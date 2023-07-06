Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России - 06.07.2023 Украина.ру
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Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России
Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России - 06.07.2023 Украина.ру
Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью The Times, в котором в частности, ответил на вопрос о причастности своего ведомства к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России
2023-07-06T10:25
2023-07-06T10:25
новости
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
украина
убийства
подрыв
северный поток
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В том же интервью Буданов заявил, что вероятность теракта на Запорожской АЭС снижается.Буданов известен громкими высказываниями, вот некоторые из них:- ГУР организовала убийства медийных россиян, и продолжит убивать русских в любой точке мира;- Крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению";- Киев "ведет работу" с российскими оппозиционерами;- Украина теоретически может провести операцию на территории Ирана.- После потери украинскими боевиками Артемовска Буданов предложил российским военным сдаваться, обещая жизнь, трехразовое питание и звонки домой.
https://ukraina.ru/20230706/1047836731.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), украина, убийства, подрыв, северный поток
Новости, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), Украина, убийства, подрыв, Северный поток

Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России

10:25 06.07.2023
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
Читать в
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью The Times, в котором в частности, ответил на вопрос о причастности своего ведомства к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России
"Мы делаем это прямо сейчас. Пока эти нелюди существуют, мы будем активны. Мы используем прямые действия. Мы их используем и любим. Мы знаем, как их делать, и мы гордимся тем, что использовали их, и мы не боимся использовать их где угодно в этом мире против кого бы то ни было", - заявил Буданов.
В том же интервью Буданов заявил, что вероятность теракта на Запорожской АЭС снижается.
© Telegram
© Telegram
Буданов известен громкими высказываниями, вот некоторые из них:
- ГУР организовала убийства медийных россиян, и продолжит убивать русских в любой точке мира;
- Крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению";
- Киев "ведет работу" с российскими оппозиционерами;
- Украина теоретически может провести операцию на территории Ирана.
- После потери украинскими боевиками Артемовска Буданов предложил российским военным сдаваться, обещая жизнь, трехразовое питание и звонки домой.
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НовостиКирилл БудановГлавное управление разведки Украины (ГУР)УкраинаубийстваподрывСеверный поток
 
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