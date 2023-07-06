Нацисты, готовившие теракт по заданию СБУ, оказали сопротивление при задержании в Тюменской области - 06.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230706/1047838485.html
Нацисты, готовившие теракт по заданию СБУ, оказали сопротивление при задержании в Тюменской области
Нацисты, готовившие теракт по заданию СБУ, оказали сопротивление при задержании в Тюменской области - 06.07.2023 Украина.ру
Нацисты, готовившие теракт по заданию СБУ, оказали сопротивление при задержании в Тюменской области
Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований. При задержании один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе ведомства
2023-07-06T10:14
2023-07-06T10:14
новости
нацисты
теракт
задержание
сопротивление
сбу
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047837684_0:0:799:449_1920x0_80_0_0_b5e554341845e63c4037c19c8ab3b395.png
У 38-летнего мужчины, открывшего огонь по силовикам в момент задержания, обнаружили пистолет Макарова с полным боекомплектом и самодельное взрывное устройство, готовое к работе. Бомбу взрывотехники обезвредили на месте с помощью робота. Следствию известно, что ликвидированный злоумышленник пытался устроить взрыв на нефтегазовом распределительном узле возле деревни Кукушки Исетского района.Возбуждены уголовные дела по факту приготовления к совершению террористического акта и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ukraina.ru/20230705/1047809297.html
https://ukraina.ru/20230705/1047808039.html
https://ukraina.ru/20230704/1047782034.html
https://ukraina.ru/20230704/1047782168.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047837684_66:0:665:449_1920x0_80_0_0_076c64de319589fa49c0d14ad305cbfe.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нацисты, теракт, задержание, сопротивление, сбу, фсб
Новости, нацисты, теракт, задержание, сопротивление, СБУ, ФСБ

Нацисты, готовившие теракт по заданию СБУ, оказали сопротивление при задержании в Тюменской области

10:14 06.07.2023
 
© Следственный комитет
© Следственный комитет
Читать в
Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований. При задержании один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе ведомства
У 38-летнего мужчины, открывшего огонь по силовикам в момент задержания, обнаружили пистолет Макарова с полным боекомплектом и самодельное взрывное устройство, готовое к работе. Бомбу взрывотехники обезвредили на месте с помощью робота.
© Следственный комитет
© Следственный комитет
Следствию известно, что ликвидированный злоумышленник пытался устроить взрыв на нефтегазовом распределительном узле возле деревни Кукушки Исетского района.
Возбуждены уголовные дела по факту приготовления к совершению террористического акта и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Вчера, 11:46
ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на СахалинеСотрудники ФСБ предотвратили теракты на объекте энергетики Сахалина и в военкомате. Задержан сторонник украинских неонацистов, сообщили в ФСБ РФ 5 июля
ФСБ России о пресекла деятельность пособника украинских спецслужб
Вчера, 10:23
Гражданин РФ, уроженец Украины: в Екатеринбурге задержан мужчина, спонсировавший ВСУВ аэропорту Екатеринбурга задержан гражданин РФ, оказывавший финансовую помощь ВСУ. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области
ФСБ России о пресекла деятельность пособника украинских спецслужб
4 июля, 10:17
"Пытался вербовать военных". В Тюмени задержали пособника украинских спецслужбСотрудники ФСБ задержали в Тюмени украинского агента, уговаривавшего офицера после прибытия в зону СВО перейти с подразделением на сторону ВСУ, заявили в ФСБ, сообщили журналисты РИА Новости
4 июля, 10:14
Склонял к ВСУ: в Луганской Народной Республике задержан украинский шпионВ Луганской Народной Республике оперативники ФСБ задержали мужчину по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба ведомства
 
НовостинацистытерактзадержаниесопротивлениеСБУФСБ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40"Украина – идеальный полигон для испытаний западного оружия". Эксперты об откровениях Резникова
12:29В ожидании ядерной катастрофы и под террором националистов. Как живет Херсон
11:50Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией — Лукашенко
11:49"Блудница Запада". Американский ветеран точно охарактеризовал Украину
11:43Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео
11:42Лукашенко назвал условие размещения группы "Вагнер" в Белоруссии
11:27Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО на ближайшем саммите - СМИ
11:26Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер"
11:25"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер"
11:15На позициях украинских нацистов нашли БДСМ-игрушки
10:52Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии
10:46Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии
10:45Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии
10:42Швеция не хочет быть членом НАТО, её подталкивают США – СМИ
10:25Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России
10:23Смерть неонациста. Кого по-настоящему боится президент Украины Зеленский
10:22Заповедник "Хомутовская степь": дикие лошади, половецкие бабы и трое не вернувшихся с СВО
10:14Нацисты, готовившие теракт по заданию СБУ, оказали сопротивление при задержании в Тюменской области
10:10Украину ждёт "план "Б", наподобие исхода американцев из Афганистана - Шеремет
10:09Рогов: провокация на ЗАЭС может стать поводом для введения на Украину войск НАТО
Лента новостейМолния