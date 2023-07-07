https://ukraina.ru/20230707/1047878983.html

Турция перед выбором. О чем будут говорить Зеленский и Эрдоган

Турция перед выбором. О чем будут говорить Зеленский и Эрдоган - 07.07.2023 Украина.ру

Турция перед выбором. О чем будут говорить Зеленский и Эрдоган

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган проведут сегодня встречу в Стамбуле – впервые после переизбрания Эрдогана на пост президента Турции

2023-07-07T16:41

2023-07-07T16:41

2023-07-07T16:43

эксклюзив

украина

эрдоган

владимир зеленский

сирия

турция

зерновая сделка

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Как сообщает турецкая пресса, переговоры пройдут по инициативе Киева. Зеленский приехал на Босфор в рамках своего турне по странам Восточной Европы, где договаривается насчет поставок новых боеприпасов для ВСУ. Хотя результаты этой поездки выглядят не самыми радужными для украинского руководства.Победивший на майских выборах Эрдоган сосредоточился на решении внутренних проблем государства и собирается в поездку по регионам страны, чтобы отблагодарить избирателей за поддержку. Однако он все же согласился на эту встречу, чтобы уточнить важные вопросы, связанные с контекстом украинского кризиса."В ходе переговоров будут обсуждаться последние события, связанные с конфликтом на Украине, соглашение о зерновом коридоре, срок действия которого истекает 17 июля, и отношения между двумя странами", – сообщает государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в турецком правительстве.Президент Украины будет убеждать Эрдогана в успехе контрнаступления ВСУ, которое продолжается уже больше месяца. Как предполагают турецкие журналисты, он попытается надавить на Эрдогана, чтобы заручиться его поддержкой на предстоящем саммите НАТО и получить от Альянса новые вооружения – прежде всего боевую авиацию."Зеленский потребует поддержки Турции, чтобы члены НАТО выделили более тяжелое вооружение, а также реактивные истребители", – пишет издание Hurriyet.Однако в Турции не верят в военные достижения украинской армии, а просьбы о поставках оружия вряд ли будут удовлетворены в запрошенных Зеленским объёмах. Пока что просматривается обратная тенденция – достаточно напомнить о том, что в последнее время на Украине почти перестали применять турецкие БПЛА Bayraktar, которые широко рекламировались в течение прошедшего года, а в какой-то момент являлись чем-то вроде визитной карточки вооруженных сил Украины.Издание The Business Insider опубликовало комментарий эксперта американского Центра военно-морского анализа Сэмюэла Бендетта, который рассказал, что большинство поставленных Украине беспилотников данного типа были сбиты или повреждены. А это наносит их турецким производителям репутационные потери.Перспективы сборки "Байрактаров" на украинской территории уже передвинули на 2025 год – то есть, практически в никуда. Потому что эти планы могут осуществиться только после окончания боевых действий.Что же касается военных самолетов, турецкие военные сами не могут получить от США истребители F-16, потому что эта сделка блокируется рядом влиятельных американских политиков во главе с сенатором Робертом Менендесом. И по мнению турецких экспертов, Анкара и Киев скорее являются здесь конкурентами.Таким образом, на переговорах будут в основном обсуждаться перспективы продления зерновой сделки. Но это вопрос нельзя согласовать без представительства России как одного из ключевых участников соглашения.Турецкая сторона признает этот факт, заявляя о том, что по итогам переговоров с Зеленским Эрдоган проведет разговор с Владимиром Путиным – очевидно затрагивая в этой беседе тему черноморских зерновых коридоров.Однако все понимают, что условия сделки не соблюдаются благодаря американцам и европейцам, которые не желают снимать санкции, введенные против сельхозпроизводителей из России. А это значит, что разговор с Зеленским не принесет в этих условиях реальных подвижек.Турецкие комментаторы допускают, что Эрдоган будет призывать украинского президента к началу мирных переговоров, предлагая себя в качестве их посредника. Аналитик Гульру Гезер только что заявила в эфире Haber о том, что во время встречи обсудят возможное перемирие.Но вопрос о прекращении конфликта, опять-таки, будет решаться не в Киеве, а в Вашингтоне, Брюсселе и Вильнюсе – где на днях соберутся лидеры военного блока НАТО.Тем не менее, эксперты уверены – турецкий лидер серьезно заинтересован в деэскалации. Потому что война в Европе плохо влияет на показатели мировой экономики, усиливает глобальную инфляцию и негативно отражается на курсе турецкой лиры, которая продемонстрировала в этом году рекордный обвал.Годовая потребительская инфляция составила в июне 39,59%, а курс доллара вырос на 33% – с 19,6 до 26,06 лир за доллар. В целом за последние пять лет турецкая национальная валюта утратила около 80% своей стоимости – хотя центральный банк Турции потратил на ее поддержку более 177 миллиардов долларов.Потребительские цены выросли в результате этого на 105,19% по сравнению с прошлым годом. И хотя эта ситуация не помешала Эрдогану удержать контроль над страной, и он по-прежнему сохраняет за собой значительную поддержку внутри страны, вопрос преодоления инфляционного кризиса становится для президента Турции задачей первостепенной важности.Турецкие власти нуждаются в стабильности – чтобы купировать последствия разрушительного землетрясения и военного конфликта в Сирии, который ударил по приграничным территориям Турции.Согласно данным ООН, экономический ущерб от зимнего землетрясения превысил 100 миллиардов долларов. Эрдоган пообещал пострадавшим от бедствия льготные жилищные кредиты сроком на 20 лет, и взялся восстановить в пострадавшем регионе 650 тысяч домов, также потратив на это рекордные суммы.При этом, в зоне бедствия в течение десяти лет постоянно проживают около 3 миллионов беженцев из Сирии. И на фоне резкого политического потепления на Ближнем Востоке, когда сирийское правительство восстановило дипломатические отношения со странами арабского мира, Анкара рассчитывает вернуть этих людей на родину – не ради альтруизма, а чтобы сократить существенную статью бюджетных расходов.Конфликт на Украине, который постоянно подпитывает глобальную нестабильность, все больше мешает в реализации планов турецкого президента. Прежде всего, потому что ситуативные выгоды от посреднической позиции Анкары обнуляются благодаря постоянно растущей инфляции."В октябре 2022 года Эрдоган объявил о реализации своего видения "век Турции". Его цель – обеспечить своей стране место в десятке мировых лидеров в области политики, экономики, технологий, вооруженных сил и дипломатии.Однако из-за сложной международной и внутренней ситуации, особенно перед лицом нынешней геополитической обстановки, Эрдоган по-прежнему столкнется с огромными проблемами в осуществлении этого грандиозного замысла во время своего следующего срока", – отмечает китайский политолог Янь Тяньцинь.А это значит, что турки наверняка затронут на сегодняшней стамбульской встрече вопрос о мире.

https://ukraina.ru/20230707/1047861972.html

https://ukraina.ru/20230529/1046692258.html

https://ukraina.ru/20230706/1047840364.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, эрдоган, владимир зеленский, сирия, турция, зерновая сделка