https://ukraina.ru/20230706/1047831851.html

Владимир Евсеев: По мере ослабления украинской армии вероятность ядерной провокации будет возрастать

Владимир Евсеев: По мере ослабления украинской армии вероятность ядерной провокации будет возрастать - 06.07.2023 Украина.ру

Владимир Евсеев: По мере ослабления украинской армии вероятность ядерной провокации будет возрастать

Контроль над преступным киевским режимом со стороны стран Запада не является полным. На низовом звене контроль со стороны американских советников еще слабее,... Украина.ру, 06.07.2023

2023-07-06T04:34

2023-07-06T04:34

2023-07-06T04:34

интервью

украина

всу

россия (рф)

самолеты

танки

евсеев

пригожин

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Контроль над преступным киевским режимом со стороны стран Запада не является полным. На низовом звене контроль со стороны американских советников еще слабее, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир ЕвсеевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Валерьевич, советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа предупреждал о ракетной атаке со стороны Украины на Запорожскую АЭС в ночь на 5 июля. К счастью, этого не произошло, но насколько велика вероятность такого сценария и как события будут развиваться тогда?- Могу предположить следующий сценарий накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Возможно, что будет предпринята попытка захвата некоторых ядерных объектов на Запорожской АЭС и их минирование. А в случае необходимости – уход и подрыв. Или даже такой вариант – подрыв вместе с теми, кто захватил.Сами по себе реакторы хорошо защищены – они выдерживают прямое попадание самолета. Вряд ли обстрел может им повредить. Тем более реакторы заглушены, но остаточное напряжение в них есть. Наибольшую опасность представляют не реакторы, а бассейны выдержки отработанного ядерного топлива. Его положено хранить не менее трех лет под водой. Пока идет охлаждение. Поэтому могут быть попытки уничтожить подающие насосы, чтобы создать аналог Фукусимы.Как правило, возле станций есть сухие хранилища. Если такое хранилище есть возле ЗАЭС, то из-за взрыва произойдет распыление отравляющих веществ. Ввиду того, что Каховское водохранилище обмелело до 6 метров попытка захвата не исключается. При этом возможно использование подводных диверсантов, которых готовили в Великобритании, боевых пловцов. Возможно использование подводных аппаратов для их доставки.Нам нужно быть очень бдительными, так как возможны сценарии, о которых не было заявлено.- В рамках нашей концепции безопасности нанесение ударов по стратегическим объектам возможность для применения нами ядерного оружия.- Ситуация не совсем однозначная. Доктрина предполагает применение ядерного оружия для деэскалации конфликта в случае массированного применения войск НАТО. Если НАТО массированно введет войска. То мы потенциально сможем применить ядерное оружие, например, по Львовской области, через которую они пойдут. Это возможно, если польша и Литва пойдут на ввод войск в рамках коалиции.Как быть с гражданскими объектами, в отношении которых произойдет теракт на территории России и у нас будет подтверждение, что это дело рук СБУ? Нужно ли нам будет нанести удар по Киеву?- Сложный вопрос…- А к этому нужно быть готовым. По мере ослабления военного потенциала Украины вероятность этого будет усиливаться. В этом случае мы не можем иметь однозначные основания для применения ядерного оружия. Нанесение массированных ударов. Вплоть до уничтожения офиса Зеленского, да. Мы уже уничтожили штаб Главного управления разведки, и мы можем это повторить в отношении любых объектов на Украине. Но использование ядерного оружия должно быть для деэскалации со стороны НАТО, а не Украины.Над Украиной уже поднималось радиоактивное облако, когда уничтожили склады с сердечниками из обедненного урана в Черновицкой области и Тернополе, но на Западе все это замяли, хотя это привело к повышению радиоактивного фона в Польше.Сейчас мы говорим о Запорожской АЭС, а если украинские войска при отступлении взорвут Ровенскую АЭС. Украинский режим способен на любые провокации. Контроль над преступным киевским режимом со стороны стран Запада не является полным. На низовом звене контроль со стороны американских советников еще слабее.В этих условиях вполне возможна реализация терактов на территории Украины. В том числе на ядерных объектах, как на тех, которые контролирует Россия (ЗАЭС). Так и на тех, которые контролируют ВСУ (Ровенская АЭС).- Глава Военного комитета НАТО Бауэр накануне заявил, что Украина не получит F-16 до завершения наступления. В НАТО испугались нашей ПВО и оценили репутационные риски при потере своих истребителей?- Нет, тут другие причины. Это неготовность Украины к приему самолетов. Речь идет не столько о подготовке пилотов, сколько о подготовке инженерно-технического персонала. Размещать F-16 можно только при наличии мощной ПВО, а это невозможно, так как украинское руководство требует отправки ПВО на линию фронта.Запад очень не хочет отправлять свой инженерно-технический персонал на Украину ввиду возможности его массовой гибели.Чтобы подготовить техника самолета, нужно пять лет. По поводу переподготовки могу сказать, что я сам пять лет отслужил на военном аэродроме, у меня есть сомнения, что можно подготовить техника самолета на иностранной технике меньше, чем за год. Летчиков в полку 31 человек, а инженерно-технического персонала - человек 300.Плюс неготовность аэродромов. Аэродромы имеют светотехническое оборудование, радиолокационное, системы взлета-посадки. Того, что есть для западных самолетов недостаточно. Самое главное – должны быть развернуты ремонтные базы.Если в Польше можно создать центр по ремонту танков "Леопард", то самолеты ремонтировать вне аэродрома нельзя. Возить самолета куда-то для ремонта нельзя. Мелкий и средний ремонт должен проводиться на территории аэродрома, а для этого необходимо оборудование и комплектующие. Но самолеты в любом случае будут поставлены, весь вопрос в сроках.- ВСУ пытаются наступать уже месяц. Можно ли сказать, что резервы противника уже исчерпаны, или он еще сможет преподнести нам сюрприз?- Наступательный потенциал не исчерпан. По имеющейся информации, у противника есть 7 механизированных бригад, полностью укомплектованных бригад, которые не вводили в бой. Кроме этого, есть еще две бригады стратегического резерва.Изначально эти бригады планировалось пускать в прорыв. Сейчас прорыва нет, поэтому ВСУ пытаются нащупать слабое место и бросить туда семь бригад. В этом случае фронт будет лишь продавлен, бросить семь бригад в одно место очень сложно.Второй вариант: эти бригады будут вводиться в бой постепенно, но тогда наступление затянется до осени. К осени наступательный потенциал Украины иссякнет. Для восстановления потенциала им потребуется минимум 3-4 месяца. Но и мобилизационный потенциал истощается.Но расслабляться нам не нужно. Как минимум. 9 бригад, 7 из которых механизированы, у них есть. То есть нужно быть готовыми к отражению крупной атаки, если они на это пойдут. Но это большой риск, потому что они остаются без козырей.- То есть целый месяц они бьются лбом в наши минные поля. Попадают под удары ВКС, но все это – масштабная разведка боем?- Нет, это была попытка прорвать линию фронта, она оказалась неудачной. Разведку боем можно совершать силами до батальона. Если в наступление идет бригада. Это уже не разведка боем.Штатная численность украинской бригады – пять тысяч человек. Не думаю, что была разведка боем, при том уровне потерь, который имел противник. Это на Украине пытаются думать, что это была разведка боем, но она так не проводится.Одной из причин неудачи стало то, что не удалось массированное применение БПЛА, они были посажены нашей стороной, плюс минные поля. Но за этот месяц боев они все-таки смогли пройти серую зону с такими потерями. Сейчас они воюют за первую линию. Надо быть готовыми к тому, что будет попытка прорыва фронта более мощными силами, чем те, которые есть сейчас.- А оснащены эти резервные бригады западной техникой?- Там разная техника. В западную бронетехнику они уже боятся садиться. Потому что за ней идет охота.Западная техника будет использоваться не столько для прорыва, сколько для огневой поддержки, поскольку у западной артиллерии большая дальность стрельбы. Мы не можем обеспечить контрбатарейную борьбу. Наша артиллерия оказывается в зоне поражения их артиллерии, а до их батарей не достреливает. В этом проблема. Она может частично решаться за счет авиации, но встает вопрос не подавленной ПВО. Есть возможность нанесения ракетных ударов. Артиллерия противника зачастую подвижна, это САУ, работать по ним беспилотниками "Герань-2" невозможно, они работают по стационарным объектам.- Остаётся уповать на авиацию- Уповать надо в первую очередь на наш дух. Повторение событий мая прошлого года, когда нас пытались убедить в том, что был обеспечен прорыв фронта на четырёх направлениях, невозможно.Некоторые представители нашей стороны, которые называют себя военкорами и сотрудничали с Евгением Пригожиным, создавали панику. Это абсолютно недопустимо. Самая главная вина Пригожина - даже не попытка военного мятежа, а попытка организации паники на линии фронта.А сейчас условий для такой паники нет, у нас есть резервы. Но надо готовиться к тяжелым боям в течение месяца, может быть, двух.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

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https://ukraina.ru/20230705/1047795340.html

https://ukraina.ru/20230705/1047814238.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, всу, россия (рф), самолеты, танки, евсеев, пригожин