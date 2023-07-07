https://ukraina.ru/20230707/1047872988.html

Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза"

Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза" - 07.07.2023 Украина.ру

Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля рассказал журналистам, действительно ли РФ может ввести санкции против украинского "Нафтогаза" и рассматривается ли такая возможность

2023-07-07T13:54

2023-07-07T13:54

2023-07-07T13:54

нафтогаз

кремль

дмитрий песков

алексей миллер

санкции

новости

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"Конечно, это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома". Там изложены причины, почему такая возможность не исключена", - сказал официальный представитель Кремля.Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. Он указал, что в случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны РФ.

https://ukraina.ru/20230706/1047848157.html

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нафтогаз, кремль, дмитрий песков, алексей миллер, санкции, новости