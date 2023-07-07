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"Работать некому". На украинских предприятиях забили тревогу из-за массового оттока населения
"Работать некому". На украинских предприятиях забили тревогу из-за массового оттока населения - 07.07.2023 Украина.ру
"Работать некому". На украинских предприятиях забили тревогу из-за массового оттока населения
Большинство украинских беженцев может не вернуться на Украину, что составит проблему для восстановления экономики, заявили журналисты агентства Reuters
2023-07-07T12:55
2023-07-07T12:55
2023-07-07T12:55
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украина
украинские беженцы
экономика
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Некоторые украинские беженцы не собираются возвращаться на Украину после окончания конфликта. Нехватка квалицированных рабочих кадров уже сейчас составляет проблему для многих украинских предприятий.Журналисты агентства Reuters пообщались с руководителями украинских компаний, которые заявили о нехватке квалифицированных работников. В частности, Владимир Костюк, исполнительный директор компании "Фармак" заявил, что столкнулся с нехваткой квалифицированных лабораторных рабочих и производственных специалистов.Руководство трети опрошенных предприятий считает нехватку персонала ключевой проблемой, сообщило агентство.Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, поэтому большую часть беженцев составляют дети и женщины трудоспособного возраста. Нехватка рабочей силы особенно остра в отраслях, требующих более высокого уровня образования и профессиональной подготовки, поскольку женщины с необходимым уровнем образования, вероятно, уже покинули страну. По данным издания, две трети женщин, покинувших Украину, имеют высшее образование.Сокращение рабочей силы также снижает потребительский спрос в долгосрочной перспективе, отметил автор статьи. Посещаемость супермаркетов по-прежнему низкая.Издание приводит слова украинского демографа Эллы Либановой. По её словам, высокую долю граждан составляют пожилые люди, а коэффициент рождаемости, который уже является одним из самых низких в мире, после начала СВО упал с 0,9 до 0,7.Либанова также предположила, что, как только будут сняты ограничения на выезд мужчин из страны, многие из них смогут воссоединиться с семьями за границей. "Мы потеряем молодых, квалифицированных, предприимчивых, образованных людей. В этом проблема", резюмировала демограф.По оценкам Либановой, на начало 2023 года численность населения в частях страны, контролируемых Киевом, составляла от 28 до 34 миллионов человек. Согласно прогнозам, от 860 000 до 2,7 млн украинцев могут навсегда остаться за границей. В результате экономика может терять от 2,55% до 7,71% ВВП в год, говорится в сообщении.Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев ожидает, что до 75% беженцев вернутся на Украину в течение трёх лет после окончания боевых действий, рассчитывая на всплеск патриотизма после начала СВО.
https://ukraina.ru/20230701/1047737106.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украинские беженцы, экономика
"Работать некому". На украинских предприятиях забили тревогу из-за массового оттока населения
Большинство украинских беженцев может не вернуться на Украину, что составит проблему для восстановления экономики, заявили журналисты агентства Reuters
Некоторые украинские беженцы не собираются возвращаться на Украину после окончания конфликта. Нехватка квалицированных рабочих кадров уже сейчас составляет проблему для многих украинских предприятий.
Журналисты агентства Reuters пообщались с руководителями украинских компаний, которые заявили о нехватке квалифицированных работников. В частности, Владимир Костюк, исполнительный директор компании "Фармак" заявил, что столкнулся с нехваткой квалифицированных лабораторных рабочих и производственных специалистов.
"Нужно как-то попытаться вернуть их на Украину, потому что мы уже видим, что чем дольше люди находятся за границей, тем меньше они хотят вернуться", — сказал Костюк.
Руководство трети опрошенных предприятий считает нехватку персонала ключевой проблемой, сообщило агентство.
Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, поэтому большую часть беженцев составляют дети и женщины трудоспособного возраста. Нехватка рабочей силы особенно остра в отраслях, требующих более высокого уровня образования и профессиональной подготовки, поскольку женщины с необходимым уровнем образования, вероятно, уже покинули страну. По данным издания, две трети женщин, покинувших Украину, имеют высшее образование.
Сокращение рабочей силы также снижает потребительский спрос в долгосрочной перспективе, отметил автор статьи. Посещаемость супермаркетов по-прежнему низкая.
Издание приводит слова украинского демографа Эллы Либановой. По её словам, высокую долю граждан составляют пожилые люди, а коэффициент рождаемости, который уже является одним из самых низких в мире, после начала СВО упал с 0,9 до 0,7.
Либанова также предположила, что, как только будут сняты ограничения на выезд мужчин из страны, многие из них смогут воссоединиться с семьями за границей. "Мы потеряем молодых, квалифицированных, предприимчивых, образованных людей. В этом проблема", резюмировала демограф.
По оценкам Либановой, на начало 2023 года численность населения в частях страны, контролируемых Киевом, составляла от 28 до 34 миллионов человек. Согласно прогнозам, от 860 000 до 2,7 млн украинцев могут навсегда остаться за границей. В результате экономика может терять от 2,55% до 7,71% ВВП в год, говорится в сообщении.
Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев ожидает, что до 75% беженцев вернутся на Украину в течение трёх лет после окончания боевых действий, рассчитывая на всплеск патриотизма после начала СВО.