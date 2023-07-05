https://ukraina.ru/20230705/1047826497.html

Украинский кэшбек: как поставки оружия ВСУ разрушают Европу – Незалежко. Видео

Украинский кэшбек: как поставки оружия ВСУ разрушают Европу – Незалежко. Видео - 05.07.2023 Украина.ру

Украинский кэшбек: как поставки оружия ВСУ разрушают Европу – Незалежко. Видео

Вместе с политическим блогером, сооснователем информационного портала "Мрія" Тариком Незалежко в эфире Украина.ру обсудили украинское наступление и его... Украина.ру, 05.07.2023

2023-07-05T16:34

2023-07-05T16:34

2023-07-05T16:34

тарас незалежко

видео

россия (рф)

украина

сво

наступление

всу

репрессии

убийства

запорожская аэс

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Вместе с политическим блогером, сооснователем информационного портала "Мрія" Тариком Незалежко в эфире Украина.ру обсудили украинское наступление и его последствия, очередные репрессии на Украине, возможные провокации в преддверии саммита НАТО и "особый статус" страны на этом саммите: 0:43 – "Успехи" украинского наступления; 6:48 – Поражение Украины и маховик репрессий; 13:19 – Атомная угроза и провокации вокруг ЗАЭС; 16:57 – Украина-НАТО: союзничество без вступления; 23:12 – Провокации перед саммитом НАТО.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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