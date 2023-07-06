https://ukraina.ru/20230706/1047838485.html

Нацисты, готовившие теракт по заданию СБУ, оказали сопротивление при задержании в Тюменской области

Нацисты, готовившие теракт по заданию СБУ, оказали сопротивление при задержании в Тюменской области - 06.07.2023 Украина.ру

Нацисты, готовившие теракт по заданию СБУ, оказали сопротивление при задержании в Тюменской области

Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований. При задержании один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе ведомства

2023-07-06T10:14

2023-07-06T10:14

2023-07-06T10:14

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У 38-летнего мужчины, открывшего огонь по силовикам в момент задержания, обнаружили пистолет Макарова с полным боекомплектом и самодельное взрывное устройство, готовое к работе. Бомбу взрывотехники обезвредили на месте с помощью робота. Следствию известно, что ликвидированный злоумышленник пытался устроить взрыв на нефтегазовом распределительном узле возле деревни Кукушки Исетского района.Возбуждены уголовные дела по факту приготовления к совершению террористического акта и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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новости, нацисты, теракт, задержание, сопротивление, сбу, фсб