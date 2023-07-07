https://ukraina.ru/20230707/1047873793.html

Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешок

Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешок - 07.07.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешок

Господствующую высоту в районе Клещеевки нужно удержать любой ценой, в противном случае удержать Артёмовск не удастся, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-07-07T14:41

2023-07-07T14:41

2023-07-07T15:19

интервью

украина

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нато

саммит

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сообщение военкора Александра Сладкова о том, наши войска оставили Клещеевку, не подтвердилось. Генштаб ВСУ, однако, сообщает о "частичных" успехах в этом районе.- Юрий Альбертович, насколько сложная обстановка сложилась в этом районе?- Бои там идут уже давно, но за последнюю неделю интенсивность резко выросла и до 11-го числа (день саммита НАТО) она будет расти в геометрической прогрессии. Украина попытается любой ценой взять господствующую высоту. Не столько сама Клещеевка имеет принципиальное значение, сколько господствующая высота. Она позволяет обстреливать часть города. Таким образом, если посмотреть на ситуацию в Артемовске, то на западной окраине находится противник, с севера наши войска удерживают прилегающие высоты.На южной окраине противнику удалось продвинуться, если Клещеевка будет взята, это позволит обстреливать город и корректировать огонь с высот. Получается, что нам нет смысла оборонять город и надо будет его сдавать без боя. Поэтому мы делаем все, чтобы высоту у Клещеевки держать до последнего. Пока нам удается решить эту задачу.- Насколько успешны наступательные бои наших частей на Северском направлении?- Если посмотреть на Харьковскую область, Купянск. Красный Лиман, то наши части продвигаются медленно. Позиции противника нам удалось занять, что называется, на плечах отступающего врага. Мы используем тактику активной обороны, украинские войска идут вперед, мы отражаем их атаку, они начинают отступать, мы их преследуем и врываемся в их окопы.Благодаря этому там произошло некоторое продвижение, и даже западные СМИ стали говорить о том, что вероятно наступление российских войск в Харьковской области. И теоретически это вполне возможно, потому что это вынудило бы противника снять свои резервы с ряда направлений: в первую очередь с Артемовского, а может, и Запорожского. Таким образом ослабит давление на наши позиции. А нам позволит выйти на более выгодные рубежи.- Тем временем создается впечатление, что под Донецком фронт зацементирован… Авдеевка по-прежнему - в руках противника, а за Марьинку идут бои.- Нет, в Марьинке не так давно был взят укрепрайон "Зверинец". Это 200-метровая господствующая высота. Это позиции с бетонными перекрытиями, ее было очень трудно взять, но взяли. Сейчас наша основная задача - закрепиться и зачистить прилегающие к этому позиционному району участки, выдавить оттуда противника.Сейчас мы пытаемся держать под своим контролем этот район, чтобы накопить силы и двигаться вперед. В Марьинке была удачная операция, хотя с точки зрения километражей, освобожденных площадей не такая значимая, но с тактической точки зрения имеет важнейшее значение.Если говорить об Авдеевке, то там, конечно, сложнее. Мы подходим к городу, идут бои на окраинах. Все это очень тяжело, потому что для противника важно собрать все силы и восстановить свой контроль над Артемовском, полностью над Авдеевкой и Марьинкой, а может быть, и над Лисичанском.Задача украинских войск - выйти на такое расстояние к Донецку, когда они могут применять дальнобойную артиллерию не только по городу, а и по дорогам, которые идут с востока. В этом случае город попадает в огневой мешок, огневое окружение. Туда будет сложно подвозить продукты питания, боеприпасы, топливо, вывозить раненых, подвозить резервы. Мы это понимаем, и делается все, чтобы противника отбросить. Наша авиация стала действовать более активно, и это дает неплохие результаты.- Украинская сторона упорно утверждает, что наступление ВСУ идет по плану. Что кроется за этой риторикой? Это попытка скрыть свои неудачи на фронте или у них действительно есть план, который реализуется сейчас?- Этот озвучивал Пентагон и западные военные эксперты: за 72-96 часов выйти к Мелитополю. Сейчас украинская армия должна была находиться возле Крыма и перерезать транспортную артерию от Азовского моря. Этот план полностью сорван, поэтому на сегодняшний день они пытаются изменить свой план молниеносного наступления на ползучее наступление. Таким образом возвращаются к тактике тысячи уколов, когда в разных местах великану наносятся тысячи уколов, и он умирает.Хотя от основного плана нанести нам решающее поражение они не отказываются, потому что на сегодняшний день примерно семь бригад ВСУ в бой не вступали. Поэтому говорить о том, что наступление ВСУ полностью сорвалось, неправильно.Сейчас Украина вынуждена сменить тактику, они отказываются от нанесения массированных ударов с использованием батальонных тактических групп с целью пробить нашу оборону. Они потерпели сокрушительное поражение в первые дни на запорожском направлении и снова вернулись к натовской или игиловской* тактике, когда на бронеавтомобилях до взвода солдат на большой скорости подлетают к нашим укреплениям, их там десантируют, бронеавтомобили уносятся назад, а пехота идет в атаку на наши окопы.В это время бронеавтомобили снова набирают личный состав и выбрасывают для поддержки атакующих еще группу. Это пушечное мясо, которым пытаются пробить нашу оборону. Пока у них это плохо получается, но такая тактика просматривается на всей линии фронта.- Из серой зоны бойцам отряда БАРС удалось вывезти британскую ракету крылатую ракету Storm Shadow. Как это поможет нашей ПВО?- Это серьезная операция, нам повезло, что она была подбита и в почти неповрежденном состоянии упала на землю. У нас появится возможность посмотреть систему управления этой ракетой, на каких частотах работает электроника. Можно будет создать системы радиоэлектронной борьбы, которые будут уводить эти ракеты от цели. А может быть даже направлять их в землю. За счет этого, даже не используя огневые средства, мы сможем бороться с этими ракетами.- Возможно ли, что на саммите НАТО в Вильнюсе Запад окончательно захлопнет дверь перед Киевом? Во всяком случае намеки на это появились в западной прессе.- Наоборот, Зеленский совершает вояж, он уже побывал в Болгарии. Мы акцентируем внимание на том, что ему не дали оружие, но возможно, дадут снаряды. Болгария не сообщает об этом, но в этой стране есть производство снарядов советского калибра 152-мм и достаточные запасы. Самое главное, что в Болгарии было подписано заявление, в котором она поддерживает вступление Украины в НАТО, но при благоприятных условиях.Уже 22 страны НАТО подписали такое заявление. Это не значит, что Украины завтра примут. Там есть оговорка "при благоприятных условиях", это значит окончание войны. Это очень хитрое заявление, но оно нужно Зеленскому, чтобы обманывать население своей страны.* Террористическая организация, запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20230707/1047869214.html

https://ukraina.ru/20230706/1047860151.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, всу, авдеевка, марьинка, донецк, болгария, владимир зеленский, нато, саммит, ракета, пво