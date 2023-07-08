https://ukraina.ru/20230708/1047882057.html

Военный эксперт объяснил, почему нужно любой ценой удержать высоты возле Клещеевки под Артемовском

Военный эксперт объяснил, почему нужно любой ценой удержать высоты возле Клещеевки под Артемовском - 08.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему нужно любой ценой удержать высоты возле Клещеевки под Артемовском

За последнюю неделю интенсивность боев возле Клещеевки резко выросла, и до 11-го числа (день саммита НАТО) она будет расти в геометрической прогрессии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-07-08T10:30

2023-07-08T10:30

2023-07-08T10:30

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Не столько сама Клещеевка имеет принципиальное значение, сколько господствующая высота. Она позволяет обстреливать часть города, поэтому любой ценой ВСУ попытаются ее взять.Получается, что нам нет смысла оборонять город и надо будет его сдавать без боя. Поэтому мы делаем все, чтобы высоту у Клещеевки держать до последнего. Пока нам удается решить эту задачу, добавил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артемовск, всу, юрий кнутов, нато