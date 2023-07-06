Украину ждёт "план "Б", наподобие исхода американцев из Афганистана - Шеремет - 06.07.2023 Украина.ру
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Украину ждёт "план "Б", наподобие исхода американцев из Афганистана - Шеремет
Украину ждёт "план "Б", наподобие исхода американцев из Афганистана - Шеремет - 06.07.2023 Украина.ру
Украину ждёт "план "Б", наподобие исхода американцев из Афганистана - Шеремет
Украину ждёт сценарий наподобие ухода американцев из Афганистана, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-06T10:10
2023-07-06T10:10
новости
россия (рф)
госдума
шеремет
украина
сша
афганистан
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Украину ждёт план "Б", сценарий, вошедший в историю как исход американцев из Афганистана, заявил депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет."Взбесившийся [президент Украины Владимир] Зеленский" загнал коллективный Запад во главе с США в тупик, тем самым поставив их перед извечным русским вопросом: "Кто виноват?" и "Что делать?", добавил Шеремет.Шеремет назвал гибридную интервенцию Запада в украинский конфликт "провальной, бессмысленной и абсолютно не оправдывающей их изначальные прогнозы на высокие финансовые и политические дивиденды".Элиты киевского режима пожертвовали Украиной во имя глобальных интересов США, резюмировал он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия (рф), госдума, шеремет, украина, сша, афганистан
Новости, Россия (РФ), Госдума, Шеремет, Украина, США, Афганистан

Украину ждёт "план "Б", наподобие исхода американцев из Афганистана - Шеремет

10:10 06.07.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Украину ждёт сценарий наподобие ухода американцев из Афганистана, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщили журналисты РИА Новости
Украину ждёт план "Б", сценарий, вошедший в историю как исход американцев из Афганистана, заявил депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет.
"Украину ждет план "Б", тот самый сценарий, вошедший в современную историю как "афганский исход". К этому уже сегодня должна быть готова продажная украинская элита. И мне что-то подсказывает, что покидающих страну бортов и мест в них будет очень мало, да и не все они смогут взлететь", - сказал Шеремет.
"Взбесившийся [президент Украины Владимир] Зеленский" загнал коллективный Запад во главе с США в тупик, тем самым поставив их перед извечным русским вопросом: "Кто виноват?" и "Что делать?", добавил Шеремет.
Шеремет назвал гибридную интервенцию Запада в украинский конфликт "провальной, бессмысленной и абсолютно не оправдывающей их изначальные прогнозы на высокие финансовые и политические дивиденды".
Элиты киевского режима пожертвовали Украиной во имя глобальных интересов США, резюмировал он.
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4 июля, 07:27
Ни победы, ни поражения. Что ждет Украину после провала контрнаступления и саммита НАТОДо саммита НАТО, который на Западе называют "историческим" остается ровно неделя. Что принесет саммит и что будет после него?
 
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