https://ukraina.ru/20230707/1047872252.html

На родине Дракулы откроют центр подготовки пилотов ВСУ

На родине Дракулы откроют центр подготовки пилотов ВСУ - 07.07.2023 Украина.ру

На родине Дракулы откроют центр подготовки пилотов ВСУ

Румыния откроет центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения союзников НАТО. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Высший совет обороны Румынии (CSAT)

2023-07-07T13:36

2023-07-07T13:36

2023-07-07T13:39

новости

истребители

летчики

нато

обучение

украина

румыния

зарубежье

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Румыния откроет центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения союзников НАТО, в том числе с Украины, говорится в сообщении.Первоначально в центре будут обучаться румынские пилоты, эксплуатирующие самолеты F-16. Но в дальнейшем объект откроют для лётчиков из союзных государств и партнеров по НАТО, включая Украину.В интервью радиостанции LBC глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения нынешнего контрнаступления. Кроме того, он признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.Ранее американское издание Politico сообщило, что хоть Украина и рассчитывает получить F-16 в 2023 году, случится не раньше начала 2024-го.Президент РФ Владимир Путин в середине июня заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей, а это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт.Румыния вряд будет напрямую вступать в войну с Россией на Украине, об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру.Интерес Бухареста не в том, чтобы включить в свой состав Буковину, а в том, чтобы по ходу общей перекройки всех границ включить в свой состав Молдавию, в идеале - вместе с Приднестровьем, добавил Акопов.Поэтому Румыния будет ждать и наблюдать. Как ни странно, в ее интересах как победа, так и поражение Украины, считает эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230704/1047793024.html

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новости, истребители, летчики, нато, обучение, украина, румыния, зарубежье