https://ukraina.ru/20230706/1047834535.html
Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса
Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса - 06.07.2023 Украина.ру
Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса
Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11—12 июля. Об этом заявила на днях экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст, передает Литовское национальное радио и телевидение
2023-07-06T07:15
2023-07-06T07:15
2023-07-06T07:15
саммит
нато
украина
новости
зарубежье
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"Для Украины единственной надежной гарантией безопасности было бы, если бы одна или несколько стран пришли и сказали, что они сражаются вместе и посылают войска. Это и есть гарантия безопасности, все остальное — просто поддержка", — объяснила Бабст.Она отметила, что на саммите будут обсуждаться только поставки военной помощи.Для поддержки Киева могут быть созданы специальные фонды. Однако они уже существуют в течение 10 лет, отметила Бабст.По ее словам, Киев будет продолжать участвовать в западном дискуссионном поле в качестве партнера, но не члена НАТО.Сам президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решения о посещении саммита НАТО.
https://ukraina.ru/20230703/1047774410.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
саммит, нато, украина, новости, зарубежье
саммит, НАТО, Украина, Новости, Зарубежье
Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса
Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11—12 июля. Об этом заявила на днях экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст, передает Литовское национальное радио и телевидение
"Для Украины единственной надежной гарантией безопасности было бы, если бы одна или несколько стран пришли и сказали, что они сражаются вместе и посылают войска. Это и есть гарантия безопасности, все остальное — просто поддержка", — объяснила Бабст.
Она отметила, что на саммите будут обсуждаться только поставки военной помощи.
Для поддержки Киева могут быть созданы специальные фонды. Однако они уже существуют в течение 10 лет, отметила Бабст.
"Затем будет создан новый Совет НАТО-Украина, и вы уже слышите по моему тону, что это шутка, потому что это просто еще один ярлык. Говорят, что Украина будет сидеть за столом как равная. Нет, этого не будет", — заявила Бабст.
По ее словам, Киев будет продолжать участвовать в западном дискуссионном поле в качестве партнера, но не члена НАТО.
Сам президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решения о посещении саммита НАТО.