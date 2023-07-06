Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии - 06.07.2023 Украина.ру
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Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии
Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии - 06.07.2023 Украина.ру
Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии
Экс-президент США Дональд Трамп сыграл важную роль в поддержке и вооружении Украины. Таким мнением поделился бывший премьер Британии Борис Джонсон, передает 6 июля газета Guardian
2023-07-06T10:45
2023-07-06T10:45
дональд трамп
борис джонсон
новости
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сша
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Весной в США Борис Джонсон напомнил Трампу о его "важной роли" в вооружении Киева. Он также отметил, что военная помощь Трампа "фактически позволила Великобритании в каком-то смысле" отправить оружие в Киев.Джонсон встретился с Трампом в мае в США, чтобы обсудить ситуацию на Украине и "жизненную важность украинской победы", сообщали журналисты телеканала Sky News. Информация о месте встречи и других деталях не приводилась, однако это произошло во время поездки Джонсона в США, в ходе которой он посетил Техас и Лас-Вегас.Трамп, который выдвинул свою кандидатуру на участие в президентствах выборах в США в 2024 году, на митингах повторяет, что после победы он не станет дожидаться инаугурации, чтобы созвониться с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и договориться с ними о восстановлении мира. Он также ранее заявлял, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой.
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дональд трамп, борис джонсон, новости, зарубежье, украина, сша, британия
Дональд Трамп, Борис Джонсон, Новости, Зарубежье, Украина, США, Британия

Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии

10:45 06.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Экс-президент США Дональд Трамп сыграл важную роль в поддержке и вооружении Украины. Таким мнением поделился бывший премьер Британии Борис Джонсон, передает 6 июля газета Guardian
Весной в США Борис Джонсон напомнил Трампу о его "важной роли" в вооружении Киева. Он также отметил, что военная помощь Трампа "фактически позволила Великобритании в каком-то смысле" отправить оружие в Киев.

"Одной из моих причин поездки в США было то, что американская политика вступает в этот предвыборный период брожения... Я думаю, важно напомнить кому-то вроде Дональда Трампа, знаете ли, он действительно сыграл важную роль. <...> Не забывайте, кто отправил (Киеву) первые (противотанковые ракеты) Javelin. Это был Дональд Трамп", - заявил Джонсон.

Джонсон встретился с Трампом в мае в США, чтобы обсудить ситуацию на Украине и "жизненную важность украинской победы", сообщали журналисты телеканала Sky News. Информация о месте встречи и других деталях не приводилась, однако это произошло во время поездки Джонсона в США, в ходе которой он посетил Техас и Лас-Вегас.
Трамп, который выдвинул свою кандидатуру на участие в президентствах выборах в США в 2024 году, на митингах повторяет, что после победы он не станет дожидаться инаугурации, чтобы созвониться с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и договориться с ними о восстановлении мира. Он также ранее заявлял, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой.
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