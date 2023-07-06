Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса - 06.07.2023 Украина.ру
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Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса
Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса - 06.07.2023 Украина.ру
Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса
Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11—12 июля. Об этом заявила на днях экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст, передает Литовское национальное радио и телевидение
2023-07-06T07:15
2023-07-06T07:15
саммит
нато
украина
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зарубежье
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"Для Украины единственной надежной гарантией безопасности было бы, если бы одна или несколько стран пришли и сказали, что они сражаются вместе и посылают войска. Это и есть гарантия безопасности, все остальное — просто поддержка", — объяснила Бабст.Она отметила, что на саммите будут обсуждаться только поставки военной помощи.Для поддержки Киева могут быть созданы специальные фонды. Однако они уже существуют в течение 10 лет, отметила Бабст.По ее словам, Киев будет продолжать участвовать в западном дискуссионном поле в качестве партнера, но не члена НАТО.Сам президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решения о посещении саммита НАТО.
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саммит, нато, украина, новости, зарубежье
саммит, НАТО, Украина, Новости, Зарубежье

Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса

07:15 06.07.2023
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныфлаг нато украина
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11—12 июля. Об этом заявила на днях экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст, передает Литовское национальное радио и телевидение
"Для Украины единственной надежной гарантией безопасности было бы, если бы одна или несколько стран пришли и сказали, что они сражаются вместе и посылают войска. Это и есть гарантия безопасности, все остальное — просто поддержка", — объяснила Бабст.
Она отметила, что на саммите будут обсуждаться только поставки военной помощи.
Для поддержки Киева могут быть созданы специальные фонды. Однако они уже существуют в течение 10 лет, отметила Бабст.
"Затем будет создан новый Совет НАТО-Украина, и вы уже слышите по моему тону, что это шутка, потому что это просто еще один ярлык. Говорят, что Украина будет сидеть за столом как равная. Нет, этого не будет", — заявила Бабст.
По ее словам, Киев будет продолжать участвовать в западном дискуссионном поле в качестве партнера, но не члена НАТО.
Сам президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решения о посещении саммита НАТО.
Города мира. Вильнюс - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля, 17:06
Саммит НАТО в Вильнюсе будут охранять 12 тысяч силовиков Безопасность участников саммита НАТО в Вильнюсе будут обеспечивать 12 тысяч силовиков. Об этом сообщил заместитель директора Службы охраны руководства (СОР) Литвы Паулюс Немира на пресс-конференции 3 июля, пишут СМИ
 
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