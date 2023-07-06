https://ukraina.ru/20230706/1047838902.html

Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России

Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России - 06.07.2023 Украина.ру

Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью The Times, в котором в частности, ответил на вопрос о причастности своего ведомства к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России

2023-07-06T10:25

2023-07-06T10:25

2023-07-06T10:25

новости

кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

украина

убийства

подрыв

северный поток

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В том же интервью Буданов заявил, что вероятность теракта на Запорожской АЭС снижается.Буданов известен громкими высказываниями, вот некоторые из них:- ГУР организовала убийства медийных россиян, и продолжит убивать русских в любой точке мира;- Крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению";- Киев "ведет работу" с российскими оппозиционерами;- Украина теоретически может провести операцию на территории Ирана.- После потери украинскими боевиками Артемовска Буданов предложил российским военным сдаваться, обещая жизнь, трехразовое питание и звонки домой.

https://ukraina.ru/20230706/1047836731.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), украина, убийства, подрыв, северный поток