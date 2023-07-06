https://ukraina.ru/20230706/1047843454.html

"Это большой риск". Военный эксперт рассказал о скрытых для мощного удара резервах ВСУ

"Это большой риск". Военный эксперт рассказал о скрытых для мощного удара резервах ВСУ - 06.07.2023 Украина.ру

"Это большой риск". Военный эксперт рассказал о скрытых для мощного удара резервах ВСУ

Наступательный потенциал ВСУ после месяца боев не исчерпан. У противника есть 7 механизированных бригад, полностью укомплектованных, которые не вводили в бой. Кроме этого, есть еще две бригады стратегического резерва, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-07-06T12:50

2023-07-06T12:50

2023-07-06T12:50

новости

всу

резервы

евсеев

наступление

бригады

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Изначально эти бригады планировалось пускать в прорыв. Сейчас прорыва нет, поэтому ВСУ пытаются нащупать слабое место и бросить туда семь бригад. В этом случае фронт будет лишь продавлен, бросить семь бригад в одно место очень сложно.Но расслабляться нам не нужно. Как минимум, 9 бригад, 7 из которых механизированы, у них есть. То есть нужно быть готовыми к отражению крупной атаки, если они на это пойдут. Но это большой риск, потому что они остаются без козырей.По словам собеседника издания, за месяц боев ВСУ все-таки смогли пройти серую зону, несмотря на большие потери. Сейчас бои идут за первую линию. Надо быть готовыми к тому, что будет новая попытка прорыва фронта более мощными силами, чем те, которые есть сейчас.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, резервы, евсеев, наступление, бригады