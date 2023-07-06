https://ukraina.ru/20230706/1047834535.html

Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса

Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса - 06.07.2023 Украина.ру

Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса

Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11—12 июля. Об этом заявила на днях экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст, передает Литовское национальное радио и телевидение

2023-07-06T07:15

2023-07-06T07:15

2023-07-06T07:15

саммит

нато

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новости

зарубежье

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"Для Украины единственной надежной гарантией безопасности было бы, если бы одна или несколько стран пришли и сказали, что они сражаются вместе и посылают войска. Это и есть гарантия безопасности, все остальное — просто поддержка", — объяснила Бабст.Она отметила, что на саммите будут обсуждаться только поставки военной помощи.Для поддержки Киева могут быть созданы специальные фонды. Однако они уже существуют в течение 10 лет, отметила Бабст.По ее словам, Киев будет продолжать участвовать в западном дискуссионном поле в качестве партнера, но не члена НАТО.Сам президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решения о посещении саммита НАТО.

https://ukraina.ru/20230703/1047774410.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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саммит, нато, украина, новости, зарубежье