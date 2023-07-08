Военный эксперт объяснил, почему нужно любой ценой удержать высоты возле Клещеевки под Артемовском - 08.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему нужно любой ценой удержать высоты возле Клещеевки под Артемовском
Военный эксперт объяснил, почему нужно любой ценой удержать высоты возле Клещеевки под Артемовском - 08.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему нужно любой ценой удержать высоты возле Клещеевки под Артемовском
За последнюю неделю интенсивность боев возле Клещеевки резко выросла, и до 11-го числа (день саммита НАТО) она будет расти в геометрической прогрессии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-07-08T10:30
2023-07-08T10:30
новости
артемовск
всу
юрий кнутов
нато
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Не столько сама Клещеевка имеет принципиальное значение, сколько господствующая высота. Она позволяет обстреливать часть города, поэтому любой ценой ВСУ попытаются ее взять.Получается, что нам нет смысла оборонять город и надо будет его сдавать без боя. Поэтому мы делаем все, чтобы высоту у Клещеевки держать до последнего. Пока нам удается решить эту задачу, добавил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, артемовск, всу, юрий кнутов, нато
Новости, Артемовск, ВСУ, Юрий Кнутов, НАТО

Военный эксперт объяснил, почему нужно любой ценой удержать высоты возле Клещеевки под Артемовском

10:30 08.07.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP / Roman Chop
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За последнюю неделю интенсивность боев возле Клещеевки резко выросла, и до 11-го числа (день саммита НАТО) она будет расти в геометрической прогрессии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Не столько сама Клещеевка имеет принципиальное значение, сколько господствующая высота. Она позволяет обстреливать часть города, поэтому любой ценой ВСУ попытаются ее взять.
"Таким образом, если посмотреть на ситуацию в Артемовске, то на западной окраине находится противник, с севера наши войска удерживают прилегающие высоты. На южной окраине противнику удалось продвинуться, если Клещеевка будет взята, это позволит обстреливать город и корректировать огонь с высот", - считает эксперт.
Получается, что нам нет смысла оборонять город и надо будет его сдавать без боя. Поэтому мы делаем все, чтобы высоту у Клещеевки держать до последнего. Пока нам удается решить эту задачу, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАртемовскВСУЮрий КнутовНАТО
 
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