Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля рассказал журналистам, действительно ли РФ может ввести санкции против украинского "Нафтогаза" и рассматривается ли такая возможность
"Конечно, это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома". Там изложены причины, почему такая возможность не исключена", - сказал официальный представитель Кремля.
Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. Он указал, что в случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны РФ.