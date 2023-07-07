На родине Дракулы откроют центр подготовки пилотов ВСУ
13:36 07.07.2023 (обновлено: 13:39 07.07.2023)
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© Public domain
Румыния откроет центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения союзников НАТО. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Высший совет обороны Румынии (CSAT)
Румыния откроет центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения союзников НАТО, в том числе с Украины, говорится в сообщении.
"Вместе с союзниками и компанией, которая строит этот истребитель, Румыния создаст региональный хаб для подготовки пилотов, которые будут летать на этих самолетах", - сказано в заявлении CSAT.
Первоначально в центре будут обучаться румынские пилоты, эксплуатирующие самолеты F-16. Но в дальнейшем объект откроют для лётчиков из союзных государств и партнеров по НАТО, включая Украину.
В интервью радиостанции LBC глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения нынешнего контрнаступления. Кроме того, он признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.
Ранее американское издание Politico сообщило, что хоть Украина и рассчитывает получить F-16 в 2023 году, случится не раньше начала 2024-го.
Президент РФ Владимир Путин в середине июня заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей, а это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт.
Румыния вряд будет напрямую вступать в войну с Россией на Украине, об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру.
Интерес Бухареста не в том, чтобы включить в свой состав Буковину, а в том, чтобы по ходу общей перекройки всех границ включить в свой состав Молдавию, в идеале - вместе с Приднестровьем, добавил Акопов.
Поэтому Румыния будет ждать и наблюдать. Как ни странно, в ее интересах как победа, так и поражение Украины, считает эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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