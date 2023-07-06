Украину ждёт "план "Б", наподобие исхода американцев из Афганистана - Шеремет

"Украину ждет план "Б", тот самый сценарий, вошедший в современную историю как "афганский исход". К этому уже сегодня должна быть готова продажная украинская элита. И мне что-то подсказывает, что покидающих страну бортов и мест в них будет очень мало, да и не все они смогут взлететь", - сказал Шеремет.