https://ukraina.ru/20230706/1047839222.html
Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии
Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии - 06.07.2023 Украина.ру
Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии
Экс-президент США Дональд Трамп сыграл важную роль в поддержке и вооружении Украины. Таким мнением поделился бывший премьер Британии Борис Джонсон, передает 6 июля газета Guardian
2023-07-06T10:45
2023-07-06T10:45
2023-07-06T10:45
дональд трамп
борис джонсон
новости
зарубежье
украина
сша
британия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102784/77/1027847731_0:0:2338:1315_1920x0_80_0_0_b4e30f786f1fe93fa884b7ff5f052090.jpg
Весной в США Борис Джонсон напомнил Трампу о его "важной роли" в вооружении Киева. Он также отметил, что военная помощь Трампа "фактически позволила Великобритании в каком-то смысле" отправить оружие в Киев.Джонсон встретился с Трампом в мае в США, чтобы обсудить ситуацию на Украине и "жизненную важность украинской победы", сообщали журналисты телеканала Sky News. Информация о месте встречи и других деталях не приводилась, однако это произошло во время поездки Джонсона в США, в ходе которой он посетил Техас и Лас-Вегас.Трамп, который выдвинул свою кандидатуру на участие в президентствах выборах в США в 2024 году, на митингах повторяет, что после победы он не станет дожидаться инаугурации, чтобы созвониться с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и договориться с ними о восстановлении мира. Он также ранее заявлял, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой.
https://ukraina.ru/20230616/1047286527.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102784/77/1027847731_174:0:2338:1623_1920x0_80_0_0_d71b097350480d5abd5d15f57bfa1ea3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дональд трамп, борис джонсон, новости, зарубежье, украина, сша, британия
Дональд Трамп, Борис Джонсон, Новости, Зарубежье, Украина, США, Британия
Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии
Экс-президент США Дональд Трамп сыграл важную роль в поддержке и вооружении Украины. Таким мнением поделился бывший премьер Британии Борис Джонсон, передает 6 июля газета Guardian
Весной в США Борис Джонсон напомнил Трампу о его "важной роли" в вооружении Киева. Он также отметил, что военная помощь Трампа "фактически позволила Великобритании в каком-то смысле" отправить оружие в Киев.
"Одной из моих причин поездки в США было то, что американская политика вступает в этот предвыборный период брожения... Я думаю, важно напомнить кому-то вроде Дональда Трампа, знаете ли, он действительно сыграл важную роль. <...> Не забывайте, кто отправил (Киеву) первые (противотанковые ракеты) Javelin. Это был Дональд Трамп", - заявил Джонсон.
Джонсон встретился с Трампом в мае в США, чтобы обсудить ситуацию на Украине и "жизненную важность украинской победы", сообщали журналисты телеканала Sky News. Информация о месте встречи и других деталях не приводилась, однако это произошло во время поездки Джонсона в США, в ходе которой он посетил Техас и Лас-Вегас.
Трамп, который выдвинул свою кандидатуру на участие в президентствах выборах в США в 2024 году, на митингах повторяет, что после победы он не станет дожидаться инаугурации, чтобы созвониться с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и договориться с ними о восстановлении мира. Он также ранее заявлял, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой.