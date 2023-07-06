https://ukraina.ru/20230706/1047834308.html

Сколько граждан Украины на самом деле не хотят воевать с Россией и почему

Сколько граждан Украины на самом деле не хотят воевать с Россией и почему - 06.07.2023 Украина.ру

Сколько граждан Украины на самом деле не хотят воевать с Россией и почему

В среду 5 июля украинское издание "Мета" опубликовало результаты своего опроса относительно планов жителей областных центров Украины при возможном приближении боевых действий к их городам. Опрос показал, что воевать готово лишь незначительное меньшинство украинцев.

2023-07-06T05:14

2023-07-06T05:14

2023-07-06T05:15

эксклюзив

украина

спецоперация

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Опрос проводился в 21 областном центре за исключением Херсона. Опрос не затрагивал жителей сельской местности, но там предыдущие волны мобилизации уже почти исчерпали количество воинствующих граждан, да и в целом украинские села населяют преимущественно пенсионеры.Следует сразу отметить, что любые опросы на Украине нужно воспринимать с большой осторожностью – респонденты часто опасаются дать "неправильный" ответ и стать объектом преследования националистов или украинских спецслужб, которые могут и сами организовать "опрос" с целью выявления неблагонадежных.В данном же случае жителей городов спрашивали об их реакции на продвижение российских войск и боевых действий к их населенным пунктам. Вступать в ряды ВСУ и брать в руки оружие в этом случае выразили желание лишь 6% харьковчан, 8% одесситов и запорожцев, 12% киевлян и 15% львовян. В среднем по этому показателю на западной Украине (за исключением Черновцов) вдвое выше число воинственных украинцев, чем на юго-востоке. Однако в любом случае – это незначительное меньшинство.К тому же эти результаты следует делить минимум на два, так как немногие из тех, кто с бравадой заявляет о своей готовности воевать, в реальности горят желанием лезть под артобстрел. Даже сейчас многие из воинствующих националистов предпочитают держаться подальше от линии фронта или бегут из Украины, прикрываясь статусом волонтера.Кроме того, в среднем от 50% на западе и в центре Украины, а также 60% на юге и востоке, вообще никак не будут реагировать на приближение боевых действий. Они намерены оставаться там, где живут и сейчас, не воевать, но и не бежать. К ним можно добавить в среднем по 15%, заявивших, что просто никаких планов они не имеют на этот счет. И еще по 2% в каждом городе затруднились с ответом. Итого, в среднем около 75% населения украинских городов занимают пассивную позицию и ничего предпринимать не собираются.Это и есть та часть населения (большинство), которую очень не любят агрессивные украинские националисты за готовность принять любую власть, хоть российскую, хоть польскую. В своих постах украинские националисты регулярно возмущаются тем, что, когда они возвращаются с фронта, в Киеве, Львове и Днепре они видят безмятежную молодежь, которая продолжает слушать российскую музыку, веселиться в кафе или обсуждать фотографии подружек в соцсетях.В транспорте, на улицах, в очередях от обычного гражданского населения действительно крайне редко услышишь обсуждение боевых действий или отголоски националистической пропаганды, которой украинцев пичкают из каждого утюга. В сравнении даже с прошлым годом ощущается нарастающая усталость, так как подхлёстывать истерию бесконечно нельзя.Примечательно, что меньше стало жителей городов, которые готовы уехать при приближении к ним боевых действий. В данном случае речь идет, конечно, об их намерениях, которые могут пойти вразрез с планами украинских властей, ведь те могут объявить насильственную эвакуацию или чей-то дом приглянется в качестве огневой точки для ВСУ.Результаты опроса показывают, что от 3% до 7% намерены уезжать недалеко – в пределах своей области. В другую область могут переехать от 1% в Ужгороде до 13% в Николаеве, Запорожье и Харькове. В данном случае разброс обусловлен реалистической оценкой ситуации, ведь для харьковчан выше вероятность приближения боевых действий к их городу, чем для жителей Закарпатья.На западной Украине намного выше процент тех, кто сразу планирует уехать заграницу – 15% в Ужгороде, 12% в Тернополе, 14% в Черновцах и 12% в Луцке. В Николаеве и Полтаве таковых лишь 5%. Здесь разницу можно объяснить тем, что у многих жителей западных регионов уже зачастую есть родственники, обустроившиеся заграницей, с которыми бы они хотели воссоединиться.В целом же получается, что 50-60% просто останутся дома при приближении российской армии и боевых действий, но воевать не будут; 15-20% намерены уехать подальше от линии столкновений, еще 15% пребывают в растерянности и не знают, что делать, плюс еще 2% отказались отвечать. Итого, это 85-94% населения городов. Для оставшихся (от 6% в Харькове до 15% в Львове), выразивших желание взять в руки оружие, нужно сделать поправку на пустую браваду.С таким населением Зеленскому и правителям стран НАТО непросто будет вести долгосрочную войну до последнего украинца. Хотя сейчас многих из мужчин и загоняют насильно на фронт, но из таких обычно оказываются не очень хорошие солдаты. К тому же для усиления мобилизации и облав на Украине требуется всё больше полицейских и военных, которых ради этой цели держат в тылу. Уже сейчас перед властями Украины стоит вопрос: то ли отправить лишнюю сотню военнослужащих и полиции затыкать дыры на фронте, то ли задействовать их для облав на пушечное мясо в Виннице.

https://ukraina.ru/20230311/1044281703.html

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эксклюзив, украина, спецоперация