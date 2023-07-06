https://ukraina.ru/20230706/1047839222.html

Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии

Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии - 06.07.2023 Украина.ру

Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии

Экс-президент США Дональд Трамп сыграл важную роль в поддержке и вооружении Украины. Таким мнением поделился бывший премьер Британии Борис Джонсон, передает 6 июля газета Guardian

2023-07-06T10:45

2023-07-06T10:45

2023-07-06T10:45

дональд трамп

борис джонсон

новости

зарубежье

украина

сша

британия

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Весной в США Борис Джонсон напомнил Трампу о его "важной роли" в вооружении Киева. Он также отметил, что военная помощь Трампа "фактически позволила Великобритании в каком-то смысле" отправить оружие в Киев.Джонсон встретился с Трампом в мае в США, чтобы обсудить ситуацию на Украине и "жизненную важность украинской победы", сообщали журналисты телеканала Sky News. Информация о месте встречи и других деталях не приводилась, однако это произошло во время поездки Джонсона в США, в ходе которой он посетил Техас и Лас-Вегас.Трамп, который выдвинул свою кандидатуру на участие в президентствах выборах в США в 2024 году, на митингах повторяет, что после победы он не станет дожидаться инаугурации, чтобы созвониться с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и договориться с ними о восстановлении мира. Он также ранее заявлял, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой.

https://ukraina.ru/20230616/1047286527.html

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дональд трамп, борис джонсон, новости, зарубежье, украина, сша, британия