https://ukraina.ru/20230707/1047869628.html

"Работать некому". На украинских предприятиях забили тревогу из-за массового оттока населения

"Работать некому". На украинских предприятиях забили тревогу из-за массового оттока населения - 07.07.2023 Украина.ру

"Работать некому". На украинских предприятиях забили тревогу из-за массового оттока населения

Большинство украинских беженцев может не вернуться на Украину, что составит проблему для восстановления экономики, заявили журналисты агентства Reuters

2023-07-07T12:55

2023-07-07T12:55

2023-07-07T12:55

новости

украина

украинские беженцы

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046565207_0:203:3079:1935_1920x0_80_0_0_6f3b56b55c22b8c94b1ef03e24fe5ea3.jpg

Некоторые украинские беженцы не собираются возвращаться на Украину после окончания конфликта. Нехватка квалицированных рабочих кадров уже сейчас составляет проблему для многих украинских предприятий.Журналисты агентства Reuters пообщались с руководителями украинских компаний, которые заявили о нехватке квалифицированных работников. В частности, Владимир Костюк, исполнительный директор компании "Фармак" заявил, что столкнулся с нехваткой квалифицированных лабораторных рабочих и производственных специалистов.Руководство трети опрошенных предприятий считает нехватку персонала ключевой проблемой, сообщило агентство.Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, поэтому большую часть беженцев составляют дети и женщины трудоспособного возраста. Нехватка рабочей силы особенно остра в отраслях, требующих более высокого уровня образования и профессиональной подготовки, поскольку женщины с необходимым уровнем образования, вероятно, уже покинули страну. По данным издания, две трети женщин, покинувших Украину, имеют высшее образование.Сокращение рабочей силы также снижает потребительский спрос в долгосрочной перспективе, отметил автор статьи. Посещаемость супермаркетов по-прежнему низкая.Издание приводит слова украинского демографа Эллы Либановой. По её словам, высокую долю граждан составляют пожилые люди, а коэффициент рождаемости, который уже является одним из самых низких в мире, после начала СВО упал с 0,9 до 0,7.Либанова также предположила, что, как только будут сняты ограничения на выезд мужчин из страны, многие из них смогут воссоединиться с семьями за границей. "Мы потеряем молодых, квалифицированных, предприимчивых, образованных людей. В этом проблема", резюмировала демограф.По оценкам Либановой, на начало 2023 года численность населения в частях страны, контролируемых Киевом, составляла от 28 до 34 миллионов человек. Согласно прогнозам, от 860 000 до 2,7 млн ​​украинцев могут навсегда остаться за границей. В результате экономика может терять от 2,55% до 7,71% ВВП в год, говорится в сообщении.Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев ожидает, что до 75% беженцев вернутся на Украину в течение трёх лет после окончания боевых действий, рассчитывая на всплеск патриотизма после начала СВО.

https://ukraina.ru/20230701/1047737106.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, украинские беженцы, экономика