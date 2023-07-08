https://ukraina.ru/20230708/1047887009.html
Эрдоган заявил о праве Украины стать членом НАТО и напомнил о зерновой сделке
Эрдоган заявил о праве Украины стать членом НАТО и напомнил о зерновой сделке - 08.07.2023 Украина.ру
Эрдоган заявил о праве Украины стать членом НАТО и напомнил о зерновой сделке
Украина имеет все основания для присоединения к Северо-Атлантическому альянсу, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, передают РИА Новости
2023-07-08T09:26
2023-07-08T09:26
2023-07-08T09:26
новости
эрдоган
украина
нато
зерновая сделка
переговоры
зарубежье
владимир зеленский
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Эрдоган выразил желание, чтобы обе стороны украинского конфликта вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия. Он добавил, что Турция продолжит усилия для прекращения конфликта на Украине путем переговоров.Также после переговоров с Владимиром Зеленским президент Турции заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО.Президент Турции отметил, что его страна изначально "продемонстрировала солидарность с Украиной" и поставила ей помощь в разных областях. По его мнению, Турция была прилагала "наиболее интенсивные усилия для прекращения войны путем переговоров на основе международного права". Эрдоган напомнил, что последний раз Россия и Украина в рамках мирного диалога проводили встречу в Стамбуле. Кроме того, турецкий лидер рассказал об участии Анкары в заключении зерновой сделки год назад.Эрдоган провел в пятницу переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов. В ходе переговоров они обсуждили зерновую сделку, членство Киева в НАТО, обмены пленными, а также двустороннее сотрудничество и восстановление Украины.Турецкая сторона признает этот факт, заявляя о том, что по итогам переговоров с Зеленским Эрдоган проведет разговор с Владимиром Путиным – очевидно затрагивая в этой беседе тему черноморских зерновых коридоров, об этом пишет в статье для издания Украина.ру журналист Александр Сокуренко.Однако все понимают, что условия сделки не соблюдаются благодаря американцам и европейцам, которые не желают снимать санкции, введенные против сельхозпроизводителей из России, указал Сокуренко. А это значит, что разговор с Зеленским не принесет в этих условиях реальных подвижек, добавил автор.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230707/1047875571.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эрдоган, украина, нато, зерновая сделка, переговоры, зарубежье, владимир зеленский
Новости, Эрдоган, Украина, НАТО, зерновая сделка, переговоры, Зарубежье, Владимир Зеленский
Эрдоган заявил о праве Украины стать членом НАТО и напомнил о зерновой сделке
Украина имеет все основания для присоединения к Северо-Атлантическому альянсу, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, передают РИА Новости
Эрдоган выразил желание, чтобы обе стороны украинского конфликта вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия. Он добавил, что Турция продолжит усилия для прекращения конфликта на Украине путем переговоров.
Также после переговоров с Владимиром Зеленским президент Турции заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО.
"Украина, несомненно, заслуживает членства в НАТО",— сказал Эрдоган.
Президент Турции отметил, что его страна изначально "продемонстрировала солидарность с Украиной" и поставила ей помощь в разных областях. По его мнению, Турция была прилагала "наиболее интенсивные усилия для прекращения войны путем переговоров на основе международного права".
Эрдоган напомнил, что последний раз Россия и Украина в рамках мирного диалога проводили встречу в Стамбуле. Кроме того, турецкий лидер рассказал об участии Анкары в заключении зерновой сделки год назад.
"Я хотел бы, чтобы срок действия инициативы, которая обеспечивает нуждающимся около 33 млн т зерновых за один год, был продлен до его истечения 17 июля", — добавил Эрдоган.
Эрдоган провел в пятницу переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов. В ходе переговоров они обсуждили зерновую сделку, членство Киева в НАТО, обмены пленными, а также двустороннее сотрудничество и восстановление Украины.
Турецкая сторона признает этот факт, заявляя о том, что по итогам переговоров с Зеленским Эрдоган проведет разговор с Владимиром Путиным – очевидно затрагивая в этой беседе тему черноморских зерновых коридоров, об этом пишет в статье для издания Украина.ру журналист Александр Сокуренко.
Однако все понимают, что условия сделки не соблюдаются благодаря американцам и европейцам, которые не желают снимать санкции, введенные против сельхозпроизводителей из России, указал Сокуренко. А это значит, что разговор с Зеленским не принесет в этих условиях реальных подвижек, добавил автор.
Полный текст статьи можно прочитать здесь