https://ukraina.ru/20230706/1047843454.html
"Это большой риск". Военный эксперт рассказал о скрытых для мощного удара резервах ВСУ
"Это большой риск". Военный эксперт рассказал о скрытых для мощного удара резервах ВСУ - 06.07.2023 Украина.ру
"Это большой риск". Военный эксперт рассказал о скрытых для мощного удара резервах ВСУ
Наступательный потенциал ВСУ после месяца боев не исчерпан. У противника есть 7 механизированных бригад, полностью укомплектованных, которые не вводили в бой. Кроме этого, есть еще две бригады стратегического резерва, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-07-06T12:50
2023-07-06T12:50
2023-07-06T12:50
новости
всу
резервы
евсеев
наступление
бригады
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Изначально эти бригады планировалось пускать в прорыв. Сейчас прорыва нет, поэтому ВСУ пытаются нащупать слабое место и бросить туда семь бригад. В этом случае фронт будет лишь продавлен, бросить семь бригад в одно место очень сложно.Но расслабляться нам не нужно. Как минимум, 9 бригад, 7 из которых механизированы, у них есть. То есть нужно быть готовыми к отражению крупной атаки, если они на это пойдут. Но это большой риск, потому что они остаются без козырей.По словам собеседника издания, за месяц боев ВСУ все-таки смогли пройти серую зону, несмотря на большие потери. Сейчас бои идут за первую линию. Надо быть готовыми к тому, что будет новая попытка прорыва фронта более мощными силами, чем те, которые есть сейчас.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, резервы, евсеев, наступление, бригады
Новости, ВСУ, резервы, Евсеев, наступление, бригады
"Это большой риск". Военный эксперт рассказал о скрытых для мощного удара резервах ВСУ
Наступательный потенциал ВСУ после месяца боев не исчерпан. У противника есть 7 механизированных бригад, полностью укомплектованных, которые не вводили в бой. Кроме этого, есть еще две бригады стратегического резерва, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Изначально эти бригады планировалось пускать в прорыв. Сейчас прорыва нет, поэтому ВСУ пытаются нащупать слабое место и бросить туда семь бригад. В этом случае фронт будет лишь продавлен, бросить семь бригад в одно место очень сложно.
"Второй вариант: эти бригады будут вводиться в бой постепенно, но тогда наступление затянется до осени. К осени наступательный потенциал Украины иссякнет. Для восстановления потенциала им потребуется минимум 3-4 месяца. Но и мобилизационный потенциал истощается", - считает эксперт.
Но расслабляться нам не нужно. Как минимум, 9 бригад, 7 из которых механизированы, у них есть. То есть нужно быть готовыми к отражению крупной атаки, если они на это пойдут. Но это большой риск, потому что они остаются без козырей.
По словам собеседника издания, за месяц боев ВСУ все-таки смогли пройти серую зону, несмотря на большие потери. Сейчас бои идут за первую линию. Надо быть готовыми к тому, что будет новая попытка прорыва фронта более мощными силами, чем те, которые есть сейчас.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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