https://ukraina.ru/20230706/1047836448.html
Украину ждёт "план "Б", наподобие исхода американцев из Афганистана - Шеремет
Украину ждёт "план "Б", наподобие исхода американцев из Афганистана - Шеремет - 06.07.2023 Украина.ру
Украину ждёт "план "Б", наподобие исхода американцев из Афганистана - Шеремет
Украину ждёт сценарий наподобие ухода американцев из Афганистана, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-06T10:10
2023-07-06T10:10
2023-07-06T10:10
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Украину ждёт план "Б", сценарий, вошедший в историю как исход американцев из Афганистана, заявил депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет."Взбесившийся [президент Украины Владимир] Зеленский" загнал коллективный Запад во главе с США в тупик, тем самым поставив их перед извечным русским вопросом: "Кто виноват?" и "Что делать?", добавил Шеремет.Шеремет назвал гибридную интервенцию Запада в украинский конфликт "провальной, бессмысленной и абсолютно не оправдывающей их изначальные прогнозы на высокие финансовые и политические дивиденды".Элиты киевского режима пожертвовали Украиной во имя глобальных интересов США, резюмировал он.
https://ukraina.ru/20230704/1047777658.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия (рф), госдума, шеремет, украина, сша, афганистан
Новости, Россия (РФ), Госдума, Шеремет, Украина, США, Афганистан
Украину ждёт "план "Б", наподобие исхода американцев из Афганистана - Шеремет
Украину ждёт сценарий наподобие ухода американцев из Афганистана, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщили журналисты РИА Новости
Украину ждёт план "Б", сценарий, вошедший в историю как исход американцев из Афганистана, заявил депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет.
"Украину ждет план "Б", тот самый сценарий, вошедший в современную историю как "афганский исход". К этому уже сегодня должна быть готова продажная украинская элита. И мне что-то подсказывает, что покидающих страну бортов и мест в них будет очень мало, да и не все они смогут взлететь", - сказал Шеремет.
"Взбесившийся [президент Украины Владимир] Зеленский" загнал коллективный Запад во главе с США в тупик, тем самым поставив их перед извечным русским вопросом: "Кто виноват?" и "Что делать?", добавил Шеремет.
Шеремет назвал гибридную интервенцию Запада в украинский конфликт "провальной, бессмысленной и абсолютно не оправдывающей их изначальные прогнозы на высокие финансовые и политические дивиденды".
Элиты киевского режима пожертвовали Украиной во имя глобальных интересов США, резюмировал он.