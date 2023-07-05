Украинский кэшбек: как поставки оружия ВСУ разрушают Европу – Незалежко. Видео - 05.07.2023 Украина.ру
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Украинский кэшбек: как поставки оружия ВСУ разрушают Европу – Незалежко. Видео
Украинский кэшбек: как поставки оружия ВСУ разрушают Европу – Незалежко. Видео - 05.07.2023 Украина.ру
Украинский кэшбек: как поставки оружия ВСУ разрушают Европу – Незалежко. Видео
Вместе с политическим блогером, сооснователем информационного портала "Мрія" Тариком Незалежко в эфире Украина.ру обсудили украинское наступление и его... Украина.ру, 05.07.2023
2023-07-05T16:34
2023-07-05T16:34
тарас незалежко
видео
россия (рф)
украина
сво
наступление
всу
репрессии
убийства
запорожская аэс
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Вместе с политическим блогером, сооснователем информационного портала "Мрія" Тариком Незалежко в эфире Украина.ру обсудили украинское наступление и его последствия, очередные репрессии на Украине, возможные провокации в преддверии саммита НАТО и "особый статус" страны на этом саммите: 0:43 – "Успехи" украинского наступления; 6:48 – Поражение Украины и маховик репрессий; 13:19 – Атомная угроза и провокации вокруг ЗАЭС; 16:57 – Украина-НАТО: союзничество без вступления; 23:12 – Провокации перед саммитом НАТО.
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тарас незалежко, видео, россия (рф), украина, сво, наступление, всу, репрессии, убийства, запорожская аэс, провокации, нато, видео
Тарас Незалежко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, наступление, ВСУ, репрессии, убийства, Запорожская АЭС, провокации, НАТО

Украинский кэшбек: как поставки оружия ВСУ разрушают Европу – Незалежко. Видео

16:34 05.07.2023
 
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Вместе с политическим блогером, сооснователем информационного портала "Мрія" Тариком Незалежко в эфире Украина.ру обсудили украинское наступление и его последствия, очередные репрессии на Украине, возможные провокации в преддверии саммита НАТО и "особый статус" страны на этом саммите:
0:43 – "Успехи" украинского наступления;
6:48 – Поражение Украины и маховик репрессий;
13:19 – Атомная угроза и провокации вокруг ЗАЭС;
16:57 – Украина-НАТО: союзничество без вступления;
23:12 – Провокации перед саммитом НАТО.
 
Тарас НезалежкоВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОнаступлениеВСУрепрессииубийстваЗапорожская АЭСпровокацииНАТО
 
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