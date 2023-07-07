Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешок - 07.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230707/1047873793.html
Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешок
Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешок - 07.07.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешок
Господствующую высоту в районе Клещеевки нужно удержать любой ценой, в противном случае удержать Артёмовск не удастся, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-07-07T14:41
2023-07-07T15:19
интервью
украина
всу
авдеевка
марьинка
донецк
болгария
владимир зеленский
нато
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038162830_65:15:882:475_1920x0_80_0_0_2268dcb24a0f280c95c17c5f5668d1df.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сообщение военкора Александра Сладкова о том, наши войска оставили Клещеевку, не подтвердилось. Генштаб ВСУ, однако, сообщает о "частичных" успехах в этом районе.- Юрий Альбертович, насколько сложная обстановка сложилась в этом районе?- Бои там идут уже давно, но за последнюю неделю интенсивность резко выросла и до 11-го числа (день саммита НАТО) она будет расти в геометрической прогрессии. Украина попытается любой ценой взять господствующую высоту. Не столько сама Клещеевка имеет принципиальное значение, сколько господствующая высота. Она позволяет обстреливать часть города. Таким образом, если посмотреть на ситуацию в Артемовске, то на западной окраине находится противник, с севера наши войска удерживают прилегающие высоты.На южной окраине противнику удалось продвинуться, если Клещеевка будет взята, это позволит обстреливать город и корректировать огонь с высот. Получается, что нам нет смысла оборонять город и надо будет его сдавать без боя. Поэтому мы делаем все, чтобы высоту у Клещеевки держать до последнего. Пока нам удается решить эту задачу.- Насколько успешны наступательные бои наших частей на Северском направлении?- Если посмотреть на Харьковскую область, Купянск. Красный Лиман, то наши части продвигаются медленно. Позиции противника нам удалось занять, что называется, на плечах отступающего врага. Мы используем тактику активной обороны, украинские войска идут вперед, мы отражаем их атаку, они начинают отступать, мы их преследуем и врываемся в их окопы.Благодаря этому там произошло некоторое продвижение, и даже западные СМИ стали говорить о том, что вероятно наступление российских войск в Харьковской области. И теоретически это вполне возможно, потому что это вынудило бы противника снять свои резервы с ряда направлений: в первую очередь с Артемовского, а может, и Запорожского. Таким образом ослабит давление на наши позиции. А нам позволит выйти на более выгодные рубежи.- Тем временем создается впечатление, что под Донецком фронт зацементирован… Авдеевка по-прежнему - в руках противника, а за Марьинку идут бои.- Нет, в Марьинке не так давно был взят укрепрайон "Зверинец". Это 200-метровая господствующая высота. Это позиции с бетонными перекрытиями, ее было очень трудно взять, но взяли. Сейчас наша основная задача - закрепиться и зачистить прилегающие к этому позиционному району участки, выдавить оттуда противника.Сейчас мы пытаемся держать под своим контролем этот район, чтобы накопить силы и двигаться вперед. В Марьинке была удачная операция, хотя с точки зрения километражей, освобожденных площадей не такая значимая, но с тактической точки зрения имеет важнейшее значение.Если говорить об Авдеевке, то там, конечно, сложнее. Мы подходим к городу, идут бои на окраинах. Все это очень тяжело, потому что для противника важно собрать все силы и восстановить свой контроль над Артемовском, полностью над Авдеевкой и Марьинкой, а может быть, и над Лисичанском.Задача украинских войск - выйти на такое расстояние к Донецку, когда они могут применять дальнобойную артиллерию не только по городу, а и по дорогам, которые идут с востока. В этом случае город попадает в огневой мешок, огневое окружение. Туда будет сложно подвозить продукты питания, боеприпасы, топливо, вывозить раненых, подвозить резервы. Мы это понимаем, и делается все, чтобы противника отбросить. Наша авиация стала действовать более активно, и это дает неплохие результаты.- Украинская сторона упорно утверждает, что наступление ВСУ идет по плану. Что кроется за этой риторикой? Это попытка скрыть свои неудачи на фронте или у них действительно есть план, который реализуется сейчас?- Этот озвучивал Пентагон и западные военные эксперты: за 72-96 часов выйти к Мелитополю. Сейчас украинская армия должна была находиться возле Крыма и перерезать транспортную артерию от Азовского моря. Этот план полностью сорван, поэтому на сегодняшний день они пытаются изменить свой план молниеносного наступления на ползучее наступление. Таким образом возвращаются к тактике тысячи уколов, когда в разных местах великану наносятся тысячи уколов, и он умирает.Хотя от основного плана нанести нам решающее поражение они не отказываются, потому что на сегодняшний день примерно семь бригад ВСУ в бой не вступали. Поэтому говорить о том, что наступление ВСУ полностью сорвалось, неправильно.Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону. Они потерпели сокрушительное поражение в первые дни на запорожском направлении и снова вернулись к натовской или игиловской* тактике, когда на бронеавтомобилях до взвода солдат на большой скорости подлетают к нашим укреплениям, их там десантируют, бронеавтомобили уносятся назад, а пехота идет в атаку на наши окопы.В это время бронеавтомобили снова набирают личный состав и выбрасывают для поддержки атакующих еще группу. Это пушечное мясо, которым пытаются пробить нашу оборону. Пока у них это плохо получается, но такая тактика просматривается на всей линии фронта.- Из серой зоны бойцам отряда БАРС удалось вывезти британскую ракету крылатую ракету Storm Shadow. Как это поможет нашей ПВО?- Это серьезная операция, нам повезло, что она была подбита и в почти неповрежденном состоянии упала на землю. У нас появится возможность посмотреть систему управления этой ракетой, на каких частотах работает электроника. Можно будет создать системы радиоэлектронной борьбы, которые будут уводить эти ракеты от цели. А может быть даже направлять их в землю. За счет этого, даже не используя огневые средства, мы сможем бороться с этими ракетами.- Возможно ли, что на саммите НАТО в Вильнюсе Запад окончательно захлопнет дверь перед Киевом? Во всяком случае намеки на это появились в западной прессе.- Наоборот, Зеленский совершает вояж, он уже побывал в Болгарии. Мы акцентируем внимание на том, что ему не дали оружие, но возможно, дадут снаряды. Болгария не сообщает об этом, но в этой стране есть производство снарядов советского калибра 152-мм и достаточные запасы. Самое главное, что в Болгарии было подписано заявление, в котором она поддерживает вступление Украины в НАТО, но при благоприятных условиях.Уже 22 страны НАТО подписали такое заявление. Это не значит, что Украины завтра примут. Там есть оговорка "при благоприятных условиях", это значит окончание войны. Это очень хитрое заявление, но оно нужно Зеленскому, чтобы обманывать население своей страны.* Террористическая организация, запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html
https://ukraina.ru/20230707/1047869214.html
https://ukraina.ru/20230706/1047860151.html
https://ukraina.ru/20230706/1047851334.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038162830_131:0:766:476_1920x0_80_0_0_88cb4d1efcab6030921ca6b54bfc3708.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, всу, авдеевка, марьинка, донецк, болгария, владимир зеленский, нато, саммит, ракета, пво
Интервью, Украина, ВСУ, Авдеевка, Марьинка, Донецк, Болгария, Владимир Зеленский, НАТО, саммит, Ракета, ПВО

Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешок

14:41 07.07.2023 (обновлено: 15:19 07.07.2023)
 
© warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью
© warfiles.ru
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Господствующую высоту в районе Клещеевки нужно удержать любой ценой, в противном случае удержать Артёмовск не удастся, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Сообщение военкора Александра Сладкова о том, наши войска оставили Клещеевку, не подтвердилось. Генштаб ВСУ, однако, сообщает о "частичных" успехах в этом районе.
- Юрий Альбертович, насколько сложная обстановка сложилась в этом районе?
- Бои там идут уже давно, но за последнюю неделю интенсивность резко выросла и до 11-го числа (день саммита НАТО) она будет расти в геометрической прогрессии.
Украина попытается любой ценой взять господствующую высоту. Не столько сама Клещеевка имеет принципиальное значение, сколько господствующая высота. Она позволяет обстреливать часть города.
Таким образом, если посмотреть на ситуацию в Артемовске, то на западной окраине находится противник, с севера наши войска удерживают прилегающие высоты.
На южной окраине противнику удалось продвинуться, если Клещеевка будет взята, это позволит обстреливать город и корректировать огонь с высот. Получается, что нам нет смысла оборонять город и надо будет его сдавать без боя. Поэтому мы делаем все, чтобы высоту у Клещеевки держать до последнего. Пока нам удается решить эту задачу.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля 2022, 16:57
Юрий Кнутов: кто онВоенный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО)
- Насколько успешны наступательные бои наших частей на Северском направлении?
- Если посмотреть на Харьковскую область, Купянск. Красный Лиман, то наши части продвигаются медленно. Позиции противника нам удалось занять, что называется, на плечах отступающего врага.
Мы используем тактику активной обороны, украинские войска идут вперед, мы отражаем их атаку, они начинают отступать, мы их преследуем и врываемся в их окопы.
Благодаря этому там произошло некоторое продвижение, и даже западные СМИ стали говорить о том, что вероятно наступление российских войск в Харьковской области. И теоретически это вполне возможно, потому что это вынудило бы противника снять свои резервы с ряда направлений: в первую очередь с Артемовского, а может, и Запорожского.
Таким образом ослабит давление на наши позиции. А нам позволит выйти на более выгодные рубежи.
- Тем временем создается впечатление, что под Донецком фронт зацементирован… Авдеевка по-прежнему - в руках противника, а за Марьинку идут бои.
- Нет, в Марьинке не так давно был взят укрепрайон "Зверинец". Это 200-метровая господствующая высота. Это позиции с бетонными перекрытиями, ее было очень трудно взять, но взяли.
Сейчас наша основная задача - закрепиться и зачистить прилегающие к этому позиционному району участки, выдавить оттуда противника.
12:41
Всё о НАТО: состав, численность, вооружения, угрозыВ следующий вторник, 11 июля, в Вильнюсе начнет работу саммит НАТО, который некоторые его участники уже называют "историческим", поскольку на нем предполагается рассмотреть ряд вопросов по Украине, и на котором, возможно, этой стране будут предоставлены требуемые Зеленским "гарантии безопасности"
Сейчас мы пытаемся держать под своим контролем этот район, чтобы накопить силы и двигаться вперед. В Марьинке была удачная операция, хотя с точки зрения километражей, освобожденных площадей не такая значимая, но с тактической точки зрения имеет важнейшее значение.
Если говорить об Авдеевке, то там, конечно, сложнее. Мы подходим к городу, идут бои на окраинах. Все это очень тяжело, потому что для противника важно собрать все силы и восстановить свой контроль над Артемовском, полностью над Авдеевкой и Марьинкой, а может быть, и над Лисичанском.
Задача украинских войск - выйти на такое расстояние к Донецку, когда они могут применять дальнобойную артиллерию не только по городу, а и по дорогам, которые идут с востока.
В этом случае город попадает в огневой мешок, огневое окружение. Туда будет сложно подвозить продукты питания, боеприпасы, топливо, вывозить раненых, подвозить резервы. Мы это понимаем, и делается все, чтобы противника отбросить. Наша авиация стала действовать более активно, и это дает неплохие результаты.
- Украинская сторона упорно утверждает, что наступление ВСУ идет по плану. Что кроется за этой риторикой? Это попытка скрыть свои неудачи на фронте или у них действительно есть план, который реализуется сейчас?
- Этот озвучивал Пентагон и западные военные эксперты: за 72-96 часов выйти к Мелитополю. Сейчас украинская армия должна была находиться возле Крыма и перерезать транспортную артерию от Азовского моря.
Этот план полностью сорван, поэтому на сегодняшний день они пытаются изменить свой план молниеносного наступления на ползучее наступление. Таким образом возвращаются к тактике тысячи уколов, когда в разных местах великану наносятся тысячи уколов, и он умирает.
Казачьи подразделения в районе Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вчера, 18:43
Визит в Болгарию, кассетные боеприпасы. Итоги 6 июля на УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил Болгарию, которая поддержала евроатлантические устремления Киева. США готовятся передать Украине запрещённые международными конвенциями кассетные боеприпасы
Хотя от основного плана нанести нам решающее поражение они не отказываются, потому что на сегодняшний день примерно семь бригад ВСУ в бой не вступали. Поэтому говорить о том, что наступление ВСУ полностью сорвалось, неправильно.
Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону.
Они потерпели сокрушительное поражение в первые дни на запорожском направлении и снова вернулись к натовской или игиловской* тактике, когда на бронеавтомобилях до взвода солдат на большой скорости подлетают к нашим укреплениям, их там десантируют, бронеавтомобили уносятся назад, а пехота идет в атаку на наши окопы.
В это время бронеавтомобили снова набирают личный состав и выбрасывают для поддержки атакующих еще группу. Это пушечное мясо, которым пытаются пробить нашу оборону. Пока у них это плохо получается, но такая тактика просматривается на всей линии фронта.
- Из серой зоны бойцам отряда БАРС удалось вывезти британскую ракету крылатую ракету Storm Shadow. Как это поможет нашей ПВО?
- Это серьезная операция, нам повезло, что она была подбита и в почти неповрежденном состоянии упала на землю.
У нас появится возможность посмотреть систему управления этой ракетой, на каких частотах работает электроника. Можно будет создать системы радиоэлектронной борьбы, которые будут уводить эти ракеты от цели. А может быть даже направлять их в землю. За счет этого, даже не используя огневые средства, мы сможем бороться с этими ракетами.
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вчера, 16:08
"Украинское наступление — это самоубийство". Что происходит на фронтеСитуацию на линии боевого соприкосновения в Новороссии можно охарактеризовать словами из Ремарка: "На Южном и Западном фронтах без перемен"
- Возможно ли, что на саммите НАТО в Вильнюсе Запад окончательно захлопнет дверь перед Киевом? Во всяком случае намеки на это появились в западной прессе.
- Наоборот, Зеленский совершает вояж, он уже побывал в Болгарии. Мы акцентируем внимание на том, что ему не дали оружие, но возможно, дадут снаряды. Болгария не сообщает об этом, но в этой стране есть производство снарядов советского калибра 152-мм и достаточные запасы.
Самое главное, что в Болгарии было подписано заявление, в котором она поддерживает вступление Украины в НАТО, но при благоприятных условиях.
Уже 22 страны НАТО подписали такое заявление. Это не значит, что Украины завтра примут. Там есть оговорка "при благоприятных условиях", это значит окончание войны. Это очень хитрое заявление, но оно нужно Зеленскому, чтобы обманывать население своей страны.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.
 
ИнтервьюУкраинаВСУАвдеевкаМарьинкаДонецкБолгарияВладимир ЗеленскийНАТОсаммитРакетаПВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру
15:33"Нам надо, а если вам не нравится - заткнитесь": Ищенко о главном принципе украинской дипломатии
15:06"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро
15:06Федор Лукьянов о перспективе членства Украины в НАТО, о ШОС и о заботах политического класса Франции
15:04Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах с Украиной осенью
14:55В Одессе силовики отняли телефон у девушки, снимающей произвол
14:47"Сейчас мяч на нашей стороне": депутат Госдумы рассказал о ситуации с обменом украинских политзаключенных
14:46Шеслер: На Украине арестовали более тысячи инакомыслящих граждан
14:41Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешок
14:35Украинская транс-женщина заявила, что воюет сразу на два фронта
14:16Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк
14:13Зеленский приехал из Чехии в Словакию
14:11Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных
13:54Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза"
13:54"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданами
13:36На родине Дракулы откроют центр подготовки пилотов ВСУ
13:33Бразильцы и мексиканцы не хотят видеть Зеленского. Как Украина поссорила Европу с Латинской Америкой
13:17Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный
13:00Задержание диверсанта, оружие из Чехии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля
12:58Епископ Макаровский: продвижение российских войск может остановить захват Почаевской лавры
Лента новостейМолния