юрий Хмельницкий овладел обезлюдевшим Правобережьем – территориями, на которые претендовало Московское царство. Не имея планов расширять конфликт с Россией в условиях войны с Габсбургской империей за Венгрию, султан стал склоняться к миру, который в результате и был заключён.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, история малороссии, османская империя, гетманщина, московское царство, казаки, турки, xvii век