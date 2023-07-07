Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза" - 07.07.2023 Украина.ру
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Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза"
Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза" - 07.07.2023 Украина.ру
Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля рассказал журналистам, действительно ли РФ может ввести санкции против украинского "Нафтогаза" и рассматривается ли такая возможность
2023-07-07T13:54
2023-07-07T13:54
нафтогаз
кремль
дмитрий песков
алексей миллер
санкции
новости
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"Конечно, это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома". Там изложены причины, почему такая возможность не исключена", - сказал официальный представитель Кремля.Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. Он указал, что в случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны РФ.
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нафтогаз, кремль, дмитрий песков, алексей миллер, санкции, новости
Нафтогаз, Кремль, Дмитрий Песков, Алексей Миллер, санкции, Новости

Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза"

13:54 07.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля рассказал журналистам, действительно ли РФ может ввести санкции против украинского "Нафтогаза" и рассматривается ли такая возможность
"Конечно, это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома". Там изложены причины, почему такая возможность не исключена", - сказал официальный представитель Кремля.
Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. Он указал, что в случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны РФ.
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Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" - Миллер "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. На это указал 6 июля глава "Газпрома" Алексей Миллер
 
НафтогазКремльДмитрий ПесковАлексей МиллерсанкцииНовости
 
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